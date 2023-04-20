Крикунов о Ротенберге во главе СКА: «Когда Роман с головой окунулся в тренерскую работу, стало понятно, что его решение продуманное. Он понимал, на что идет»
Владимир Крикунов высказался о работе Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА.
– Это первый полноценный сезон у Ротенберга в качестве главного тренера. Можно ли сказать, что как тренер он уже зарекомендовал себя с лучшей стороны?
– Да, когда Роман с головой окунулся в тренерскую работу, стало понятно, что его решение продуманное. Понимал, на что идет, для чего это делает. Я тогда еще написал: добро пожаловать в нашу профессию!
Теперь, как понимаю, главная его мотивация – выиграть Кубок Гагарина со СКА. Ротенберг подобрал хороший состав. Благо, что возможности позволяют.
Каким бы великим тренер ни был, но без качественного подбора игроков трудно. Тот же Тихонов в 1990-х в ЦСКА уже не имел под рукой сильных мастеров, и его команда выступала кое-как. Хотя никто не станет спорить, что Виктор Васильевич – уникальная личность в нашей профессии.
– К решению ФХР назначить Ротенберга главным тренером сборной на матчи с Беларусью вы, надо полагать, отнеслись положительно?
– Да почему нет? В конце концов он выиграл с командой регулярный чемпионат и заслуживает шанс показать себя. Пусть попробует. Тем более что в СКА много ребят, которые подходят под этот возраст, – сказал бывший тренер сборной России.
Противно так за этим наблюдать.