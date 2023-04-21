Агент Паремузов: «Надо послать паразитарную организацию ИИХФ далеко и надолго. Можно заканчивать сезон 15 июня, как в НХЛ»

Сергей Паремузов считает, что нельзя делать КХЛ зависимой от ФХР и института сборной.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России от международных турниров на следующий сезон.

– Поддерживаете ли вы идеи ? Главный тренер « » предложил начинать сезон КХЛ в октябре и завершать его в июне.

– Я двумя руками и ногами за. Чем Канада близка России? В обеих странах хоккей – это абсолютно культовый вид спорта. Но если канадцы смогли сделать фантастический конвейер по созданию шоу, что нам мешает? Надо послать далеко и надолго паразитарную организацию под названием ИИХФ.

Мы в России способны сделать совершенно независимую историю, в отличие от европейских стран. Можно заканчивать так же, как в , 15 июня, что будет символичным. Понятно, к 82 матчам с ходу тяжело перейти, но я не вижу причин, по которым нельзя перенять такой опыт.

Хоккей – зимний вид спорта, а у нас часть клубов заканчивают играть в конце февраля. Это просто смешно! Однако у нас есть институт сборных, мы ведь должны быть чемпионами мира, и это ставится во главу угла. После окончания сезона садимся на трехнедельные сборы в Новогорске, но все равно давным-давно ничего не выигрываем.

– Вы согласны с Ларионовым, что надо выходить из ИИХФ?

– Однозначно. Хотя Канада – член ИИХФ, но не участвует в Евротурах и других непонятных турнирах. Нам тоже нужен принцип самодостаточности.

Никто не говорит, что национальная команда не нужна, но нельзя делать зависимой от ФХР и института сборной, – сказал хоккейный агент.