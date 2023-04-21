Артем Батрак: «Радулов своей игрой заставляет забыть, что ему 36. За счет эмоций вытаскивает матчи»

Теги Ак Барс ЦСКА Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Артем Батрак Хоккей

Артем Батрак поделился мнением об игре Александра Радулова.

В двух матчах серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА (1-1) нападающий «Ак Барса» сделал одну передачу.

Третий матч серии состоится сегодня, 21 апреля.

– Как вы думаете, у Радулова будут проблемы на фоне физики и скорости ЦСКА? Все-таки это уже четвертый раунд, да и самому Радулову 36 лет. 

– Радулов своей игрой заставляет всех забыть, что ему, оказывается, 36. За счет своих эмоций он вытаскивает матчи.

Радулов так же плохо сыграл в первых двух играх с «Авангардом». Тогда вся первая тройка нападения казанцев смотрелась ужасно. Но потом капитан казанцев смог переломить ход омских матчей, когда фактически в одиночку вытащил команду. 

Тем не менее «Ак Барсу» будет тяжело. Сейчас у первой тройки «Ак Барса» нет преимущества в скорости над четвертой тройкой соперника, как это было, например, в предыдущих сериях. У ЦСКА в четвертом звене могут выйти Абрамов, Гуськов, Панкратов. Они очень быстрые, и переиграть их за счет скорости не получится, – сказал комментатор.

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3 комментария

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Михаил Курилов
Батрачить
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marshal .masha
Ответ diadiasasha59
Да никого и ничего он не вытаскивает.Не нужно сочинять.ЦСКА две игры в Москве возьмёт и не заметит никакого вам Радулова.
Просто неуважение к другим игрокам команды, которые делали результат или Батрак не смотрел серию с Авангардом, если говорит , что Радулов вытащил в одного. Билялов подтаскивал, 2 Шайбы в овертаймах Шипачева, в четвертой игре единственный гол Воронкова решил исход встречи, с третьей игры меньшинство полностью нейтрализовало большинство Авангарда.
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