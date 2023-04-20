Ротенберг о «России 25»: «Очень важно сыграть именно в регионах. Там за команду болеют так же страстно, как в Москве или Петербурге»

Роман Ротенберг поделился ожиданиями от предстоящего турне команды «Россия 25».

Ротенберг возглавил сборной «России 25», которая проведет серию матчей против Беларуси, а также Казахстана.

«Уже совсем скоро сборная России начнет подготовку к большому майскому турне.

Считаю, что очень важно сыграть именно в регионах, там за нашу команду болеют так же страстно, как в Москве или Петербурге, а возможности увидеть команду в родном городе у фанатов из Челябинска, Красноярска или Тулы не так много.

В это воскресенье мы соберемся в Новогорске, подготовимся и отправимся в путь.

Всем спасибо за поддержку, очень жду полные трибуны во всех городах, где сыграет сборная. Первая остановка – Челябинск, увидимся!» – написал Ротенберг.

19 игроков СКА вошли в состав «России 25» под руководством Ротенберга на матчи с Беларусью и Казахстаном