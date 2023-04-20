Рейдеборн о 3:0 с «Ак Барсом»: «Не думаю, что ЦСКА показал свой максимум. Мы заставили их допустить пару ошибок, реализовали свои моменты»

Теги Ак Барс ЦСКА Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Станислав Галиев Адам Рейдеборн Дмитрий Воронков Хоккей

Адам Рейдеборн подвел итоги второго матча финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:0, 1-1).

– Каково было сыграть против бывшей команды?

– Весело, в целом у нас веселая серия. Это особые чувства. Я знаю многих ребят, пара тренеров еще работали при мне. Здорово в очередной раз со всеми встретиться.

– Как прошла игра?

– Намного лучше, чем раньше. Но я не думаю, что мы показали свой максимум. Была хорошая игра, мы заставили их допустить пару ошибок, реализовали свои моменты. Первая игра была за ними, [во втором матче] победили мы. Хорошо, что едем домой с равным счетом в серии.

– Что стало ключевым в матче?

– Мы играли довольно просто, не задерживались в средней зоне. Играли грамотно сзади в чужой зоне, проводили длинные атаки. Показали хорошую командную игру.

– Какие ощущения после первого сухого матча в серии?

– Отлично, но мои эмоции бы не отличались, если бы мы выиграли 3:2. Конечно, матч на ноль доставляет удовольствие, но для нас главное – это победа. Нам нужно еще три победы и то, как мы это сделаем, не так важно.

– Кто самый опасный игрок у «Ак Барса»?

– У них очень много хороших игроков. Знаю, что у Галиева великолепный бросок, также Радулов, Воронков – очень сильные игроки. Нам нужно быть готовыми ко всем игрокам, и продолжать свой путь к победе, – сказал голкипер ЦСКА Рейдеборн.

ЦСКА даже без двух игроков провел образцовый матч. У «Ак Барса» почти не было моментов и беда с большинством

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1 комментарий

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Кеша
Ак барс мастеровитая команда с опытными игроками . Конечно, сейчас преимущество небольшое своего поля у ЦСКА . Но думаю , что будет не просто и ЦСКА и Ак Барсу . Третья игра будет жёсткая рубка. Так что готовься, Адам . Твою игру там точно изучили .
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