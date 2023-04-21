Эспозито о поведении фанатки «Торонто» на матче с «Тампой»: «Толстая женщина, которая лает как сумасшедшая, или это парень с длинными волосами? Не могу понять»

Теги болельщики Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Фил Эспозито Таннер Жанно Хоккей

Фил Эспозито грубо высказался о внешнем виде фанатки «Торонто» во время матча с «Тампой».

Член Зала хоккейной славы является радиокомментатором «Лайтнинг». Он выразил недовольство поведением болельщицы «Лифс» во втором матче серии плей-офф НХЛ с «Тампой» (2:7).

Эспозито в эфире описал фанатку «Торонто», находившуюся возле штраф-бокса, в котором был нападающий «Лайтнинг» Таннер Жанно. Она кричала что-то в адрес игроков клуба, которые стояли рядом.

«Здесь толстая женщина, которая лает как сумасшедшая, или это парень с длинными волосами?

Я не могу понять», – сказал основатель «Лайтнинг» Эспозито в эфире.

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19 комментариев

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Alcibiades
Скоро на радио запретят брать людей старше 80-ти, тех, кто еще помнит нормальную Америку и Канаду)
+37
-3
+34
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Сергей Орлов
Похоже, радиокомментатором он теперь лишь являлся.
+19
-1
+18
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Красная стрела
Нельзя говорить “это женщина» или «этот мужчина». Откуда ты можешь знать кем он себя считает? Даже несмотря на первичные половые признаки.😅
+15
-1
+14
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Кеша
Эспозито мужик настоящий ! Помню его на льду в Москве . Красиво прошелся по трансгендерам . Этот точно не оденет радужную майку .
+14
-3
+11
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Двестик Двестик
Ответ Руслан Зимаков
Только сейчас узнал, что он оказывается основал Тампу
Это ж классический пример "у нас как у них". Там коррупционный скандал был приличный. На денежных должностях друзья и родственники. Зять в первом звене -)
+7
0
+7
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Руслан Зимаков
Только сейчас узнал, что он оказывается основал Тампу
+9
-3
+6
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Иван Павлов
Ответ Сергей Орлов
Похоже, радиокомментатором он теперь лишь являлся.
Да ладно, Джек Эдвардс на телевидении (NESN) выдаёт такие вещи на более-менее регулярной основе - и ничего, продолжает комментировать.
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забил на оборону
Ответ Иван Павлов
Да ладно, Джек Эдвардс на телевидении (NESN) выдаёт такие вещи на более-менее регулярной основе - и ничего, продолжает комментировать.
Причём его нередко запускают на национальном ТВ. А Джо Боуэн у них "слишком за Лифс", и его не пускают в эфир кроме как на радио. Поэтому вынуждены слушать Симпсона. Вчера, после того как Василевский остановил опасный бросок: "Василевский показал чемпионский уровень!". Всё бы ничего, но это было после того как "чемпионский уровень" уже пустил семёрку 🤦‍♂️
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Sergey Petrov
Ответ memphis
Не вижу причин тут поддакивать Эспозито из-за лгбт. Там обычная тетка была, это хорошо видно. Он ее тупо оскорбил в эфире. С ней-то все понятно, таких болельщиков везде хватает. При этом, ничего особо экстремального она не делала. А вот Эспозито повел себя непрофессионально. Подгорело у него знатно) Перед телеком дома ори что хочешь, но не в том случае, когда на тебе микрофон и тебя слышат другие люди. зы.: Может, это в новость не добавили, но интересно, Эспозито прошелся по мужику в желтом, который вызывал Женно на бой, или предпочел только женщину оскорблять?
ну вот ты тоже несешь этот крест защиты канадского быдла, почему-то не на кухне дома, а на какую никакую аудиторию
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забил на оборону
Ответ memphis
Не вижу причин тут поддакивать Эспозито из-за лгбт. Там обычная тетка была, это хорошо видно. Он ее тупо оскорбил в эфире. С ней-то все понятно, таких болельщиков везде хватает. При этом, ничего особо экстремального она не делала. А вот Эспозито повел себя непрофессионально. Подгорело у него знатно) Перед телеком дома ори что хочешь, но не в том случае, когда на тебе микрофон и тебя слышат другие люди. зы.: Может, это в новость не добавили, но интересно, Эспозито прошелся по мужику в желтом, который вызывал Женно на бой, или предпочел только женщину оскорблять?
Причём ЕП опубликовала этот поток мыслей из головы Фила без видео, чтобы никто не смог самостоятельно оценить ситуацию.
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wlad wasew
Лет 10 отсидишь, поймёшь
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k.vlad
уж как он, плох или хорош, мнения могут быть разные, но он точно не из поколения радуги)))
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FaithDevotion
Ответ Сергей Орлов
Похоже, радиокомментатором он теперь лишь являлся.
Это ж Флорида, тут могут и забить. И наверняка забьют и верно сделают)
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Евгений Ермаков
Ответ Двестик Двестик
Это ж классический пример "у нас как у них". Там коррупционный скандал был приличный. На денежных должностях друзья и родственники. Зять в первом звене -)
Селиванов?
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Иван Павлов
Ответ Sergey Petrov
ну вот ты тоже несешь этот крест защиты канадского быдла, почему-то не на кухне дома, а на какую никакую аудиторию
Лол, даже в современной истории плей-офф болельщики разных команд пожёстче вещи вытворяли, а тут у всех сгорело из-за обычного троллинга, ироничных кричалок "Vasi, Vasi" и "Perry sucks" и какого-то мужика в жёлтой толстовке, которого потом вывели с трибун.

А Эспозито в этом случае показал себя ничем не лучше, просто оскорбив незнакомого человека. Да и ты тоже хорош со своими категоричными выводами о "быдле".
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