Форвард «Витязя» Зинченко перейдет в СКА. Он вошел в состав «России 25» под руководством Ротенберга («СЭ»)

Нападающий «Витязя» Иван Зинченко перейдет в СКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрок пополнит состав клуба из Санкт-Петербурга после 1 мая.

Срок соглашения Зинченко с « » рассчитан до 30 апреля 2024 года.

21-летний нападающий провел 48 матчей в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 7 (6+1) очков. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 1 гол в 3 играх.

Ранее стало известно, что вошел в состав «России 25» под руководством Романа Ротенберга.