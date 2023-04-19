Хедман, Чернак и Эйссимонт получили травмы в 1-м матче с «Торонто». «Тампа» провела весь 3-й период с 4 защитниками и 11 форвардами

Виктор Хедман, Эрик Чернак и Мики Эйссимонт получили травмы в 1-м матче с «Торонто».

В 3-м периоде первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лифс» (7:3, 1-0) « » была вынуждена играть в 4 защитника и 11 нападающих.

не выходил на лед после первого периода, характер травмы защитника не разглашается.

«Это было немного неожиданно. Мы надеемся, что с ним все в порядке, но еще слишком рано говорить», – сказал главный тренер «Лайтнинг» после игры.

Защитник Чернак и форвард Эйссимонт получили травмы во втором периоде. Первый получил удар локтем по голове от форварда «Лифс» Майкла Бантинга, удаленного за это до конца матча. Второй ушел со льда после силового приема защитника Джейка Маккейба.

Купер не сообщил каких-либо подробностей об их состоянии.