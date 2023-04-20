Фетисов о футболе: «Упасть на травку и поваляться – не хитрость, а симуляция. В хоккее не принято прибегать к такому, это более философская игра»

Вячеслав Фетисов высказался о симуляциях в футболе и хоккее.

– В футболе игроки часто прибегают к разным хитростям, чтобы добиться нужного решения судьи – их чуть заденут, они падают, корчатся от боли, вопят, как актеры погорелого театра. В хоккее я ничего подобного не видел. Или бывают свои хитрости?

– Упасть на травку и поваляться – мне кажется, что это не хитрость, а симуляция. Хитрость – это когда ты можешь обхитрить соперника за счет финтов, техники, сноровки, скорости принятия решений.

Хоккей – более контактный вид спорта, чем футбол, и падение на лед – это не падение на травку. В хоккее не принято прибегать к таким симуляциям, потому что это более философская игра, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.

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