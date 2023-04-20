Фетисов о США: «В начале 90-х это была открытая свободная страна. Сегодня западные политики делают все, чтобы усложнить проблемы и разобщить людей»

Вячеслав Фетисов заявил, что западные политики делают все, чтобы разобщить людей.

– Вячеслав Александрович, вы прожили в США 13 лет – 9 лет играли в и 4 года работали в качестве тренера (с 1989 по 1993 год). Можете сравнить Америку тех лет и сегодня?

– В начале 90-х это была открытая свободная страна, где был экономический бум. НХЛ развивался за счет притока европейских игроков.

Несмотря на то, что хоккей – самая жесткая игра на Земле, НХЛ была дружной спортивной семьей, которая служила примером для дипломатов и политиков. Ребята с разных континентов, разного цвета кожи, разного вероисповедания, разного воспитания и образования, из разных политических систем играли в командах и добивались общей цели.

Сегодня вместо того, чтобы решать проблемы, которые накопились на Земле, западные политики делают все для того, чтобы усложнить их и разобщить людей, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.