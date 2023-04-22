Ларионов сравнил селекцию с виноделием: «Все знают вина, которые имеют оценку 100 баллов и стоят 1000 евро. Найти то, которое заслуживает 90 баллов и стоит 600 рублей, – другая задача»
Игорь Ларионов сравнил селекционную работу с виноделием.
«По изменению состава приведу пример из виноделия. Все знают вина, которые имеют по 100 баллов оценку и стоят по 1000 евро за бутылку. А вот найти вино, которое заслуживает оценку 90 баллов и стоит 600 рублей, увидеть в нем потенциал – это другая задача.
Купить всегда легко. Но дорогое вино вполне может уже идти вниз по своей ценности. И при высокой цене ожидаемого эффекта не получается. А можно купить продукт и подождать год-два, когда он станет выдающимся.
Мы хотим каждый рубль направлять на развитие игроков, которые нас устраивают», – сказал главный тренер «Торпедо» Ларионов.
Из того, что есть везде:
Линейка Cru Lermon от Фанагории (только красные), Торрес Altos Ibericos (бывают акции в Перекрестке и Винлабе, можно искать), Криансу от Vivanco можно поймать, она прям ближе к 90 баллов стабильно. Castillo de ayud в перекрестке бывает в районе 800-90.
О, вспомнил, есть винодельня Musita с юга Италии, вот примерно за 600 рублей в Перекрестке стоит очень приличное Грилло и такое же приличное Нерелло Маскалезе.
Игристых в этом сегменте - только самая базовая кава, Виктор Дравиньи от Абрау, Cru Alexander от Шато Тамань, если чуть-чуть прибавить, то та же кава, но чуть поинтереснее и "Магнатумы" от Лефкадии
Хорошие вина в Чили из этого диапазона, а игроки для КХЛ в Америке. Но затащить лидера АХЛ нынче непросто
В данном ценовом сегменте можно уверенно смотреть на Австрию( Грюнеры), либо взять очень достойный рислинг в 5ке из Германии.
Ну и конечно же коломбар из ЮАР от гейт экспектейшн. Очень сильное вино
В 2008 году я купил бутылку IGOR LARIONOV CHARDONNAY RED LINE 2006 года. Но так и не попробовал. Игорь Николаевич , в бытность своей работы в СКА, оставил мне автограф на этикетке и так вот она стоит до сих пор.
https://vk.com/photo520542_235663426