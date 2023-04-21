Эспозито о поведении фанатки «Торонто» на матче с «Тампой»: «Толстая женщина, которая лает как сумасшедшая, или это парень с длинными волосами? Не могу понять»
Фил Эспозито грубо высказался о внешнем виде фанатки «Торонто» во время матча с «Тампой».
Член Зала хоккейной славы является радиокомментатором «Лайтнинг». Он выразил недовольство поведением болельщицы «Лифс» во втором матче серии плей-офф НХЛ с «Тампой» (2:7).
Эспозито в эфире описал фанатку «Торонто», находившуюся возле штраф-бокса, в котором был нападающий «Лайтнинг» Таннер Жанно. Она кричала что-то в адрес игроков клуба, которые стояли рядом.
«Здесь толстая женщина, которая лает как сумасшедшая, или это парень с длинными волосами?
Я не могу понять», – сказал основатель «Лайтнинг» Эспозито в эфире.
А Эспозито в этом случае показал себя ничем не лучше, просто оскорбив незнакомого человека. Да и ты тоже хорош со своими категоричными выводами о "быдле".