Ларионов сказал, что «Вашингтон» и «Сент-Луис» были готовы сыграть в России с клубами КХЛ: «Некоторые люди, решающие у нас многие вещи, сказали, что неинтересно»
Игорь Ларионов рассказал, что «Вашингтон» и «Сент‑Луис» были готовы приехать в Россию.
Речь идет о периоде до пандемии и выставочных матчах с командами КХЛ.
В последний раз клубы НХЛ приезжали в Россию в 2010 году, когда СКА в Санкт‑Петербурге обыграл «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» дома уступило «Финиксу» (сейчас «Аризона») со счетом 1:3.
– До пандемии у меня был разговор с вице‑комиссаром НХЛ Биллом Дэйли, когда я приезжал в Прагу на матчи «Чикаго» против «Филадельфии». И у нас состоялся разговор по поводу двух команд, которые были готовы приехать на выставочные игры в Россию.
– Какие это были клубы?
– «Сент‑Луис Блюз» с Владимиром Тарасенко, они как раз завоевали Кубок Стэнли в 2019 году. А еще «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным. Представляете, наши российские мальчишки могли бы увидеть эти команды и этих хоккеистов вживую!
Они бы провели по одному товарищескому матчу: «Вашингтон» – с московским «Динамо», «Сент‑Луис» – с ЦСКА или СКА. А потом «Кэпиталз» и «Блюз» провели бы по два матча между собой в рамках своего регулярного чемпионата.
– Потрясающая идея!
– НХЛ была двумя руками за. Но некоторые люди, которые у нас решают многие вещи, сказали, что нам это неинтересно. Что на это еще скажешь? – заявил главный тренер «Торпедо».
Его пытались слить еще в 80-х годах и где теперь все эти "сливальщики", а где Ларионов...
Тем более мутная история с этими матчами.
вот если бы и в США после этого нашим командам топовым дали сыграть с клубами НХЛ в таких же выставочных матчах (а потом ещё и между собой), то - да - без вопросов