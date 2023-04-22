Хедман может сыграть в 3-м матче с «Торонто». Он примет участие в раскатке перед игрой
Виктор Хедман принял участие в утренней раскатке «Тампы».
Защитник «Лайтнинг» не играет с 19 апреля. Он не доиграл до конца первый матч серии плей-офф с «Торонто» (1-1), получив повреждение.
Главный тренер «Тампы» Джон Купер сообщил, что Хедман примет участие в раскатке перед третьим матчем, после чего будет принято решение касательно его участия в игре.
«Скрестите пальцы. Надеюсь, он будет готов играть», – сказал Купер.
у торонты прям стиль намечается и цель в кс, просрать в 1м круге но ослабить тампу