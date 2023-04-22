Хедман может сыграть в 3-м матче с «Торонто». Он примет участие в раскатке перед игрой

Теги травмы Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Виктор Хедман Джон Купер Хоккей

Виктор Хедман принял участие в утренней раскатке «Тампы».

Защитник «Лайтнинг» не играет с 19 апреля. Он не доиграл до конца первый матч серии плей-офф с «Торонто» (1-1), получив повреждение.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер сообщил, что Хедман примет участие в раскатке перед третьим матчем, после чего будет принято решение касательно его участия в игре.

«Скрестите пальцы. Надеюсь, он будет готов играть», – сказал Купер.

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6 комментариев

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Don_Krebs
Здоровый Хедман - это полкоманды у Тампы. Главное, чтобы окончательно не доломался после травмы.
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Alexander Bragin
отличная новость.
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SmilingBy
Ответ Don_Krebs
Здоровый Хедман - это полкоманды у Тампы. Главное, чтобы окончательно не доломался после травмы.
Здоровым он уже вряд ли сыграет в этом ПО. Но учитывая ситуацию в защите и Хедман на колах за здравие
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Garikus89
Если Лифс хотят дальше, то должны играть и побеждать лучших. Так что здоровья Вите, в прошлом сезоне отличная серия почти без травм была, в этом тоже хочется на лучшую версию команд смотреть)
+2
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Илья Олегович
В прошлом плей-офф Пойнт поломанный играл, тут Хэдман. Как же не везёт
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Sergey Petrov
Ответ Илья Олегович
В прошлом плей-офф Пойнт поломанный играл, тут Хэдман. Как же не везёт
пойнт после торонты не играл, не считая неудачной проверки

у торонты прям стиль намечается и цель в кс, просрать в 1м круге но ослабить тампу
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