Защитник «Ак Барса» Евсеев об 1-3 с ЦСКА: «Вроде бросаем, все делаем, но фарт будто не на нашей стороне»
Никита Евсеев оценил ход серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА (1-3).
Защитник «Ак Барса» высказался после 4-го матча с армейцами (1:2).
— Что делать? Как спасать эту серию?
— Разберем игру, тренеры подскажут ошибки. Дальше — выходить, биться и выигрывать.
— Чувствуется, что ЦСКА более сильный соперник, чем те, что были до этого?
— Даже не знаю, как ответить. Вам виднее.
— Два последних матча «Ак Барс» провел сильно и превосходил соперника в некоторых компонентах. У вас не возникает вопроса: «Да как так‑то? Как обыгрывать этот ЦСКА?»
— Не знаю. Вроде бросаем, все делаем, но как будто бы фарт не на нашей стороне.
— Сегодня победный гол ваш вратарь забил сам себе.
— Бывает. И они так же могут себе забить.
— Федоров сказал, что в финале психология решает все. Как настраиваться на следующий матч?
— Приедем домой, там посмотрим. Пока не могу ответить.
— Но ведь любой фарт и нефарт заканчивается.
— Да, самое главное разобрать свои ошибки и готовиться к новой игре, чтобы побеждать.
— То есть уверенность у вас осталась?
— Конечно, а куда она денется? — сказал Евсеев.
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