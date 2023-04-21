Ларионов о «Торпедо» в новом сезоне: «Надеемся удивить хорошей и неординарной игрой, подавать пример командам КХЛ»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Игорь Ларионов ожидает, что команды КХЛ будут серьезнее относиться к «Торпедо».

В сезоне-2022/23 клуб проиграл СКА во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4 в серии.

В регулярном чемпионате нижегородцы заняли четвертое место в таблице Западной конференции.

«Мы не можем входить в новый сезон с теми планами и системами, как в прошлом году. Мы будем совершенствовать многие вещи, тот креатив и заряд, который команда получила, будет еще сильнее.

И самое важное в игре команды, что сегодня диктует время и игру, – не проиграть и выиграть в любой ситуации. Мы будем поступательно идти к нашей цели.

Мы ожидаем, что многие команды будут серьезнее к нам относиться. Все, что было вчера, – история, а будущее в наших руках, ребята это знают.

Мы надеемся удивить хорошей и неординарной игрой, продолжая делать то, что делаем, а также подавать пример командам КХЛ, чтобы игра была зрелищной, интересной и правильной», – сказал главный тренер «Торпедо» Ларионов.

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4 комментария

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Aleksey Novikov
Грамотный человек и хороший тренер. Одним словом - "Профессор".
Удачи!!!
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Матроскин52
Значит в новом сезоне будет поступательное движение! Удачи Игорь Николаевич! Верим в команду!
+1
0
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Bartez1986
Интересно будет посмотреть. Два человека из Рубина едут, вроде как. Никита Мокин и Макар Насретдинов. Про первого особо не скажу, но второй парень интересный. Молодой, результативный. Перспектива есть
0
0
0
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Dundee
Ответ Bartez1986
Интересно будет посмотреть. Два человека из Рубина едут, вроде как. Никита Мокин и Макар Насретдинов. Про первого особо не скажу, но второй парень интересный. Молодой, результативный. Перспектива есть
Пока на просмотр
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