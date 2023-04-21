Ларионов о «Торпедо» как ступеньке для перехода в НХЛ: «Я так далеко не смотрю. Лояльность – номер один, для меня это большое слово»

Игорь Ларионов заявил, что не рассматривает работу в «Торпедо» как ступень на пути в НХЛ.

Главный тренер « » ответил на вопрос о перспективах продолжения карьеры в Северной Америке.

«Любой игрок или тренер, у которого нет мечты двигаться дальше, – это проблема.

Я так не рассматриваю в данной ситуации, для меня очень интересный процесс, который мы здесь начали. Двигаться и смотреть, где будет трава зеленее, я пока не хочу.

Были звонки и предложения, но лояльность – номер один и большое слово для меня. Говорить, что «Торпедо» – это ступенька, чтобы перейти в « », «Чикаго» или «Вашингтон»… Пока так далеко вперед не смотрю. Я живу здесь и сейчас.

Вещи, которые могу дать игрокам – сейчас это важнее всего», – сказал на пресс-конференции трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Ред Уингс».