Артем Батрак: «Радулов своей игрой заставляет забыть, что ему 36. За счет эмоций вытаскивает матчи»

Артем Батрак поделился мнением об игре Александра Радулова.

В двух матчах серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА (1-1) нападающий «Ак Барса» сделал одну передачу.

Третий матч серии состоится сегодня, 21 апреля.

– Как вы думаете, у будут проблемы на фоне физики и скорости ЦСКА? Все-таки это уже четвертый раунд, да и самому Радулову 36 лет.

– Радулов своей игрой заставляет всех забыть, что ему, оказывается, 36. За счет своих эмоций он вытаскивает матчи.

Радулов так же плохо сыграл в первых двух играх с «Авангардом». Тогда вся первая тройка нападения казанцев смотрелась ужасно. Но потом капитан казанцев смог переломить ход омских матчей, когда фактически в одиночку вытащил команду.

Тем не менее «Ак Барсу» будет тяжело. Сейчас у первой тройки « » нет преимущества в скорости над четвертой тройкой соперника, как это было, например, в предыдущих сериях. У ЦСКА в четвертом звене могут выйти Абрамов, Гуськов, Панкратов. Они очень быстрые, и переиграть их за счет скорости не получится, – сказал комментатор.