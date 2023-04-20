Фетисов о футболе: «Упасть на травку и поваляться – не хитрость, а симуляция. В хоккее не принято прибегать к такому, это более философская игра»
Вячеслав Фетисов высказался о симуляциях в футболе и хоккее.
– В футболе игроки часто прибегают к разным хитростям, чтобы добиться нужного решения судьи – их чуть заденут, они падают, корчатся от боли, вопят, как актеры погорелого театра. В хоккее я ничего подобного не видел. Или бывают свои хитрости?
– Упасть на травку и поваляться – мне кажется, что это не хитрость, а симуляция. Хитрость – это когда ты можешь обхитрить соперника за счет финтов, техники, сноровки, скорости принятия решений.
Хоккей – более контактный вид спорта, чем футбол, и падение на лед – это не падение на травку. В хоккее не принято прибегать к таким симуляциям, потому что это более философская игра, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.
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Конфуций
А вообще смешно сравнивать футбол и хоккей, у одних одни маленькие щиточки, а другие с головы до ног в доспехах. Я бы прсмотрел на хоккеиста, которому в голень прилетает шипами, также бы валялся. Как и футболист, если ему шайба в лицо прилетит.
Дело не в том хоккей это или футбол, есть у тебя защита или нет. Дело в изменении личностных ценностей. Если симуляция когда-то считалась постыдной для мужика, то теперь она может принести деньги - а это главная ценность в этом обществе.
Упасть везде можно так, что не встанешь.