Гимаев-младший о «Спартаке»: «В команде очень нехорошая атмосфера. Если бы у меня был выбор пойти в «Спартак» или другую команду, я бы выбрал другой вариант»
Сергей Гимаев-младший высказался о ситуации в «Спартаке».
«У «Спартака» и у «Сочи» две отставки за сезон. Если брать игроков, вокруг которых можно строить команду, это Хохлачев и Цыплаков.
В команде очень нехорошая атмосфера. Игроки в лиге между собой общаются. Если бы у меня был выбор пойти в «Спартак» или другую команду, я бы выбрал другой вариант. Как только это изменится, «Спартак» сможет подписывать хороших игроков. Сейчас это не так.
Знаю, что переговоры ведутся, не буду говорить с кем, меня попросили. Но это достаточно серьезный специалист. Возможно, будут под него строить команду.
Квартальнов? Пока нет никакой договоренности. Поэтому я бы не стал говорить об этом как о свершившемся факте. Я знаю, что у него есть предложения от разных клубов», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
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