Хедман, Чернак и Эйссимонт получили травмы в 1-м матче с «Торонто». «Тампа» провела весь 3-й период с 4 защитниками и 11 форвардами

Теги травмы Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Виктор Хедман Джон Купер Эрик Чернак Мики Эйссимонт Хоккей

Виктор Хедман, Эрик Чернак и Мики Эйссимонт получили травмы в 1-м матче с «Торонто».

В 3-м периоде первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лифс» (7:3, 1-0) «Тампа» была вынуждена играть в 4 защитника и 11 нападающих.

Хедман не выходил на лед после первого периода, характер травмы защитника не разглашается.

«Это было немного неожиданно. Мы надеемся, что с ним все в порядке, но еще слишком рано говорить», – сказал главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер после игры. 

Защитник Чернак и форвард Эйссимонт получили травмы во втором периоде. Первый получил удар локтем по голове от форварда «Лифс» Майкла Бантинга, удаленного за это до конца матча. Второй ушел со льда после силового приема защитника Джейка Маккейба.

Купер не сообщил каких-либо подробностей об их состоянии.

26 комментариев

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Sergey Petrov
Ответ Ферзь на р1
Канадские костоломы
Зато теперь активно кричат "а нас то за шо засудили"
+18
-2
+16
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curdboy
"Вы согласны проиграть первую игру, если Тампа лишится Хедмана и Чернака - Да, чёрт возьми, ещё как!" - торонтовские блогеры на Спортснете
+15
-1
+14
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Ферзь на р1
Канадские костоломы
+18
-7
+11
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guizzy
Ответ curdboy
ближайший резерв - это Богосян и Флери
ну, вроде неплохие защитники же, даже с опытом игры в КС )
+9
-1
+8
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curdboy
Ответ guizzy
а как у Тампы с резервом? Понимаю, что замена игроков такого уровня не будет равной, но там есть ещё кто потянет уровень КС?
ближайший резерв - это Богосян и Флери
+8
-1
+7
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Данил Колпиков
Ну бантинг совсем идиот
+5
0
+5
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curdboy
Ответ See what
Получается, Торонто одержало стратегическую победу
Такой вариант тоже возможен. Вообще некий Филип Димас перед серией сделал такое предсказание: Торонто сольёт первую игру (благодаря сумасшествию в медиа в последние 2 дня перед первой игрой), а потом возьмёт 4 подряд, выиграв тем самым в пяти играх.
+4
0
+4
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Garikus89
Ответ Ферзь на р1
Канадские костоломы
Да не говори, специально прям в Хедмана шайбой попали, чтобы он сломался)
+5
-2
+3
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See what
Получается, Торонто одержало стратегическую победу
+2
0
+2
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guizzy
а как у Тампы с резервом? Понимаю, что замена игроков такого уровня не будет равной, но там есть ещё кто потянет уровень КС?
+2
-1
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Александр Кот
Костоломы тарантасы😡😡😡
+2
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Алексей Челюканов
Можно, кстати, добавить видео каждого из трех эпизодов.
Травма Хедмана в столкновении с Аччиари - https://t.me/tbl_ru/3646
Удар Маккейба в голову Эйссимонта: https://t.me/tbl_ru/3621
Удар Бантинга в голову Черняка: https://t.me/tbl_ru/3622
+3
-2
+1
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Al561
Ответ Алексей Челюканов
Можно, кстати, добавить видео каждого из трех эпизодов. Травма Хедмана в столкновении с Аччиари - https://t.me/tbl_ru/3646 Удар Маккейба в голову Эйссимонта: https://t.me/tbl_ru/3621 Удар Бантинга в голову Черняка: https://t.me/tbl_ru/3622
Спасибо за ссылки!
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Pink Floyd1276
Ответ curdboy
Такой вариант тоже возможен. Вообще некий Филип Димас перед серией сделал такое предсказание: Торонто сольёт первую игру (благодаря сумасшествию в медиа в последние 2 дня перед первой игрой), а потом возьмёт 4 подряд, выиграв тем самым в пяти играх.
Ин Димас ви беливас.
+2
-2
0
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raspisanie77
Ответ guizzy
а как у Тампы с резервом? Понимаю, что замена игроков такого уровня не будет равной, но там есть ещё кто потянет уровень КС?
К тем кто выше - Маерс, Реддиш, Барабуля как легенда Сиракуз(в АХЛ)
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Алексей Челюканов
Ответ Garikus89
Да не говори, специально прям в Хедмана шайбой попали, чтобы он сломался)
Нет. Там столкновение с Аччиари было. Вот фрагмент с травмой https://t.me/tbl_ru/3646
+1
-1
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ShiSha
Ответ Garikus89
Да не говори, специально прям в Хедмана шайбой попали, чтобы он сломался)
Откуда инфа? Везде пишут undisclosed injury
0
0
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D Lee
Ответ Ферзь на р1
Канадские костоломы
На эйсимонте могли дать еще олин 5 плюс матч-штраф, но как всегда засудили бантинга
+3
-3
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Direct free kick
торонто - позор НХЛ, но тампа бэй гамблерс не жалко
0
0
0
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Белый офицер
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