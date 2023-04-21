Ларионов о составе «Торпедо»: «Нет необходимости в серьезной хирургической операции. Мегасделок или блокбастерных переговоров не ожидаем»

Игорь Ларионов высказался касательно возможных изменений в составе «Торпедо».

В сезоне-2022/23 клуб проиграл СКА во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4 в серии.

В регулярном чемпионате нижегородцы заняли четвертое место в таблице Западной конференции.

«Мы больше приобрели, чем потеряли, мальчишки получили большой опыт. Нет необходимости в серьезной хирургической операции, нужно просто посмотреть то, что есть в наличии, что будет после 30 апреля.

Но мы не ожидаем каких-то мегасделок или блокбастерных переговоров. Мы не будем спешить. С моей стороны я полностью доверяю руководству. Будем работать с теми, кто придет, и делать хорошую игру и хороший спектакль.

Команда находится в стадии развития. Это время, которое ты должен ценить, жить и расти вместе с командой и городом. Успехи, медали, места – это хорошо, но самый большой успех, что мы привлекаем молодежь, чтобы они полюбили эту игру. Будем двигаться постепенно наверх и делать игру и ребят лучше», – сказал главный тренер «Торпедо» .