Фетисов о футболе: «Упасть на травку и поваляться – не хитрость, а симуляция. В хоккее не принято прибегать к такому, это более философская игра»

Теги судьи Вячеслав Фетисов премьер-лига Россия Государственная дума КХЛ Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о симуляциях в футболе и хоккее.

– В футболе игроки часто прибегают к разным хитростям, чтобы добиться нужного решения судьи – их чуть заденут, они падают, корчатся от боли, вопят, как актеры погорелого театра. В хоккее я ничего подобного не видел. Или бывают свои хитрости?

– Упасть на травку и поваляться – мне кажется, что это не хитрость, а симуляция. Хитрость – это когда ты можешь обхитрить соперника за счет финтов, техники, сноровки, скорости принятия решений.

Хоккей – более контактный вид спорта, чем футбол, и падение на лед – это не падение на травку. В хоккее не принято прибегать к таким симуляциям, потому что это более философская игра, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.

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52 комментария

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Se Ba
Бить другу другу в морду пик философии, конечно.
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ВладимирНеПутин
Хоккеисты полностью в защите, там можно мордобой устраивать, а в футболе за удар в лицо могут на несколько месяцев отстранить. В общем, разные игры, правила, зачем сравнивать?
+37
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Arthurino
Хоккей это игра интеллектуалов, философов и знатоков, понятно почему для утонченной хоккейной аудитории не вводят FanID, все встало на свои места
+32
-2
+30
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Ovi174
Одни популистские высказывания и вылизывание очка хозяину, вот вся твоя философия Славик.
+22
-4
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Aleksey Yashin
"Хоккей - это более философская игра"
Конфуций
+16
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ЦСКА1960
Ответ Se Ba
Бить другу другу в морду пик философии, конечно.
Я тоже от этого в шоке. Мордобой является практически официально частью хоккея.
+13
0
+13
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elkipalki
Хм, Назаров - это Платон от хоккея или Сократ? А может Диоген?)
А вообще смешно сравнивать футбол и хоккей, у одних одни маленькие щиточки, а другие с головы до ног в доспехах. Я бы прсмотрел на хоккеиста, которому в голень прилетает шипами, также бы валялся. Как и футболист, если ему шайба в лицо прилетит.
+8
0
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fugas80
Ответ ЦСКА1960
Я тоже от этого в шоке. Мордобой является практически официально частью хоккея.
Тут как та история как какал дедушка Ленин. По доброму, по душевному, так что и мордобой такой
+7
0
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Shadow1882
То ли дело спрятаться под защитную амуницию и бить друг друга
+6
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alklimov2018
В хоккее симуляция тоже уже давно не редкость.
Дело не в том хоккей это или футбол, есть у тебя защита или нет. Дело в изменении личностных ценностей. Если симуляция когда-то считалась постыдной для мужика, то теперь она может принести деньги - а это главная ценность в этом обществе.
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Astret
Ответ Aleksey Yashin
"Хоккей - это более философская игра" Конфуций
Стэтхем же сказал...
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a-fon
Сбежал из совка, за лучшей жизнью, что бы вернутся и стать ангелом новой советизации. Человек-парадокс.
+4
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Владислав Бондарчук
Сегодня родилось много Великих философов, среди них Панин, Артюхин и Кожевников))
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Dexter Dallas
То-то хоккеисты играют без защиты же.
+3
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Alexandr Tarakanoff
Хоккеисты, фигуристы, биатлонисты... Кто следующий найдёт очередной безапелляционный аргумент в пользу своего вида спорта относительно футбола?
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Stas.P
Футбол не виноват, что в него так играют. Можно это делать и не хуже хоккейного.
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Мельников Михаил
Игроки в таком обмундировании, что можно под гору кубарем лететь, не боясь ссадин. Зачем он вспоминает про падения?
Упасть везде можно так, что не встанешь.
+1
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Syndycate
Нужно вводить чистое время как в хоккее, и не будет этих валяний по пол часа и затяжек времени от вратаря в конце матча
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Алексей Ненахов
В чем философия хоккея ? Было бы странно если бы хоккеист во всем своём снаряжении падал и корячился от боли
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Дмитрий00
Потому что на льду холодно валяться, что-нибудь и отморозить можно)) да и время все равно остановят, А на травке чего бы не полежать, лежишь - время идет
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Костя Кот
все же поняли, что он имел ввиду) понятное дело, что футбол - это балет, а хоккей нет
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Лёха Жданчик
Фетисову надо занимать очередь за Тарасовой) претензии те же "зависть в том что футбол популярнее чем другие виды спорта")
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Spartakus1984
На льду неприятно же лежать а на травке кайф
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zanuda59
https://youtube.com/shorts/nBAxFa1d3TI?feature=share
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Алексей Антонов
А ещё в госдуме нет ни одного футболиста...
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