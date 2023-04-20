Фетисов о том, как будет отмечать 65-летие: «Утром буду на работе в Госдуме, потом – дома с семьей. Время такое, что празднества устраивать не совсем правильно»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума Политика Р-Спорт Хоккей

Вячеслав Фетисов рассказал, как будет отмечать день рождения.

Сегодня, 20 апреля, ему исполнилось 65 лет.

«Утром буду на работе в Госдуме, достаточно буднично, потом буду дома с семьей...

Время такое, что празднества устраивать, наверное, не совсем правильно, у меня такое решение», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.

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16 комментариев

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Ми Ша
Что случилось? Какое-такое время?
+36
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Melnikov1968
Вроде бы надо поздравить, но почему-то не хочется.
+16
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HellLight
канадцам чтоли проиграли?
+13
-2
+11
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Art Ebosh
Ути божечки, какой он аскет, вы только посмотрите на него!
+9
-2
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Геннадий Тимченко
Ответ Ми Ша
Что случилось? Какое-такое время?
время тайной борьбы Славы с ФанУйди🤣
+6
-2
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Al561
Время такое, что грызня за место у кормушки приобретает жесткие формы, расслабишься или ошибешься, - сожрут))
+3
-1
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Eliza77
Золотой ты мой человек, о стране надо думать, о России- матушке!
+1
0
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PearlG
Время такое и почему к этому пришли не понятно, я как работник думы даже не догадываюсь о причинах.
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Всё знаю
Утром буду на работе, а потом дома с семьёй.
Буду им рассказывать, как голосовал против фан-айди (нет)
А они радостно лапшу снимать.
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Putin Teams
Даже в свой день рождения думает о стране, цените блин☝️
+1
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snork
Что то очень усердно начали лепить положительный образ Фетисова, прямо таки светлая личность, уж не в президенты ли готовят?
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Bashibuzuck
Ответ Ми Ша
Что случилось? Какое-такое время?
Может он про "Раньше были времена, а теперь мгновения, раньше поднимался..., а теперь давление"?😁
+3
-3
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