Хедман может сыграть в 3-м матче с «Торонто». Он примет участие в раскатке перед игрой

Виктор Хедман принял участие в утренней раскатке «Тампы».

Защитник «Лайтнинг» не играет с 19 апреля. Он не доиграл до конца первый матч серии плей-офф с «Торонто» (1-1), получив повреждение.

Главный тренер « » сообщил, что примет участие в раскатке перед третьим матчем, после чего будет принято решение касательно его участия в игре.

«Скрестите пальцы. Надеюсь, он будет готов играть», – сказал Купер.