Эспозито о поведении фанатки «Торонто» на матче с «Тампой»: «Толстая женщина, которая лает как сумасшедшая, или это парень с длинными волосами? Не могу понять»

Фил Эспозито грубо высказался о внешнем виде фанатки «Торонто» во время матча с «Тампой».

Член Зала хоккейной славы является радиокомментатором «Лайтнинг». Он выразил недовольство поведением болельщицы «Лифс» во втором матче серии плей-офф с « » (2:7).

Эспозито в эфире описал фанатку « », находившуюся возле штраф-бокса, в котором был нападающий «Лайтнинг» . Она кричала что-то в адрес игроков клуба, которые стояли рядом.

«Здесь толстая женщина, которая лает как сумасшедшая, или это парень с длинными волосами?

Я не могу понять», – сказал основатель «Лайтнинг» Эспозито в эфире.