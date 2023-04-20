Фетисов о том, как будет отмечать 65-летие: «Утром буду на работе в Госдуме, потом – дома с семьей. Время такое, что празднества устраивать не совсем правильно»
Вячеслав Фетисов рассказал, как будет отмечать день рождения.
Сегодня, 20 апреля, ему исполнилось 65 лет.
«Утром буду на работе в Госдуме, достаточно буднично, потом буду дома с семьей...
Время такое, что празднества устраивать, наверное, не совсем правильно, у меня такое решение», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.
Буду им рассказывать, как голосовал против фан-айди (нет)
А они радостно лапшу снимать.