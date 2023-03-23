Ларионов сказал, что «Вашингтон» и «Сент-Луис» были готовы сыграть в России с клубами КХЛ: «Некоторые люди, решающие у нас многие вещи, сказали, что неинтересно»

рассказал, что «Вашингтон» и «Сент‑Луис» были готовы приехать в Россию.

Речь идет о периоде до пандемии и выставочных матчах с командами .

В последний раз клубы НХЛ приезжали в Россию в 2010 году, когда СКА в Санкт‑Петербурге обыграл «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» дома уступило «Финиксу» (сейчас «Аризона») со счетом 1:3.

– До пандемии у меня был разговор с вице‑комиссаром НХЛ Биллом Дэйли, когда я приезжал в Прагу на матчи «Чикаго» против «Филадельфии». И у нас состоялся разговор по поводу двух команд, которые были готовы приехать на выставочные игры в Россию.

– Какие это были клубы?

– « » с , они как раз завоевали Кубок Стэнли в 2019 году. А еще «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным. Представляете, наши российские мальчишки могли бы увидеть эти команды и этих хоккеистов вживую!

Они бы провели по одному товарищескому матчу: «Вашингтон» – с московским «Динамо», «Сент‑Луис» – с ЦСКА или СКА. А потом «Кэпиталз» и «Блюз» провели бы по два матча между собой в рамках своего регулярного чемпионата.

– Потрясающая идея!

– НХЛ была двумя руками за. Но некоторые люди, которые у нас решают многие вещи, сказали, что нам это неинтересно. Что на это еще скажешь? – заявил главный тренер « ».