Фетисов о США: «В начале 90-х это была открытая свободная страна. Сегодня западные политики делают все, чтобы усложнить проблемы и разобщить людей»
Вячеслав Фетисов заявил, что западные политики делают все, чтобы разобщить людей.
– Вячеслав Александрович, вы прожили в США 13 лет – 9 лет играли в НХЛ и 4 года работали в качестве тренера (с 1989 по 1993 год). Можете сравнить Америку тех лет и сегодня?
– В начале 90-х это была открытая свободная страна, где был экономический бум. НХЛ развивался за счет притока европейских игроков.
Несмотря на то, что хоккей – самая жесткая игра на Земле, НХЛ была дружной спортивной семьей, которая служила примером для дипломатов и политиков. Ребята с разных континентов, разного цвета кожи, разного вероисповедания, разного воспитания и образования, из разных политических систем играли в командах и добивались общей цели.
Сегодня вместо того, чтобы решать проблемы, которые накопились на Земле, западные политики делают все для того, чтобы усложнить их и разобщить людей, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.
Только речь совсем не о Западе
Смысл в том, что патриотизм у них здесь, а детишки, недвижимость, деньги и бизнес - там, на проблемном Западе.
А что только западные политики должны решать накопившиеся проблемы? Наши должны наблюдать и критиковать действия коллективного Запада. Как-то все однобоко.
я прекрасно помню