Вайсфельд о «России 25»: «Вполне естественно, что игроки СКА составляют костяк. Их возможности хорошо известны тренеру Ротенбергу»

Леонид Вайсфельд высказался о том, что 19 игроков СКА вошли в состав «России 25».

«Вполне естественно, что костяк сборной составляют игроки СКА. Их возможности хорошо известны главному тренеру . Ребята находятся в игровом тонусе, лишь несколько дней назад завершив сезон.

В то же время отсутствуют кандидаты из и « », которые уже вряд ли присоединятся, учитывая непростой сезон и длинную финальную серию.

В нынешнем составе есть ряд очень перспективных ребят, которые уже, несмотря на свой возраст, сумели заявить о себе в клубах КХЛ. Средний возраст нынешней сборной – около 23-24 лет.

Отметил бы сильную вратарскую линию. Интересно будет посмотреть, как будет выглядеть на международном уровне голкипер « » , который провел отличный сезон и, судя по всему, уже дорос до уровня топ-клуба.

Состав расширенный, но это и необходимо, учитывая плотный график сборной – 9 игр за 17 дней», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

19 игроков СКА вошли в состав «России 25» под руководством Ротенберга на матчи с Беларусью и Казахстаном