Ларионов о «Торпедо» как ступеньке для перехода в НХЛ: «Я так далеко не смотрю. Лояльность – номер один, для меня это большое слово»

Теги Торпедо возможные переходы Вашингтон Детройт Чикаго НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Игорь Ларионов заявил, что не рассматривает работу в «Торпедо» как ступень на пути в НХЛ.

Главный тренер «Торпедо» ответил на вопрос о перспективах продолжения карьеры в Северной Америке. 

«Любой игрок или тренер, у которого нет мечты двигаться дальше, – это проблема.

Я так не рассматриваю в данной ситуации, для меня очень интересный процесс, который мы здесь начали. Двигаться и смотреть, где будет трава зеленее, я пока не хочу.

Были звонки и предложения, но лояльность – номер один и большое слово для меня. Говорить, что «Торпедо» – это ступенька, чтобы перейти в «Детройт», «Чикаго» или «Вашингтон»… Пока так далеко вперед не смотрю. Я живу здесь и сейчас.

Вещи, которые могу дать игрокам – сейчас это важнее всего», – сказал на пресс-конференции трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Ред Уингс».

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матроскин52
Хорошие слова человека , подписавшего контракт с командой… Если в будущем будет такой шанс, думаю все болельщики Торпедо будут рады и горды!
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Прагматик Ларионов ! Его золотыми коврижками не заманишь ! Ему , как специалисту и профессионалу высочайшего уровня интересен проект Торпедо , где он чувствует 100% доверие руководства клуба и болельщиков . Единственное , что хочу спросить - Игорь Николаевич , зачем Вы подсмотрели этот хоккей, в который сами играли многие годы, у Ротенберга ? )
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barbarian1991
Ответ diadiasasha59
Эй,люди,зачем вам эта НХЛ?Хорош кланяться загранице,а об своих ноги вытирать.
Зачем вам ник латиницей? Зачем вытирать ноги о русский алфавит?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugenio Ar
Уважение Игорю Николаевичу!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Игорь Николаевич сказал всё по делу! Респект и уважуха!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Bochkov
Хотя, если откровенно, то Ларионов выглядит абсолютно инородным телом в этом ротенбергстве кривых зеркал, где все решают жадною толпой стоящие у трона надменные потомки известной подлостью прославленных отцов...
Он просто какой-то луч света в темном царстве...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий