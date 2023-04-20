Каменев о том, что Радулов пробежал больше всех метров во 2-м матче: «Пускай дальше бегает. Раз ничего не показал. Пусть продолжает в том же духе»

Владислав Каменев подвел итоги матча плей-офф против «Ак Барса» (3:0, 1-1).

– Почему ЦСКА становится сильнее, теряя лидеров? Светлаков, Мамин, в конце матча – Плотников.

– Я думаю, у нас хорошая селекция. Ребята заходят на место лидеров – и стараются реализовать свой шанс. Новые парни очень хорошо сыграли.

– Хорошо у «Ак Барса» играет вратарь . Это вас нервирует?

– Мы просто сами во многих моментах бросаем в него. Теперь бросили мимо него – забили. Создали хороший трафик перед воротами, когда забивали второй гол. Нам нужно и дальше продолжать в том же духе.

Так с каждой командой. Вратари везде ловят, и нужно создавать им проблемы. Прокатиться перед голкипером или встать перед ним, чтобы он не видел шайбу. Бросать побольше.

– Ваш партнер Ярослав Дыбленко сказал, что «Ак Барс» – злая команда. Вы сами чувствуете эту злость?

– Это финал. Другого мы не ожидали. У нас и до этого были злые соперники. Может, где-то игра шла чуть грязно. А со стороны «Ак Барса» более уважительный хоккей. Но все равно жесткий. И это круто, на самом деле.

– Но вот ЦСКА злым не называет никто. Системный, дисциплинированный клуб – это да.

– Ну, а что тут скажешь? Все пытаются играть на команду, не хватать ненужных удалений. У нас в самом деле все строго.

– Расскажите о своей шайбе. Вы планировали бросать в ближний угол?

– Я больше рассчитывал на удачу. У меня было движение назад, и я чисто пытался попасть по шайбе. И хорошо попал, повезло.

– Повезло вам и с тем, что Вадим Шипачев забил после сирены, лишь секунды ему не хватило.

– Но на период отведено 20 минут игрового времени. Если время кончилось, то все. О каком везении тут говорить?

– пробежал больше всех метров в этом матче. Он бегает везде. Как сдерживать такую звезду? Хотя он ничего сейчас не показал.

– Ну и пускай дальше бегает. Раз ничего не показал. Пусть продолжает в том же духе, ничего не показывая. Когда ты играешь, то нужно знать, кто выходит на площадку – и все равно краем глаза присматривать за ними, – сказал форвард ЦСКА Каменев.

ЦСКА даже без двух игроков провел образцовый матч. У «Ак Барса» почти не было моментов и беда с большинством