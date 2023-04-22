Ларионов сравнил селекцию с виноделием: «Все знают вина, которые имеют оценку 100 баллов и стоят 1000 евро. Найти то, которое заслуживает 90 баллов и стоит 600 рублей, – другая задача»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ алкоголь и спорт Хоккей

Игорь Ларионов сравнил селекционную работу с виноделием.

«По изменению состава приведу пример из виноделия. Все знают вина, которые имеют по 100 баллов оценку и стоят по 1000 евро за бутылку. А вот найти вино, которое заслуживает оценку 90 баллов и стоит 600 рублей, увидеть в нем потенциал – это другая задача.

Купить всегда легко. Но дорогое вино вполне может уже идти вниз по своей ценности. И при высокой цене ожидаемого эффекта не получается. А можно купить продукт и подождать год-два, когда он станет выдающимся.

Мы хотим каждый рубль направлять на развитие игроков, которые нас устраивают», – сказал главный тренер «Торпедо» Ларионов.

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29 комментариев

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пашу
Ответ Einfach Safari
если кто знает такие вина (хорошие за 600) напишите плиз
Конечно, на 90 баллов да еще и за 600 сложновато найти, но на 86-87 до 1000 вполне.
Из того, что есть везде:
Линейка Cru Lermon от Фанагории (только красные), Торрес Altos Ibericos (бывают акции в Перекрестке и Винлабе, можно искать), Криансу от Vivanco можно поймать, она прям ближе к 90 баллов стабильно. Castillo de ayud в перекрестке бывает в районе 800-90.
О, вспомнил, есть винодельня Musita с юга Италии, вот примерно за 600 рублей в Перекрестке стоит очень приличное Грилло и такое же приличное Нерелло Маскалезе.
Игристых в этом сегменте - только самая базовая кава, Виктор Дравиньи от Абрау, Cru Alexander от Шато Тамань, если чуть-чуть прибавить, то та же кава, но чуть поинтереснее и "Магнатумы" от Лефкадии
+27
0
+27
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Einfach Safari
если кто знает такие вина (хорошие за 600) напишите плиз
+18
0
+18
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Sergant_St
По соотношению цена -качество Торпедо чемпион прошлого сезона, кмк, ну, может Адмирал может с ним побороться еще.
+7
-1
+6
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genowayy
Ответ Дима Нонин
А меня дешёвый портвейн устраивает, быстро по голове даёт.
Так это отрава для организма.
+3
0
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Blackbuffalo
Ответ пашу
Конечно, на 90 баллов да еще и за 600 сложновато найти, но на 86-87 до 1000 вполне. Из того, что есть везде: Линейка Cru Lermon от Фанагории (только красные), Торрес Altos Ibericos (бывают акции в Перекрестке и Винлабе, можно искать), Криансу от Vivanco можно поймать, она прям ближе к 90 баллов стабильно. Castillo de ayud в перекрестке бывает в районе 800-90. О, вспомнил, есть винодельня Musita с юга Италии, вот примерно за 600 рублей в Перекрестке стоит очень приличное Грилло и такое же приличное Нерелло Маскалезе. Игристых в этом сегменте - только самая базовая кава, Виктор Дравиньи от Абрау, Cru Alexander от Шато Тамань, если чуть-чуть прибавить, то та же кава, но чуть поинтереснее и "Магнатумы" от Лефкадии
Astrale забыли)
+2
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Jarome
Ответ Einfach Safari
если кто знает такие вина (хорошие за 600) напишите плиз
Vivino установи, и шерсти по приложению и прилавкам))
Хорошие вина в Чили из этого диапазона, а игроки для КХЛ в Америке. Но затащить лидера АХЛ нынче непросто
+3
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Einfach Safari
Ответ пашу
Конечно, на 90 баллов да еще и за 600 сложновато найти, но на 86-87 до 1000 вполне. Из того, что есть везде: Линейка Cru Lermon от Фанагории (только красные), Торрес Altos Ibericos (бывают акции в Перекрестке и Винлабе, можно искать), Криансу от Vivanco можно поймать, она прям ближе к 90 баллов стабильно. Castillo de ayud в перекрестке бывает в районе 800-90. О, вспомнил, есть винодельня Musita с юга Италии, вот примерно за 600 рублей в Перекрестке стоит очень приличное Грилло и такое же приличное Нерелло Маскалезе. Игристых в этом сегменте - только самая базовая кава, Виктор Дравиньи от Абрау, Cru Alexander от Шато Тамань, если чуть-чуть прибавить, то та же кава, но чуть поинтереснее и "Магнатумы" от Лефкадии
