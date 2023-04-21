Агент Паремузов: «Надо послать паразитарную организацию ИИХФ далеко и надолго. Можно заканчивать сезон 15 июня, как в НХЛ»
Сергей Паремузов считает, что нельзя делать КХЛ зависимой от ФХР и института сборной.
Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России от международных турниров на следующий сезон.
– Поддерживаете ли вы идеи Игоря Ларионова? Главный тренер «Торпедо» предложил начинать сезон КХЛ в октябре и завершать его в июне.
– Я двумя руками и ногами за. Чем Канада близка России? В обеих странах хоккей – это абсолютно культовый вид спорта. Но если канадцы смогли сделать фантастический конвейер по созданию шоу, что нам мешает? Надо послать далеко и надолго паразитарную организацию под названием ИИХФ.
Мы в России способны сделать совершенно независимую историю, в отличие от европейских стран. Можно заканчивать так же, как в НХЛ, 15 июня, что будет символичным. Понятно, к 82 матчам с ходу тяжело перейти, но я не вижу причин, по которым нельзя перенять такой опыт.
Хоккей – зимний вид спорта, а у нас часть клубов заканчивают играть в конце февраля. Это просто смешно! Однако у нас есть институт сборных, мы ведь должны быть чемпионами мира, и это ставится во главу угла. После окончания сезона садимся на трехнедельные сборы в Новогорске, но все равно давным-давно ничего не выигрываем.
– Вы согласны с Ларионовым, что надо выходить из ИИХФ?
– Однозначно. Хотя Канада – член ИИХФ, но не участвует в Евротурах и других непонятных турнирах. Нам тоже нужен принцип самодостаточности.
Никто не говорит, что национальная команда не нужна, но нельзя КХЛ делать зависимой от ФХР и института сборной, – сказал хоккейный агент.
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