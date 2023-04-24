Защитник «Ак Барса» Евсеев об 1-3 с ЦСКА: «Вроде бросаем, все делаем, но фарт будто  не на нашей стороне»

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Никита Евсеев Хоккей

Никита Евсеев оценил ход серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА (1-3).

Защитник «Ак Барса» высказался после 4-го матча с армейцами (1:2).

— Что делать? Как спасать эту серию?

— Разберем игру, тренеры подскажут ошибки. Дальше — выходить, биться и выигрывать.

— Чувствуется, что ЦСКА более сильный соперник, чем те, что были до этого?

— Даже не знаю, как ответить. Вам виднее.

— Два последних матча «Ак Барс» провел сильно и превосходил соперника в некоторых компонентах. У вас не возникает вопроса: «Да как так‑то? Как обыгрывать этот ЦСКА?»

— Не знаю. Вроде бросаем, все делаем, но как будто бы фарт не на нашей стороне.

— Сегодня победный гол ваш вратарь забил сам себе.

— Бывает. И они так же могут себе забить.

— Федоров сказал, что в финале психология решает все. Как настраиваться на следующий матч?

— Приедем домой, там посмотрим. Пока не могу ответить.

— Но ведь любой фарт и нефарт заканчивается.

— Да, самое главное разобрать свои ошибки и готовиться к новой игре, чтобы побеждать.

— То есть уверенность у вас осталась?

— Конечно, а куда она денется? — сказал Евсеев.

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1 комментарий

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srs
Евсеев конечно когда получал игровое время был топ, но увы тренер который может доверится молодым не тут(
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