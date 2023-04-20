Ротенберг о «России 25»: «Очень важно сыграть именно в регионах. Там за команду болеют так же страстно, как в Москве или Петербурге»
Роман Ротенберг поделился ожиданиями от предстоящего турне команды «Россия 25».
Ротенберг возглавил сборной «России 25», которая проведет серию матчей против Беларуси, а также Казахстана.
«Уже совсем скоро сборная России начнет подготовку к большому майскому турне.
Считаю, что очень важно сыграть именно в регионах, там за нашу команду болеют так же страстно, как в Москве или Петербурге, а возможности увидеть команду в родном городе у фанатов из Челябинска, Красноярска или Тулы не так много.
В это воскресенье мы соберемся в Новогорске, подготовимся и отправимся в путь.
Всем спасибо за поддержку, очень жду полные трибуны во всех городах, где сыграет сборная. Первая остановка – Челябинск, увидимся!» – написал Ротенберг.
19 игроков СКА вошли в состав «России 25» под руководством Ротенберга на матчи с Беларусью и Казахстаном
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