спасибо, дружище
+2
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Pelerin
Ответ Brothers Ruutu
Не знаю, как И.Н. оценивает свои вина, но купленная за 2000 р. бутылка австралийского " The Professor" Igor Larionov, мягко сказать разочаровала.
Его вина во-первых переоценëнные сильно, во-вторых логистика стала слишком дорогой.
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Валентин и ыч
Ответ Дима Нонин
А меня дешёвый портвейн устраивает, быстро по голове даёт.
водка еще лучше
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Валентин и ыч
Ответ Einfach Safari
если кто знает такие вина (хорошие за 600) напишите плиз
по vivino чеши скидочные позиции перекрестка, ароматного мира и прочих лент и бери все, что выше 3.9-4.0 баллов. Это плюс-минус соответствует 90 баллов. Соответственно, записывай чего понравилось и закупай на распродажах сразу в количестве, на которое не жалко денег. Конкретно у перекрестка сейчас распродажа Jardin de la Taur Grenache-Syrah, мне ок.
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Ованес Оганян
Ответ пашу
Конечно, на 90 баллов да еще и за 600 сложновато найти, но на 86-87 до 1000 вполне. Из того, что есть везде: Линейка Cru Lermon от Фанагории (только красные), Торрес Altos Ibericos (бывают акции в Перекрестке и Винлабе, можно искать), Криансу от Vivanco можно поймать, она прям ближе к 90 баллов стабильно. Castillo de ayud в перекрестке бывает в районе 800-90. О, вспомнил, есть винодельня Musita с юга Италии, вот примерно за 600 рублей в Перекрестке стоит очень приличное Грилло и такое же приличное Нерелло Маскалезе. Игристых в этом сегменте - только самая базовая кава, Виктор Дравиньи от Абрау, Cru Alexander от Шато Тамань, если чуть-чуть прибавить, то та же кава, но чуть поинтереснее и "Магнатумы" от Лефкадии
Обожаю sports.ru. Спасибо!
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neolag
Ответ пашу
Конечно, на 90 баллов да еще и за 600 сложновато найти, но на 86-87 до 1000 вполне. Из того, что есть везде: Линейка Cru Lermon от Фанагории (только красные), Торрес Altos Ibericos (бывают акции в Перекрестке и Винлабе, можно искать), Криансу от Vivanco можно поймать, она прям ближе к 90 баллов стабильно. Castillo de ayud в перекрестке бывает в районе 800-90. О, вспомнил, есть винодельня Musita с юга Италии, вот примерно за 600 рублей в Перекрестке стоит очень приличное Грилло и такое же приличное Нерелло Маскалезе. Игристых в этом сегменте - только самая базовая кава, Виктор Дравиньи от Абрау, Cru Alexander от Шато Тамань, если чуть-чуть прибавить, то та же кава, но чуть поинтереснее и "Магнатумы" от Лефкадии
Хотел бы вам возразить, особенно по Виктору Дравиньи, сильно на любителя, сколько его не пил, слишком суховато.
В данном ценовом сегменте можно уверенно смотреть на Австрию( Грюнеры), либо взять очень достойный рислинг в 5ке из Германии.
Ну и конечно же коломбар из ЮАР от гейт экспектейшн. Очень сильное вино
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Alcibiades
Ответ пашу
Конечно, на 90 баллов да еще и за 600 сложновато найти, но на 86-87 до 1000 вполне. Из того, что есть везде: Линейка Cru Lermon от Фанагории (только красные), Торрес Altos Ibericos (бывают акции в Перекрестке и Винлабе, можно искать), Криансу от Vivanco можно поймать, она прям ближе к 90 баллов стабильно. Castillo de ayud в перекрестке бывает в районе 800-90. О, вспомнил, есть винодельня Musita с юга Италии, вот примерно за 600 рублей в Перекрестке стоит очень приличное Грилло и такое же приличное Нерелло Маскалезе. Игристых в этом сегменте - только самая базовая кава, Виктор Дравиньи от Абрау, Cru Alexander от Шато Тамань, если чуть-чуть прибавить, то та же кава, но чуть поинтереснее и "Магнатумы" от Лефкадии
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Александр Смирнов
Интересно , а на сколько баллов Игорь Николаевич оценивает свое вино?

