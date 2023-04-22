Дон Черри: «Торонто» должен выйти во второй раунд, они обязаны победить. Все зависит от того, как сыграет Василевский»

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Дон Черри Андрей Василевский Хоккей

Дон Черри считает, что «Торонто» выиграет серию плей-офф против «Тампы» (1-1).

Третий матч серии начнется в ночь на воскресенье в 02:00 по московскому времени.

«Субботний вечер станет поворотным моментом в серии. 

«Мэйпл Лифс» должны победить, и они это знают. Они должны выйти во второй раунд. Мой прогноз – они выиграют серию, но меня ничто не удивит.

«Тампа» – отличная команда. И все зависит от того, как Валенски [Андрей Василевский] сыграет в воротах. Он очень конкурентоспособный – но «Лифс» знают, что обязаны победить», – сказал канадский хоккейный эксперт.

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33 комментария

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Galaktika
Мы бы точно выиграли, если бы не проиграли
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Cube Litening C:68X
Может Валенса,Лех Валенса? 😁
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Гражданин товарищ барин
Ответ #nikon
все комментаторы НХЛ говорят, что в воротах Тампы - Веселовски
Ничего подобного, говорят вполне приемлемо: Васылэвски
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Aleksandr
Василевский, Валенски - все это сложно. Вишневский - вот фамилия мне нравится, сказал Дон Черри.
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AminO2
Валенски? Намёк на валенки?
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Joe Frusciante
Дин Чаппи даже имена игроков путает, какой он эксперт?
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j_jms
Учение Маркса всесильно, потому что оно верно, - ну хоть где-то. "Но лично меня ничто не удивит".
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Booligan
Сам ты Шерри
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gukmamop
Дон, кто сильнее, Валенски или Саменски?
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Rialto
Ответ Joe Frusciante
Дин Чаппи даже имена игроков путает, какой он эксперт?
Дедушка старенький, ему простительно.
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Rikishi
узнаю старину Дона Вишню, путающего фамилии)) Интересно, он Лучича до сих пор Люсиком называет?
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хОКкейный батя
Дайте деду таблетки,он забыл
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Гражданин товарищ барин
То ли дед дипломат, то ли перевод такой...
Должны, должны, должны...но меня ничто не удивит, если проиграют.
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Белый офицер
Ответ Александр Иванов
Вратарей всего 16, а Вася по пропушенным на 15 месте 0.853, хорошо что Самса рядом 0.843, серию выиграет тот у кого вратарь хоть немного соберется.
В прошлом плей-офф у Васи после серии с Торонто показатели были не намного лучше.
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Why always me?!
Ответ Rikishi
узнаю старину Дона Вишню, путающего фамилии)) Интересно, он Лучича до сих пор Люсиком называет?
В случае с Лучичем он не перепутал фамилию, а просто прочитал, произнёс по-другому. Власика из Сан-Хосе иногда Влашичем называют, хотя второй вариант может и тоже правильный, всё-таки сербские или хорватские корни есть.
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ni
Самый дикий ужас любой команды в ПО - это вратарь соперника, включивший «режим Бога».
А так ведь в ПО случается.
Никогда не забуду Халака, съевшего однажды Овечкина.
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Direct free kick
торонто позор НХЛ
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j_jms
Ответ #nikon
все комментаторы НХЛ говорят, что в воротах Тампы - Веселовски
Поляки наверно ? Они говорливые.
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Гражданин товарищ барин
Ответ Jeff Lebowski
У Торонто толстая тётка ещё гавкающая есть, не забывай об этом!
А у Тампы на толстую тётку есть свой Эспо)
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Гражданин товарищ барин
Ответ Jeff Lebowski
Похоже, и Торонто, и Вася - все обязаны.
Все обязаны:
Тампа проиграть, Вася пропустить, а Торонто выиграть.
Завет древнего деда, который хочет при своей жизни посмотреть на выход Торонто во второй раунд)))
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Александр Иванов
Ответ Белый офицер
В прошлом плей-офф у Васи после серии с Торонто показатели были не намного лучше.
Тампа в пятой игре, за 10 минут от вылита из серии спаслась и перевела игру в овер, и в этом была заслуга не Васи, а Куча и Пойнта.
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kaplanido
О! Старый говорящий попугай еще вещает
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dosatuy
Если не будут забивать то и Вася не поможет. Играть должна вся команда.
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Александр Иванов
Вратарей всего 16, а Вася по пропушенным на 15 месте 0.853, хорошо что Самса рядом 0.843, серию выиграет тот у кого вратарь хоть немного соберется.
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Сельмаш1930
В принципе у Торонто все шансы есть и они высокие, Василевский этот сезон проводит намного ниже своего уровня и пропускать 5+ шайб для него уже вошло в привычку
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