Крикунов о Ротенберге во главе СКА: «Когда Роман с головой окунулся в тренерскую работу, стало понятно, что его решение продуманное. Он понимал, на что идет»

Теги СКА ФХР Виктор Тихонов Владимир Крикунов Кубок Гагарина Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Владимир Крикунов высказался о работе Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА.

– Это первый полноценный сезон у Ротенберга в качестве главного тренера. Можно ли сказать, что как тренер он уже зарекомендовал себя с лучшей стороны?

– Да, когда Роман с головой окунулся в тренерскую работу, стало понятно, что его решение продуманное. Понимал, на что идет, для чего это делает. Я тогда еще написал: добро пожаловать в нашу профессию!

Теперь, как понимаю, главная его мотивация – выиграть Кубок Гагарина со СКА. Ротенберг подобрал хороший состав. Благо, что возможности позволяют.

Каким бы великим тренер ни был, но без качественного подбора игроков трудно. Тот же Тихонов в 1990-х в ЦСКА уже не имел под рукой сильных мастеров, и его команда выступала кое-как. Хотя никто не станет спорить, что Виктор Васильевич – уникальная личность в нашей профессии.

– К решению ФХР назначить Ротенберга главным тренером сборной на матчи с Беларусью вы, надо полагать, отнеслись положительно?

– Да почему нет? В конце концов он выиграл с командой регулярный чемпионат и заслуживает шанс показать себя. Пусть попробует. Тем более что в СКА много ребят, которые подходят под этот возраст, – сказал бывший тренер сборной России.

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26 комментариев

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Евгений - 79
Неужели их там всех под дулом пистолета заставляют хвалебные оды петь? Почему просто промолчать нельзя про этого систематизатора?
+29
0
+29
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Сергей Иванов
Я не пойму, там конкурс какой то проходит, о котором мы не знаем? Ну не могут же абсолютно ВСЕ причастные к хоккею в этой стране одновременно сойти с ума!
+14
0
+14
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Ковид 07.10.52
И этот продался газовым....наверное, на должность в фхр метит...
+11
0
+11
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Tungus85
Удивляет, как усердно работают языком наши тренеры, функционеры и все, кто имеет отношение к хоккею, когда говорят о ротенберге. Даже самых заслуженный тренеров (Белоусова, Билялетдинова, Быкова) критиковали и критикуют. Ну этого же восхваляют, как будто он бог хоккейный.
Противно так за этим наблюдать.
+9
0
+9
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Yndestad
Кто еще не лизнул ротенбергу? становись в очередь!
+8
0
+8
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Владик Сергеев
Да что он им премии всем выплачивает за восхваление? 🤦‍♂️
+6
0
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ftw2002@yandex.ru
Все прекрасно всё понимают, но почему-то считают своим долгом накидать пуха на Романа Борисовича - ведь он вице-президент клуба, генеральный директор клуба, глава штаба и главный тренер. Хотя всю игру в сезоне команде ставил великолепный тренерский состав - Сергей Зубов, Евгений Корешков, Константин Шафранов, Альберт Лещев. Это далеко не все, это самые известные и значимые фигуры. И если бы главный тренер им не мешал своими безумными решениями в самый ответственный момент, то и результат в сезоне мог быть другим. Вот об этом почему-то все молчат, как сговорились.
+6
0
+6
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продавец-пипец
Ответ Tungus85
Удивляет, как усердно работают языком наши тренеры, функционеры и все, кто имеет отношение к хоккею, когда говорят о ротенберге. Даже самых заслуженный тренеров (Белоусова, Билялетдинова, Быкова) критиковали и критикуют. Ну этого же восхваляют, как будто он бог хоккейный. Противно так за этим наблюдать.
Противно на эту ротеррботтерскую рожу смотреть!
+5
0
+5
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продавец-пипец
Ответ Сергей Иванов
Я не пойму, там конкурс какой то проходит, о котором мы не знаем? Ну не могут же абсолютно ВСЕ причастные к хоккею в этой стране одновременно сойти с ума!
Все эти лизоблюды за свое очко трясутся!!!Еврейберг -обидчивый мальчик!Наговнить любому может!!!
+5
0
+5
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продавец-пипец
Он то может и понимал, на что идёт!А вот Крикун вообще не понимает, что метёт своей метлой!!!
+4
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Александр Василич
Ответ Сергей Иванов
Я не пойму, там конкурс какой то проходит, о котором мы не знаем? Ну не могут же абсолютно ВСЕ причастные к хоккею в этой стране одновременно сойти с ума!
Дык у кто у Ротенберга родственники и лучший друг? Боятся людишки)
+3
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Ми Ша
Кто последний в очереди лизнуть ротану?
+3
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Pavol Demitra
Ответ Pavol Demitra
Я кстати не увидел ни одного хвалебного отзыва ни от одного из нормальных людей ... Все говорят, что типа он погружен в хоккей и раз ему это нравится то пусть попробует, это похоже как говорят ребенку в 6 лет. Все понимают что это позор, но в текущем варианте, какому специалисту реально интересно заниматься сборной? Только избалованному дебильчику.
Я кстати очень надеюсь что ему в регионах обеспечат теплый прием) Я вообще не понимаю как Питерцам не противно болеть за СКА.
+3
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Самый быстрый индиан
... и тут выныривает из канализационного колодца старый сантехник и говорит молодому: "Учись у меня, а то так и будешь всю жизнь инструмент подавать!"
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Ми Ша
Та-та-м !
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Mechel**
В холуя быстро превратился
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lakers
Когда Роман с головой окунулся в де-рьмо, стало понятно, что его решение продуманное.
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oberkorn
Так даже его родня и связи, прекрасно понимают, что он нихера не умеет. Но пристроить все равно надо куда то было. В итоге не повезло хоккею.
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Руслан Х
👅👅👅👅
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Юрец55
Всё пустое. Кто агент Ротенберга? Какие клубы предлагали ему контракт? Без этой инфы все продажные лизоблюды.
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Александр Митраков
Лизь
0
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Pavol Demitra
Ответ Евгений - 79
Неужели их там всех под дулом пистолета заставляют хвалебные оды петь? Почему просто промолчать нельзя про этого систематизатора?
Я кстати не увидел ни одного хвалебного отзыва ни от одного из нормальных людей ... Все говорят, что типа он погружен в хоккей и раз ему это нравится то пусть попробует, это похоже как говорят ребенку в 6 лет. Все понимают что это позор, но в текущем варианте, какому специалисту реально интересно заниматься сборной? Только избалованному дебильчику.
0
0
0
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Пинающий Достоинства
На что он идёт?
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avcgloronalduMU
Миллер платит, а там кто хочет из своих друзей?
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Bartez1986
на что? остаться без денег? или что?
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