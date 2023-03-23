Ларионов сказал, что «Вашингтон» и «Сент-Луис» были готовы сыграть в России с клубами КХЛ: «Некоторые люди, решающие у нас многие вещи, сказали, что неинтересно»

Теги ЦСКА СКА Торпедо Вашингтон Сент-Луис Билл Дэйли НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Владимир Тарасенко Динамо выставочные матчи КХЛ - НХЛ Матч ТВ Хоккей

Игорь Ларионов рассказал, что «Вашингтон» и «Сент‑Луис» были готовы приехать в Россию.

Речь идет о периоде до пандемии и выставочных матчах с командами КХЛ.

В последний раз клубы НХЛ приезжали в Россию в 2010 году, когда СКА в Санкт‑Петербурге обыграл «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» дома уступило «Финиксу» (сейчас «Аризона») со счетом 1:3.

– До пандемии у меня был разговор с вице‑комиссаром НХЛ Биллом Дэйли, когда я приезжал в Прагу на матчи «Чикаго» против «Филадельфии». И у нас состоялся разговор по поводу двух команд, которые были готовы приехать на выставочные игры в Россию.

– Какие это были клубы?

– «Сент‑Луис Блюз» с Владимиром Тарасенко, они как раз завоевали Кубок Стэнли в 2019 году. А еще «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным. Представляете, наши российские мальчишки могли бы увидеть эти команды и этих хоккеистов вживую!

Они бы провели по одному товарищескому матчу: «Вашингтон» – с московским «Динамо», «Сент‑Луис» – с ЦСКА или СКА. А потом «Кэпиталз» и «Блюз» провели бы по два матча между собой в рамках своего регулярного чемпионата.

– Потрясающая идея!

– НХЛ была двумя руками за. Но некоторые люди, которые у нас решают многие вещи, сказали, что нам это неинтересно. Что на это еще скажешь? – заявил главный тренер «Торпедо».

23 комментария

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rabbitd12345
Конечно, кому будет интересно потом легенды придумывать о кхл, которая догнала и перегнала нхл
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ДнепрЧемпион1983
Все к лучшему. Представляю психоз вокруг билетов на эти игры и цены у спекулянтов потому что по номиналу не купить. Служили знаем
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Сергей Жарковский
А здорово было бы увидеть матч "Вашингтон"- Торпедо!🤣
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Max Bochkov
Ответ Дмитрий9779
https://m.sports.ru/hockey/1068386852.html
Это 2018 год. Тогда ему даже удалось один раз пообщаться с Гарри. С тех пор многое могло измениться, но только не самолюбование Йозе и его навязчивые мечты быть единственной владычицей морскою...
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dosatuy
А к чему сейчас об этом? Уже столько воды утекло.
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Серёжа Новиков
Ответ Alextuio
Зачем нам Вашингтон и Сент-Луис, когда в России играет главная хоккейная звезда, забивающая по 8 шайб за игру)
Чемпион по бегу на коврах.
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Серёжа Новиков
Неинтересно.....даже не знаешь что сказать на этот бред.
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Max Bochkov
Ответ Дмитрий Прокуда
Я не пессимист,но да.....все к тому ,что Ларыча попробуют слить...
А что они сделают - отправят его тренировать один из самых бедных провинциальных клубов КХЛ?..) Так уже...)
Его пытались слить еще в 80-х годах и где теперь все эти "сливальщики", а где Ларионов...
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alklimov2018
Что-то Ларионов стал много говорить на околохоккейные темы.
Тем более мутная история с этими матчами.
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Евгений Кузнецов
здесь все, конечно, эксперты, но - это как лет 10 назад на канале Россия 1 показать пару выпусков Топового шоу Первого канала, а на Первом в ответ не показать ничего с России 1...

вот если бы и в США после этого нашим командам топовым дали сыграть с клубами НХЛ в таких же выставочных матчах (а потом ещё и между собой), то - да - без вопросов
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Дмитрий9779
Ответ Max Bochkov
Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг высказался о нецелесообразности проведения матчевых встреч с клубами Национальной хоккейной лиги
https://m.sports.ru/hockey/1068386852.html
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Харламов Никита
так эти же люди говорят СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ
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Evgeny Mzhelsky
профессор
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Александр Кудрявцев
Скажу Своё Мнение ну я бы посмотрел бы такие матчи.
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Артем Зырянов
Здесь Ларионов как будто бы не договаривает. В 2019-м действительно были разговоры о проведении выставочных игр, но наступила пандемия. К этому вопросу вернулись в декабре 2021-го, но на осень 2022-го у НХЛ уже были планы. Собственно, потом вести переговоры о товарищеских матчах в России было уже бесполезно.
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Дмитрий Прокуда
Игорь Николаевич,раз поднял визор,давай уж до конца,вся Рассея и пост,за тебя
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Дмитрий Прокуда
Я не пессимист,но да.....все к тому ,что Ларыча попробуют слить...
+1
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Александр Василич
Ревность от Ротенберга? Потому что не он договорился?
+3
-2
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Max Bochkov
Ответ Дмитрий9779
Страна должна знать фамилии этих "некоторых людей".
Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг высказался о нецелесообразности проведения матчевых встреч с клубами Национальной хоккейной лиги
+13
-2
+11
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Vadoniy
Какой абсурд происходит, просто жесть
+3
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HockeyMan
Игорь Николаевич походу идет на прямой конфликт )))
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Дмитрий9779
Страна должна знать фамилии этих "некоторых людей".
+24
-2
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Alextuio
Зачем нам Вашингтон и Сент-Луис, когда в России играет главная хоккейная звезда, забивающая по 8 шайб за игру)
+18
-3
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