В 2008 году я купил бутылку IGOR LARIONOV CHARDONNAY RED LINE 2006 года. Но так и не попробовал. Игорь Николаевич , в бытность своей работы в СКА, оставил мне автограф на этикетке и так вот она стоит до сих пор.
https://vk.com/photo520542_235663426
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Дима Нонин
А меня дешёвый портвейн устраивает, быстро по голове даёт.
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Александр Максаков
Хорошо, что селекция руководствуется в основном не органолептическими эфемерными понятиями
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Ованес Оганян
Ответ пашу
Конечно, на 90 баллов да еще и за 600 сложновато найти, но на 86-87 до 1000 вполне. Из того, что есть везде: Линейка Cru Lermon от Фанагории (только красные), Торрес Altos Ibericos (бывают акции в Перекрестке и Винлабе, можно искать), Криансу от Vivanco можно поймать, она прям ближе к 90 баллов стабильно. Castillo de ayud в перекрестке бывает в районе 800-90. О, вспомнил, есть винодельня Musita с юга Италии, вот примерно за 600 рублей в Перекрестке стоит очень приличное Грилло и такое же приличное Нерелло Маскалезе. Игристых в этом сегменте - только самая базовая кава, Виктор Дравиньи от Абрау, Cru Alexander от Шато Тамань, если чуть-чуть прибавить, то та же кава, но чуть поинтереснее и "Магнатумы" от Лефкадии
Можно заучить и пестрить в разговоре с девушкой
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Матроскин52
Профессор верен себе… Сравнение вина и хоккеистов это что-то… молодца!!!
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viking71
Ответ Blackbuffalo
Astrale забыли)
Плюс. Сейчас в Глобусе 1.5 л по акции как раз 1200. Лучше красного сухого в не дорогом сегменте на мой вкус просто нет. Может еще Мучо Маас…
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Александр Титков
Ответ пашу
Конечно, на 90 баллов да еще и за 600 сложновато найти, но на 86-87 до 1000 вполне. Из того, что есть везде: Линейка Cru Lermon от Фанагории (только красные), Торрес Altos Ibericos (бывают акции в Перекрестке и Винлабе, можно искать), Криансу от Vivanco можно поймать, она прям ближе к 90 баллов стабильно. Castillo de ayud в перекрестке бывает в районе 800-90. О, вспомнил, есть винодельня Musita с юга Италии, вот примерно за 600 рублей в Перекрестке стоит очень приличное Грилло и такое же приличное Нерелло Маскалезе. Игристых в этом сегменте - только самая базовая кава, Виктор Дравиньи от Абрау, Cru Alexander от Шато Тамань, если чуть-чуть прибавить, то та же кава, но чуть поинтереснее и "Магнатумы" от Лефкадии
cru Alexander, увы, просто ужасное
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Brothers Ruutu
Не знаю, как И.Н. оценивает свои вина, но купленная за 2000 р. бутылка австралийского " The Professor" Igor Larionov, мягко сказать разочаровала.
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Раменки за Динамо
Ответ neolag
Хотел бы вам возразить, особенно по Виктору Дравиньи, сильно на любителя, сколько его не пил, слишком суховато. В данном ценовом сегменте можно уверенно смотреть на Австрию( Грюнеры), либо взять очень достойный рислинг в 5ке из Германии. Ну и конечно же коломбар из ЮАР от гейт экспектейшн. Очень сильное вино
Попробуйте Виктора на высоте, совсем другие ощущения, чем на земле. Сам в этом убедился год назад, когда Аэрофлот поменял в меню Piper-Heidsieck Brut на «Абрау Дюрсо Виктор Дравиньи».
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Олег
Ответ Дима Нонин
А меня дешёвый портвейн устраивает, быстро по голове даёт.
Три топора 777 пойло для алкоголиков....
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Pelerin
Ответ Александр Смирнов
Интересно , а на сколько баллов Игорь Николаевич оценивает свое вино? В 2008 году я купил бутылку IGOR LARIONOV CHARDONNAY RED LINE 2006 года. Но так и не попробовал. Игорь Николаевич , в бытность своей работы в СКА, оставил мне автограф на этикетке и так вот она стоит до сих пор. https://vk.com/photo520542_235663426
В принципе, не думаю, что шардоне у Ларионова настолько сильное, что до сих пор "живое". Так что лучше уже и не открывать)
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