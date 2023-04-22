Ларионов сравнил селекцию с виноделием: «Все знают вина, которые имеют оценку 100 баллов и стоят 1000 евро. Найти то, которое заслуживает 90 баллов и стоит 600 рублей, – другая задача»

Игорь Ларионов сравнил селекционную работу с виноделием.

«По изменению состава приведу пример из виноделия. Все знают вина, которые имеют по 100 баллов оценку и стоят по 1000 евро за бутылку. А вот найти вино, которое заслуживает оценку 90 баллов и стоит 600 рублей, увидеть в нем потенциал – это другая задача.

Купить всегда легко. Но дорогое вино вполне может уже идти вниз по своей ценности. И при высокой цене ожидаемого эффекта не получается. А можно купить продукт и подождать год-два, когда он станет выдающимся.

Мы хотим каждый рубль направлять на развитие игроков, которые нас устраивают», – сказал главный тренер « » .