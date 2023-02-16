Гимаев-младший о «Спартаке»: «В команде очень нехорошая атмосфера. Если бы у меня был выбор пойти в «Спартак» или другую команду, я бы выбрал другой вариант»

Теги Спартак Дмитрий Квартальнов КХЛ Сергей Гимаев-младший Александр Хохлачев Максим Цыплаков Хоккей

Сергей Гимаев-младший высказался о ситуации в «Спартаке».

«У «Спартака» и у «Сочи» две отставки за сезон. Если брать игроков, вокруг которых можно строить команду, это Хохлачев и Цыплаков.

В команде очень нехорошая атмосфера. Игроки в лиге между собой общаются. Если бы у меня был выбор пойти в «Спартак» или другую команду, я бы выбрал другой вариант. Как только это изменится, «Спартак» сможет подписывать хороших игроков. Сейчас это не так.

Знаю, что переговоры ведутся, не буду говорить с кем, меня попросили. Но это достаточно серьезный специалист. Возможно, будут под него строить команду.

Квартальнов? Пока нет никакой договоренности. Поэтому я бы не стал говорить об этом как о свершившемся факте. Я знаю, что у него есть предложения от разных клубов», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

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1 комментарий

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Сергей Крижанов
Да видно не очень там хорошо. Удаления глупые, голы без сопротивления. Рыба гниёт с головы
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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