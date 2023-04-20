Рейдеборн о 3:0 с «Ак Барсом»: «Не думаю, что ЦСКА показал свой максимум. Мы заставили их допустить пару ошибок, реализовали свои моменты»

Адам Рейдеборн подвел итоги второго матча финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:0, 1-1).

– Каково было сыграть против бывшей команды?

– Весело, в целом у нас веселая серия. Это особые чувства. Я знаю многих ребят, пара тренеров еще работали при мне. Здорово в очередной раз со всеми встретиться.

– Как прошла игра?

– Намного лучше, чем раньше. Но я не думаю, что мы показали свой максимум. Была хорошая игра, мы заставили их допустить пару ошибок, реализовали свои моменты. Первая игра была за ними, [во втором матче] победили мы. Хорошо, что едем домой с равным счетом в серии.

– Что стало ключевым в матче?

– Мы играли довольно просто, не задерживались в средней зоне. Играли грамотно сзади в чужой зоне, проводили длинные атаки. Показали хорошую командную игру.

– Какие ощущения после первого сухого матча в серии?

– Отлично, но мои эмоции бы не отличались, если бы мы выиграли 3:2. Конечно, матч на ноль доставляет удовольствие, но для нас главное – это победа. Нам нужно еще три победы и то, как мы это сделаем, не так важно.

– Кто самый опасный игрок у «Ак Барса»?

– У них очень много хороших игроков. Знаю, что у великолепный бросок, также , – очень сильные игроки. Нам нужно быть готовыми ко всем игрокам, и продолжать свой путь к победе, – сказал голкипер ЦСКА Рейдеборн.

ЦСКА даже без двух игроков провел образцовый матч. У «Ак Барса» почти не было моментов и беда с большинством