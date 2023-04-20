Матвей Гуськов: «Фан-сектор ЦСКА – бомба, они нас гонят вперед. В гостях их всегда слышно»

Теги Ак Барс ЦСКА болельщики КХЛ Кубок Гагарина Матвей Гуськов Хоккей

Матвей Гуськов подвел итоги второго матча серии плей-офф с «Ак Барсом» (3:0, 1-1).

– Что поменяли в игровом задании?

– Играем в свою игру, гнем свою линию. Должны это делать.

– Бешеная реализация бросков – три гола с 19 попыток.

– Ребята молодцы, моменты есть, надо ими дорожить. Это и стараемся делать.

– Можно ли этот матч назвать идеальным для выезда?

– Выиграли – это самое главное.

– Почему не идет большинство?

– Казань – хорошая команда, но моменты у нас есть, надо реализовывать. Поправим, ребята у нас мастеровитые, знают, что делать. Все придет.

– Какой момент стал ключевым?

– Я бы не стал выделять ключевой момент, игра идет 60 минут. В конце нельзя расслабляться, и мы никогда не расслабляемся. Каждая секунда и единоборство – всегда важны, потому что это финал.

– Каково тебе играть в финале? Потряхивает?

– Нет, финал – это праздник хоккея, надо получать удовольствие. Волнения никакого нет, наоборот, я полон эмоций, есть азарт. Готов отдаваться и выкладываться на 110%.

– Казань как-то поменялась за два матча?

– Хорошая команда, не сказал бы, что как-то меняется. Все бьются и стараются.

– Как тебе атмосфера в Казани и фан-сектор ЦСКА?

– Наш фан-сектор – бомба, им огромное спасибо, они нас гонят вперед. В гостях их всегда слышно, они нас двигают вперед, – сказал нападающий ЦСКА Гуськов

ЦСКА даже без двух игроков провел образцовый матч. У «Ак Барса» почти не было моментов и беда с большинством

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3 комментария

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Кеша
С точки зрения мастерства и эстетики финал Ак барс -ЦСКА логичен и приятен к просмотру . Две уважаемые команды играют в уважительный хоккей без грязи . А с точки зрения выноса в одну калитку и указания положенного места приятен был финал Запада .
+4
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+4
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wlad wasew
"бомба" ? Пора вводить фидочку
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ДнепрЧемпион1983
хорошие слова про поддержку. надеюсь искренние а не на публику.
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