Буре о ЦСКА и 3-1 с «Ак Барсом»: «Главное, что они играют вместе, как команда, умеют терпеть»

Павел Буре объяснил, за счет чего ЦСКА ведет 3-1 в финале Кубка Гагарина против «Ак Барса».

— очень уверенно смотрится в этой серии. Какое впечатление на вас производит команда Федорова?

— Считаю, что ребята очень хорошо играют. Главное, что они играют вместе, как команда. Поэтому они добиваются успехов. ЦСКА умеет терпеть, сегодня была непростая игра — проигрывали 0:1, нашли возможность отыграться, дождались своего шанса и использовали его, благодаря этому и победили.

— Чего не хватает «Ак Барсу», чтобы серия была более равная?

— Она достаточно равная. Не знаю, чего не хватает Казани. Я за ЦСКА. Всю жизнь провел в этой команде и сейчас в ЦСКА.

— Насколько велика вероятность, что в Казани все закончится?

— Надеюсь, что так и произойдет. Но «Ак Барс» — очень сильный соперник. Знаю, что ребята будут делать все возможное, чтобы хорошо сыграть.

— У вас огромный кубковый опыт. В чем секрет успеха в таких матчах?

— Все ребята должны быть один за одного. Все 20 человек должны быть как один. Каждый должен знать, что должен делать и выполнять свою работу.

— Так получается, что ЦСКА берет Кубки Гагарина на выезде — в 2019‑м в Балашихе, в прошлом году — в Магнитогорске. Получается, что армейцы вообще не чувствуют давления в решающих играх, где бы ни проходил матч?

— Надеюсь, эта традиция сохранится. Мы будем болеть за ЦСКА. Но, повторюсь, Казань — очень сильная команда. Посмотрим, как будет, — сказал специальный представитель ФХР по международным делам.

ЦСКА – в шаге от Кубка Гагарина! Выиграл ключевой матч серии, в котором «Ак Барс» был не хуже