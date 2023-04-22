Дон Черри: «Торонто» должен выйти во второй раунд, они обязаны победить. Все зависит от того, как сыграет Василевский»
Дон Черри считает, что «Торонто» выиграет серию плей-офф против «Тампы» (1-1).
Третий матч серии начнется в ночь на воскресенье в 02:00 по московскому времени.
«Субботний вечер станет поворотным моментом в серии.
«Мэйпл Лифс» должны победить, и они это знают. Они должны выйти во второй раунд. Мой прогноз – они выиграют серию, но меня ничто не удивит.
«Тампа» – отличная команда. И все зависит от того, как Валенски [Андрей Василевский] сыграет в воротах. Он очень конкурентоспособный – но «Лифс» знают, что обязаны победить», – сказал канадский хоккейный эксперт.
Должны, должны, должны...но меня ничто не удивит, если проиграют.
А так ведь в ПО случается.
Никогда не забуду Халака, съевшего однажды Овечкина.
Тампа проиграть, Вася пропустить, а Торонто выиграть.
Завет древнего деда, который хочет при своей жизни посмотреть на выход Торонто во второй раунд)))