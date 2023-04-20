Каменев о том, что Радулов пробежал больше всех метров во 2-м матче: «Пускай дальше бегает. Раз ничего не показал. Пусть продолжает в том же духе»

Теги Ак Барс ЦСКА Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Владислав Каменев Тимур Билялов Матч ТВ Хоккей

Владислав Каменев подвел итоги матча плей-офф против «Ак Барса» (3:0, 1-1).

– Почему ЦСКА становится сильнее, теряя лидеров? Светлаков, Мамин, в конце матча – Плотников.

– Я думаю, у нас хорошая селекция. Ребята заходят на место лидеров – и стараются реализовать свой шанс. Новые парни очень хорошо сыграли.

– Хорошо у «Ак Барса» играет вратарь Тимур Билялов. Это вас нервирует?

– Мы просто сами во многих моментах бросаем в него. Теперь бросили мимо него – забили. Создали хороший трафик перед воротами, когда забивали второй гол. Нам нужно и дальше продолжать в том же духе.

Так с каждой командой. Вратари везде ловят, и нужно создавать им проблемы. Прокатиться перед голкипером или встать перед ним, чтобы он не видел шайбу. Бросать побольше.

– Ваш партнер Ярослав Дыбленко сказал, что «Ак Барс» – злая команда. Вы сами чувствуете эту злость?

– Это финал. Другого мы не ожидали. У нас и до этого были злые соперники. Может, где-то игра шла чуть грязно. А со стороны «Ак Барса» более уважительный хоккей. Но все равно жесткий. И это круто, на самом деле.

– Но вот ЦСКА злым не называет никто. Системный, дисциплинированный клуб – это да.

– Ну, а что тут скажешь? Все пытаются играть на команду, не хватать ненужных удалений. У нас в самом деле все строго.

– Расскажите о своей шайбе. Вы планировали бросать в ближний угол?

– Я больше рассчитывал на удачу. У меня было движение назад, и я чисто пытался попасть по шайбе. И хорошо попал, повезло.

– Повезло вам и с тем, что Вадим Шипачев забил после сирены, лишь секунды ему не хватило.

– Но на период отведено 20 минут игрового времени. Если время кончилось, то все. О каком везении тут говорить?

– Александр Радулов пробежал больше всех метров в этом матче. Он бегает везде. Как сдерживать такую звезду? Хотя он ничего сейчас не показал.

– Ну и пускай дальше бегает. Раз ничего не показал. Пусть продолжает в том же духе, ничего не показывая. Когда ты играешь, то нужно знать, кто выходит на площадку – и все равно краем глаза присматривать за ними, – сказал форвард ЦСКА Каменев.

ЦСКА даже без двух игроков провел образцовый матч. У «Ак Барса» почти не было моментов и беда с большинством

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25 комментариев

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Евгений Истомин
Ответ Андрей Кокотунов
зависть, не быть тебе паренек ни когда хоккеистом уровня А. Радулова. только сам себя унизил когда пренебрежительно отзываешься о сопернике.
"Быть уровня А. Радудова", очень сомнительный комплимент. Каменев уже хоккеист, имени себя.
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Андрей Кокотунов
зависть, не быть тебе паренек ни когда хоккеистом уровня А. Радулова. только сам себя унизил когда пренебрежительно отзываешься о сопернике.
+27
-17
+10
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Евгений Бачин
Для бешенной собаки 7 км не крюк)))
+8
0
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Кеша
Дыбленко молодец ! Уважительно про Ак барс сказал - уважительно играют ! Вот что значит клубы с именем и историей . А вот про СКА такого никто не скажет . Набрали со всей страны бегунков . При лояльном отношении судей играют грязно это факт . А уж если чуть прихватит кто , то валяются на льду по 20 минут имитируя ужасные боли и страдания . Минимум профессионализма . Еще любители просмотров с поводом и без . Как сказал их главный тренер- все методы хороши . Дыбленко надо смелее называть команды с грязной игрой .
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Rialto
Хорошо потролил)
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Евгений Истомин
Ответ Андрей Кокотунов
только кто знает этого Каменева? тем более ему уже 26 лет. не умоляю его способности , но так говорят о других только неудачники.
У Каменева все впереди. А у Радулова? Он сейчас сам на себя не похож. При всем уважении или неуважении. А Каменева сложно назвать неудачником.
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irek203102
Камень метко сказал про Раду
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Николай Польский
Ответ ToniKroos1999
Он вам в Москве покажет)
Нам уже до этого показали все в Москве
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zakirshah
Зазвездился
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Рокко Сиффредди
В Казани я видел дряхлого пса,
Умел он когда-то резвиться,
Теперь же лишился зубов и горазд
Лишь лаять на всех и мочиться…
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zach
Зря сказал, Радулов ещё больше заведется щас))
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Stewee
Такими высказываниями только раззадорит Радулова. А злой Радулов это страшная вещь)
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heivani
Мне кажется,что вот сейчас идет хоккей иного уровня,чем допустим был в противостоянии ЦСКА с СКА.Даже дело не в том,что финал КГ,там тоже был финал ,и ставки на результат были не менее значимые.Покачественней что-ли в плане организации игры.По крайней мере,мне как не заинтересованному особо ,кто победит,интереснее смотреть эту серию противостояния именитых клубов.
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Booligan
Мамин совсем сломался?
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Игорь Иванов
Ответ Андрей Кокотунов
зависть, не быть тебе паренек ни когда хоккеистом уровня А. Радулова. только сам себя унизил когда пренебрежительно отзываешься о сопернике.
Какой вопрос, такой ответ. И что такого сказал Каменев, всё по делу.
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личные рекорды это не хоккей
Ответ Андрей Кокотунов
зависть, не быть тебе паренек ни когда хоккеистом уровня А. Радулова. только сам себя унизил когда пренебрежительно отзываешься о сопернике.
закончит он плей-офф завтра
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ogent
Ответ Александр Невский
Радулов под бутиратом бегает . Все давно знает что радулов под допингом.
А ты под чем?
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личные рекорды это не хоккей
Ответ Александр Невский
Радулов под бутиратом бегает . Все давно знает что радулов под допингом.
это вся команда ЦСКА на ширялове, бегали как сумасшедшие, их после иры час остановить не могли , скакали по раздевалке, надо дозы то рассчитывать правильно
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личные рекорды это не хоккей
Ответ личные рекорды это не хоккей
это вся команда ЦСКА на ширялове, бегали как сумасшедшие, их после иры час остановить не могли , скакали по раздевалке, надо дозы то рассчитывать правильно
или с учетом овертайма доза была?
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