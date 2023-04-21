Агент Паремузов: «Надо послать паразитарную организацию ИИХФ далеко и надолго. Можно заканчивать сезон 15 июня, как в НХЛ»

Теги Торпедо ФХР ИИХФ Евротур Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею НХЛ Игорь Ларионов Сергей Паремузов КХЛ ЧМ по хоккею календарь Хоккей

Сергей Паремузов считает, что нельзя делать КХЛ зависимой от ФХР и института сборной.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России от международных турниров на следующий сезон.

– Поддерживаете ли вы идеи Игоря Ларионова? Главный тренер «Торпедо» предложил начинать сезон КХЛ в октябре и завершать его в июне.

– Я двумя руками и ногами за. Чем Канада близка России? В обеих странах хоккей – это абсолютно культовый вид спорта. Но если канадцы смогли сделать фантастический конвейер по созданию шоу, что нам мешает? Надо послать далеко и надолго паразитарную организацию под названием ИИХФ.

Мы в России способны сделать совершенно независимую историю, в отличие от европейских стран. Можно заканчивать так же, как в НХЛ, 15 июня, что будет символичным. Понятно, к 82 матчам с ходу тяжело перейти, но я не вижу причин, по которым нельзя перенять такой опыт.

Хоккей – зимний вид спорта, а у нас часть клубов заканчивают играть в конце февраля. Это просто смешно! Однако у нас есть институт сборных, мы ведь должны быть чемпионами мира, и это ставится во главу угла. После окончания сезона садимся на трехнедельные сборы в Новогорске, но все равно давным-давно ничего не выигрываем.

– Вы согласны с Ларионовым, что надо выходить из ИИХФ?

– Однозначно. Хотя Канада – член ИИХФ, но не участвует в Евротурах и других непонятных турнирах. Нам тоже нужен принцип самодостаточности.

Никто не говорит, что национальная команда не нужна, но нельзя КХЛ делать зависимой от ФХР и института сборной, – сказал хоккейный агент.

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16 комментариев

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Ыжык
Служаки ФХР все как один топят за сохранение связей с ИИХФ, потому что иначе они станут не нужны. Потому правильные, логичные выводы никто не будет слушать.
+18
0
+18
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Dundee
Выйдя из иихф, пропадёт лозунг-культ какой то "Красной машины". И важности надувания щёк по поводу ЧМ и евротуров. Придётся работать внутри лиги и на благо её, а они это не умеют))
+9
0
+9
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Александр Василич
Зачем куда то там уходить? Достаточно КХЛ выделиться в отдельную лигу и все. А чемпионат России пусть проводит ВХЛ.
+7
0
+7
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feanor.84
Ответ АСтигматизьм
А что, канадцы уже вышли из ИИХФ?
они его игнорят
+5
-1
+4
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maks44
Пока ФХР возгловляют "совки" типа Третьяка, все будет по прежнему.
+3
0
+3
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Dundee
Ответ Splin
Какой культ то сейчас? Он относился к сб СССР.
Мы тоже гадаем об этом
+3
0
+3
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Матроскин52
Идея Профессора просто отличная! Наш хоккей нужен нашим болельщикам! Чем больше игр и длиннее чемпионат тем лучше! Давайте уже поймем- нас на ЧМ не пустят еще долго, потом найдутся еще какие нибудь причины и это отстранение будет долгим… Давайте для себя поиграем! А Красная Машина… Немного в гараже постоит, ржаветь не будет, дольше сохраниться!
+3
-2
+1
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АСтигматизьм
А что, канадцы уже вышли из ИИХФ?
0
0
0
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Sever12
Вот эти все дискуссии просто вода, КХЛ не надо никого посылать, в данный момент можно спокойно делать календарь не привязанный к ихф, просто старперам бездельникам из фхр нужны горантии, что из-за этого их тяжёлую работу по обмену письмами с ихф не свернут и не сократят их стаю нахлебников, тогда они сразу разрешат КХЛ нормально развиваться, всё дело в этом, я вас уверяю.
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Sever12
Ответ Ыжык
Служаки ФХР все как один топят за сохранение связей с ИИХФ, потому что иначе они станут не нужны. Потому правильные, логичные выводы никто не будет слушать.
Это единственная причина по сути, им просто нужны гарантии что они будут дальше писать письма и их не разгонят и тогда КХЛ будет делать свой календарь как минимум до возвращения на международные турниры.
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