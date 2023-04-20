Ротенберг о «России 25»: «Очень важно сыграть именно в регионах. Там за команду болеют так же страстно, как в Москве или Петербурге»

Теги СКА Сборная России по хоккею КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг поделился ожиданиями от предстоящего турне команды «Россия 25».

Ротенберг возглавил сборной «России 25», которая проведет серию матчей против Беларуси, а также Казахстана.

«Уже совсем скоро сборная России начнет подготовку к большому майскому турне.

Считаю, что очень важно сыграть именно в регионах, там за нашу команду болеют так же страстно, как в Москве или Петербурге, а возможности увидеть команду в родном городе у фанатов из Челябинска, Красноярска или Тулы не так много.

В это воскресенье мы соберемся в Новогорске, подготовимся и отправимся в путь.

Всем спасибо за поддержку, очень жду полные трибуны во всех городах, где сыграет сборная. Первая остановка – Челябинск, увидимся!» – написал Ротенберг.

19 игроков СКА вошли в состав «России 25» под руководством Ротенберга на матчи с Беларусью и Казахстаном

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15 комментариев

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United
Живу в регионе, к нам не приезжай
+44
0
+44
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BLACK JESUS
Куда или кому платить что бы ограничить количество Ротенберга на спортс?
+14
0
+14
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jonnysilverhand01
Ответ United
Живу в регионе, к нам не приезжай
ТОП
+14
0
+14
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jonnysilverhand01
В регионах людям не до хоккея, а как бы прожить на 15-20 тысяч рублей …
+7
0
+7
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Виталий Кошкин
Из за тебя я и на родной СКА не горю желанием часто ходить, а уж на твою "сборную" и задаром не пойду.
+5
0
+5
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Владимир
Я тоже в шоке от наших мэтров.. Всю задницу из лизали этому Скотти Боумэну.. Извиняюсь перед великим тренером, что я сравнил его с этим... Как сказать помягче.. Мировой легендой тренерского цеха... Который теперь в ответе за весь российский хоккей!! Ужас... Раньше смеялись, а теперь плакать хочется.. Что же такое твориться... Кошмар...
+4
0
+4
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Maksmen1995
Потом будет вещать как "якобы" все жители городов , куда он приезжал ходили и болели с большим восторгом и радостью..
+3
0
+3
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Кеша
Роман Борисович вернётся со славой и народной любовью из турне! Зубову с Лещевым за счастье быть ассистентами у такого маэстро !
+2
0
+2
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Brothers Ruutu
Ответ Владимир
Я тоже в шоке от наших мэтров.. Всю задницу из лизали этому Скотти Боумэну.. Извиняюсь перед великим тренером, что я сравнил его с этим... Как сказать помягче.. Мировой легендой тренерского цеха... Который теперь в ответе за весь российский хоккей!! Ужас... Раньше смеялись, а теперь плакать хочется.. Что же такое твориться... Кошмар...
Ничего и это переживём, надеюсь, что оно не навсегда
+2
0
+2
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Валера Синюков
Это не команде важно сыграть в регионах, а Ротенбергу, это его игрушка, он без неё не может, а вокруг все присмыкаются, даже такие мужики, как Майоров, Светлов с катушек съехали.
+1
0
+1
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barbarian1991
Спасибо, нам не надо, у нас есть Чайка и Торпедо.
+1
0
+1
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sheep_catcher
Ответ BLACK JESUS
Куда или кому платить что бы ограничить количество Ротенберга на спортс?
Мне кажется, это придется новости не читать🤣
0
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stereoball
Ответ BLACK JESUS
Куда или кому платить что бы ограничить количество Ротенберга на спортс?
Доплачу если его совсем уберут
0
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Сергей Омиго
Ответ Валера Синюков
Это не команде важно сыграть в регионах, а Ротенбергу, это его игрушка, он без неё не может, а вокруг все присмыкаются, даже такие мужики, как Майоров, Светлов с катушек съехали.
Надо,что б Светлову работу дал,убрали его из Сочи,вот он и места себе не находит,просто душевный он,думает,что порядочные люди кругом,ему60,а в этом возрасте в хорошее верится
0
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Владимир
Ответ Brothers Ruutu
Ничего и это переживём, надеюсь, что оно не навсегда
Я тоже надеюсь
0
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