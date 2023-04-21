Вайсфельд о «России 25»: «Вполне естественно, что игроки СКА составляют костяк. Их возможности хорошо известны тренеру Ротенбергу»
Леонид Вайсфельд высказался о том, что 19 игроков СКА вошли в состав «России 25».
«Вполне естественно, что костяк сборной составляют игроки СКА. Их возможности хорошо известны главному тренеру Роману Ротенбергу. Ребята находятся в игровом тонусе, лишь несколько дней назад завершив сезон.
В то же время отсутствуют кандидаты из ЦСКА и «Ак Барса», которые уже вряд ли присоединятся, учитывая непростой сезон и длинную финальную серию.
В нынешнем составе есть ряд очень перспективных ребят, которые уже, несмотря на свой возраст, сумели заявить о себе в клубах КХЛ. Средний возраст нынешней сборной – около 23-24 лет.
Отметил бы сильную вратарскую линию. Интересно будет посмотреть, как будет выглядеть на международном уровне голкипер «Адмирала» Никита Серебряков, который провел отличный сезон и, судя по всему, уже дорос до уровня топ-клуба.
Состав расширенный, но это и необходимо, учитывая плотный график сборной – 9 игр за 17 дней», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
19 игроков СКА вошли в состав «России 25» под руководством Ротенберга на матчи с Беларусью и Казахстаном
Международный уровень это матчи с Беларусью?