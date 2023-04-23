Терещенко про «Ак Барс» и ЦСКА: «Нравится качество хоккея, находят интересные решения. Хочется посмотреть на русский хоккей, увидеть семь матчей»
Алексей Терещенко высказался о качестве хоккея в финале КХЛ.
ЦСКА ведет со счетом 3-1 в финальной серии Кубка Гагарина против Ак Барса.
Команда тренера Сергея Федорова выиграла четвертый матч со счетом 2:1.
«Ак Барсу» не хватает голов, хотя казанцы создавали много моментов. Думаю, что серия вернется все же в Москву.
Хочется посмотреть на русский хоккей, увидеть семь матчей все-таки.
Мне нравится то качество хоккея, которое показывают команды. Это интересно, ребята находят интересные решения в игре», – сказал бывший нападающий «Ак Барса».
ЦСКА – в шаге от Кубка Гагарина! Выиграл ключевой матч серии, в котором «Ак Барс» был не хуже
этот Кубок не отдаст.
(Это моё мнение)))))