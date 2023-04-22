Дон Черри: «Торонто» должен выйти во второй раунд, они обязаны победить. Все зависит от того, как сыграет Василевский»

Дон Черри считает, что «Торонто» выиграет серию плей-офф против «Тампы» (1-1).

Третий матч серии начнется в ночь на воскресенье в 02:00 по московскому времени.

«Субботний вечер станет поворотным моментом в серии.

«Мэйпл Лифс» должны победить, и они это знают. Они должны выйти во второй раунд. Мой прогноз – они выиграют серию, но меня ничто не удивит.

« » – отличная команда. И все зависит от того, как Валенски [ ] сыграет в воротах. Он очень конкурентоспособный – но «Лифс» знают, что обязаны победить», – сказал канадский хоккейный эксперт.