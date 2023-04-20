Фетисов о США: «В начале 90-х это была открытая свободная страна. Сегодня западные политики делают все, чтобы усложнить проблемы и разобщить людей»

Теги Вячеслав Фетисов НХЛ Государственная дума Политика религия Хоккей

Вячеслав Фетисов заявил, что западные политики делают все, чтобы разобщить людей.

– Вячеслав Александрович, вы прожили в США 13 лет – 9 лет играли в НХЛ и 4 года работали в качестве тренера (с 1989 по 1993 год). Можете сравнить Америку тех лет и сегодня?

– В начале 90-х это была открытая свободная страна, где был экономический бум. НХЛ развивался за счет притока европейских игроков.

Несмотря на то, что хоккей – самая жесткая игра на Земле, НХЛ была дружной спортивной семьей, которая служила примером для дипломатов и политиков. Ребята с разных континентов, разного цвета кожи, разного вероисповедания, разного воспитания и образования, из разных политических систем играли в командах и добивались общей цели.

Сегодня вместо того, чтобы решать проблемы, которые накопились на Земле, западные политики делают все для того, чтобы усложнить их и разобщить людей, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.

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31 комментарий

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Виктор Попов
Так забери оттуда свою дочь, чё она там мучается..
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mexicantushkan
именно с целью разобщения коллективный запад создал евросоюз с безвизом
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Истину Глаголящий
после того, как товарищ майор устроился у корыта, у него произошел экономический бум)
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old folk
Да-да, разобщают людей, начиная войны, вводя цензуру, запрещая митинги, спектакли, концерты, сажая в тюрьму оппозиционных политиков.
Только речь совсем не о Западе
+28
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ChipsRobber
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Дочери сколько лет? 10-15? Если нет,то как он её может забрать. Обычный популизм для набора плюсов
Забери дочь - сказано фигурально.
Смысл в том, что патриотизм у них здесь, а детишки, недвижимость, деньги и бизнес - там, на проблемном Западе.
+17
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Melnikov1968
Сегодня вместо того, чтобы решать проблемы, которые накопились на Земле, западные политики делают все для того, чтобы усложнить их и разобщить людей, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов. (с)
А что только западные политики должны решать накопившиеся проблемы? Наши должны наблюдать и критиковать действия коллективного Запада. Как-то все однобоко.
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Bartez1986
а российские политики не так делают что ли?
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Павел павел
Ответ Bashibuzuck
Ему платят, чтобы он так говорил, че вы налетели то? Люди, если их можно так назвать, которые кормятся от режима, никогда не скажут ничего против
ты наверно не помнишь как он в свое время против режима выступал перед отьздом в сша
я прекрасно помню
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Павел Морев
В последнее время Фетисова стало слишком много, его мнение по каждому поводу публикуют. Зачем нам это?
+7
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Вячеслав Пустохин
Фетисов 30 с лишним лет бегает от одного корыта к другому
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mantruck
Какой же он балабол, США что сейчас, что в 90-е, что 100 лет назад, как были жадными капиталистами, так ими и остаются и будут ещё оставаться долгое время. Славик в последних интервью пытается себя максимально отбелить, типа играл он в другом США, не то что сейчас, уехал максимально патриотично, даже паспорт СССР из рук не выпускал, когда переходил границу и т.д. Вот только непонятно к чему всё это, в депутатские сказки уже давно никто не верит.
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Yndestad
Толи дело РФ.
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Misson
Ответ ChipsRobber
Забери дочь - сказано фигурально. Смысл в том, что патриотизм у них здесь, а детишки, недвижимость, деньги и бизнес - там, на проблемном Западе.
У половины еще и вторые паспорта припасены на всякий случай. Причем, если прижмет, то рванут именно туда, где по их словам "делают всё, чтобы усложнить жизнь людям".
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Atsuktuvas
А посмотрите сколько из НХЛ российских хоккеистов депортировали за последний год. Ужасть!
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Madcomposer
Ответ Павел Морев
В последнее время Фетисова стало слишком много, его мнение по каждому поводу публикуют. Зачем нам это?
Это же спортс на кликбейте набивает стату. Тут уже новостная сводка на половину состоит из провоцирующих бурление вырезок из всяких интервью.
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slow focus
Ответ Истину Глаголящий
после того, как товарищ майор устроился у корыта, у него произошел экономический бум)
после того как устроился у корыта, америка стала сразу плохой. совпадение? не думаю...
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Mizuntrope88
дядя Слава, ты же так рвался туда, на гнилой Запад, бастовал, не выходил на тренировки в ЦСКА, а теперь всё?)))
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Павел павел
что то из детсва навеяло псевдо францусский- лямоль ля моль. посе туа. ну типо переводится как-звезди звезди.приятно послушать)
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Павел павел
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Дочери сколько лет? 10-15? Если нет,то как он её может забрать. Обычный популизм для набора плюсов
так и не ответили на вопрос даано ли в сша?
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Bashibuzuck
Ему платят, чтобы он так говорил, че вы налетели то? Люди, если их можно так назвать, которые кормятся от режима, никогда не скажут ничего против
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Bashibuzuck
Ответ Павел павел
ты наверно не помнишь как он в свое время против режима выступал перед отьздом в сша я прекрасно помню
То был другой режим, там ему не так сытно было😁
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Павел павел
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Может он и кормиться от режима,не знаю. Но,сказал он правду. Свободы на западе,в частности в штатах,было значительно больше в 90-х. Но тебе же в твоём огороде в деревне виднее канеш
в сша живете давно с 90х? есть с чем сравнивать?
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