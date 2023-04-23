Терещенко про «Ак Барс» и ЦСКА: «Нравится качество хоккея, находят интересные решения. Хочется посмотреть на русский хоккей, увидеть семь матчей»

Теги Ак Барс ЦСКА Алексей Терещенко КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Терещенко высказался о качестве хоккея в финале КХЛ.

ЦСКА ведет со счетом 3-1 в финальной серии Кубка Гагарина против Ак Барса.

Команда тренера Сергея Федорова выиграла четвертый матч со счетом 2:1.

«Ак Барсу» не хватает голов, хотя казанцы создавали много моментов. Думаю, что серия вернется все же в Москву.

Хочется посмотреть на русский хоккей, увидеть семь матчей все-таки.

Мне нравится то качество хоккея, которое показывают команды. Это интересно, ребята находят интересные решения в игре», – сказал бывший нападающий «Ак Барса».

ЦСКА – в шаге от Кубка Гагарина! Выиграл ключевой матч серии, в котором «Ак Барс» был не хуже

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3 комментария

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Рустам Давудов
7 матчей абсолютно не будет серия завершится в Казани 4-1
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Олег
7не7 матчей,но Фёдоров
этот Кубок не отдаст.
(Это моё мнение)))))
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diadiasasha59
Ответ Рустам Давудов
7 матчей абсолютно не будет серия завершится в Казани 4-1
Сто процентов.
0
0
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