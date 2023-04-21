Вайсфельд о «России 25»: «Вполне естественно, что игроки СКА составляют костяк. Их возможности хорошо известны тренеру Ротенбергу»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Леонид Вайсфельд КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Никита Серебряков Адмирал Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о том, что 19 игроков СКА вошли в состав «России 25».

«Вполне естественно, что костяк сборной составляют игроки СКА. Их возможности хорошо известны главному тренеру Роману Ротенбергу. Ребята находятся в игровом тонусе, лишь несколько дней назад завершив сезон.

В то же время отсутствуют кандидаты из ЦСКА и «Ак Барса», которые уже вряд ли присоединятся, учитывая непростой сезон и длинную финальную серию.

В нынешнем составе есть ряд очень перспективных ребят, которые уже, несмотря на свой возраст, сумели заявить о себе в клубах КХЛ. Средний возраст нынешней сборной – около 23-24 лет.

Отметил бы сильную вратарскую линию. Интересно будет посмотреть, как будет выглядеть на международном уровне голкипер «Адмирала» Никита Серебряков, который провел отличный сезон и, судя по всему, уже дорос до уровня топ-клуба.

Состав расширенный, но это и необходимо, учитывая плотный график сборной – 9 игр за 17 дней», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

19 игроков СКА вошли в состав «России 25» под руководством Ротенберга на матчи с Беларусью и Казахстаном

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6 комментариев

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Ебздрогыч
В принципе, эту сборную можно летом отправить вместо футбольной сборной на азиатский турнир с Афганистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Пусть Ротенберг попробует в этой жизни все, даже футбол!
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dm1959
"Интересно будет посмотреть, как будет выглядеть на международном уровне голкипер «Адмирала» Никита Серебряков..."

Международный уровень это матчи с Беларусью?
+4
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ygcn5c2ty9
🤡
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Синяя Кровь
повезло канаде что не встретятся с этим мега тренером
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Evgeny Trifonov
так а зачем там люди из СКА которые старше 25, какой смысл в этой сборной и в её названии тогда?
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Lermont
Видимо, матчи с игроками других команд Рома ещё не смотрел
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