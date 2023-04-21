Ларионов о «Торпедо» в новом сезоне: «Надеемся удивить хорошей и неординарной игрой, подавать пример командам КХЛ»

Игорь Ларионов ожидает, что команды КХЛ будут серьезнее относиться к «Торпедо».

В сезоне-2022/23 клуб проиграл СКА во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4 в серии.

В регулярном чемпионате нижегородцы заняли четвертое место в таблице Западной конференции.

«Мы не можем входить в новый сезон с теми планами и системами, как в прошлом году. Мы будем совершенствовать многие вещи, тот креатив и заряд, который команда получила, будет еще сильнее.

И самое важное в игре команды, что сегодня диктует время и игру, – не проиграть и выиграть в любой ситуации. Мы будем поступательно идти к нашей цели.

Мы ожидаем, что многие команды будут серьезнее к нам относиться. Все, что было вчера, – история, а будущее в наших руках, ребята это знают.

Мы надеемся удивить хорошей и неординарной игрой, продолжая делать то, что делаем, а также подавать пример командам , чтобы игра была зрелищной, интересной и правильной», – сказал главный тренер « » .