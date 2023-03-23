«Торпедо» сохранит весь тренерский штаб во главе с Ларионовым на следующий сезон
«Торпедо» сохранит весь тренерский штаб во главе с Игорем Ларионовым на следующий сезон.
Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Харламов.
Вчера «Торпедо» завершило выступление в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, уступив СКА во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4 в серии.
«Нельзя сказать, что не получилось что-то одно, наверное, сегодня не хватило концентрации. Никаких претензий к ребятам нет, игра была «от ножа», но хоккей есть хоккей. Не думаю, что можно говорить о том, что счет в серии мог быть другим, проиграли 0-4, этого уже не изменить. Мы все проанализируем, сделаем выводы, в следующем году вернемся в сильнее.
В целом, я доволен результатами сезона, мы играли неплохо, заняли четвертое место на Западе в регулярке, впервые за долгое время прошли первый раунд плей-офф. У нас очень молодая команда, она получила бесценный опыт, который поможет ей прогрессировать.
Я благодарен всему тренерскому штабу во главе с Игорем Николаевичем, без них эти результаты были бы невозможны. На следующий сезон тренерский штаб остается целиком», – сказал Харламов.
В тренерский штаб Ларионова в «Торпедо» входят Андрей Козырев, Михаил Васильев, Николай Хабибулин, Филипп Арзамазов и Андрей Емельянов.
Первый сезон Ларионова как тренера «Торпедо»: 4-е место в регулярке и 204 гола с минимальным бюджетом, выход во 2-й раунд плей-офф и 0-4 от СКА
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