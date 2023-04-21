Форвард «Витязя» Зинченко перейдет в СКА. Он вошел в состав «России 25» под руководством Ротенберга («СЭ»)

Теги СКА Витязь возможные переходы КХЛ Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Иван Зинченко сборная России U25 Хоккей

Нападающий «Витязя» Иван Зинченко перейдет в СКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрок пополнит состав клуба из Санкт-Петербурга после 1 мая.

Срок соглашения Зинченко с «Витязем» рассчитан до 30 апреля 2024 года.

21-летний нападающий провел 48 матчей в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 7 (6+1) очков. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 1 гол в 3 играх.

Ранее стало известно, что Зинченко вошел в состав «России 25» под руководством Романа Ротенберга.

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10 комментариев

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Хесус НаваС
Позор
+15
0
+15
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Vadyan_chel1994
Кто то сомневался для чего эта команда? Рома просматривает новичков
+10
0
+10
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*BG*
У бедолаги Зинченко, судя по тексту этой новости, даже имени нет. Непорядок.
+6
0
+6
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Сергей Омиго
А в какой ска?,там ска1,ска2,ска3
0
0
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Pronger
Старков и Яремчук на очереди)
0
0
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Игорь Кротов
Грабят команду. Только начали молодые игру делать - понадобились ротенбергу. Мало там молодёжи гниёт.
0
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Dundee
Рома под видом сборной, вербует игроков других команд.)) Набирает новых воспитанников СКА) Система.. ли
0
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*BG*
Ответ *BG*
У бедолаги Зинченко, судя по тексту этой новости, даже имени нет. Непорядок.
Добавили имя. Исправились. Молодцы.
0
0
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сервисник
Ответ *BG*
У бедолаги Зинченко, судя по тексту этой новости, даже имени нет. Непорядок.
Новость для кликбейта была) Для сальных шуточек с разных сторон
0
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Marienburg
Ответ *BG*
У бедолаги Зинченко, судя по тексту этой новости, даже имени нет. Непорядок.
"Сын повара Николаева"
0
0
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