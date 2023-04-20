Фетисов о том, как будет отмечать 65-летие: «Утром буду на работе в Госдуме, потом – дома с семьей. Время такое, что празднества устраивать не совсем правильно»

Вячеслав Фетисов рассказал, как будет отмечать день рождения.

Сегодня, 20 апреля, ему исполнилось 65 лет.

«Утром буду на работе в Госдуме, достаточно буднично, потом буду дома с семьей...

Время такое, что празднества устраивать, наверное, не совсем правильно, у меня такое решение», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.