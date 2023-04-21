Артем Батрак: «Радулов своей игрой заставляет забыть, что ему 36. За счет эмоций вытаскивает матчи»
Артем Батрак поделился мнением об игре Александра Радулова.
В двух матчах серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА (1-1) нападающий «Ак Барса» сделал одну передачу.
Третий матч серии состоится сегодня, 21 апреля.
– Как вы думаете, у Радулова будут проблемы на фоне физики и скорости ЦСКА? Все-таки это уже четвертый раунд, да и самому Радулову 36 лет.
– Радулов своей игрой заставляет всех забыть, что ему, оказывается, 36. За счет своих эмоций он вытаскивает матчи.
Радулов так же плохо сыграл в первых двух играх с «Авангардом». Тогда вся первая тройка нападения казанцев смотрелась ужасно. Но потом капитан казанцев смог переломить ход омских матчей, когда фактически в одиночку вытащил команду.
Тем не менее «Ак Барсу» будет тяжело. Сейчас у первой тройки «Ак Барса» нет преимущества в скорости над четвертой тройкой соперника, как это было, например, в предыдущих сериях. У ЦСКА в четвертом звене могут выйти Абрамов, Гуськов, Панкратов. Они очень быстрые, и переиграть их за счет скорости не получится, – сказал комментатор.
3 комментария