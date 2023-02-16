Гимаев-младший о «Спартаке»: «В команде очень нехорошая атмосфера. Если бы у меня был выбор пойти в «Спартак» или другую команду, я бы выбрал другой вариант»

высказался о ситуации в «Спартаке».

«У « » и у «Сочи» две отставки за сезон. Если брать игроков, вокруг которых можно строить команду, это и .

В команде очень нехорошая атмосфера. Игроки в лиге между собой общаются. Если бы у меня был выбор пойти в «Спартак» или другую команду, я бы выбрал другой вариант. Как только это изменится, «Спартак» сможет подписывать хороших игроков. Сейчас это не так.

Знаю, что переговоры ведутся, не буду говорить с кем, меня попросили. Но это достаточно серьезный специалист. Возможно, будут под него строить команду.

Квартальнов? Пока нет никакой договоренности. Поэтому я бы не стал говорить об этом как о свершившемся факте. Я знаю, что у него есть предложения от разных клубов», – сказал бывший защитник клубов .