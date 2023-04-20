Ярослав Дыбленко: «Ак Барс» – злая команда. ЦСКА вообще каждый соперник пытается убить! Настраиваются на нас все, а мы держим удар»

Ярослав Дыбленко считает «Ак Барс» злой командой.

ЦСКА одержал победу во втором матче серии плей-офф с казанцами (3:0, 1-1).

– ЦСКА играл совсем иначе, чем в первом матче. Что вы изменили?

– В первом матче мы очень плохо провели второй период. Из-за этого у нас не пошла игра в целом, было много ошибок. А в этом матче мы все исправили, второй период провели очень хорошо, забили по голу в каждом периоде. Провели ровную игру.

– Вам помогла перетасовка звеньев? Стало ли мотивацией, что вы потеряли некоторых парней?

– Но новые ребята вошли очень хорошо – с эмоциями и позитивной энергией. Пришли и выкладывались на максимум, вообще без претензий. Очень много работы они выполнили, и вообще все классно.

– Вы потеряли Андрея Светлакова, Максима Мамина, в конце игры еще и Сергея Плотникова. «Ак Барс» уверенно выиграл прошлую встречу. Общественное мнение сказало: «Ну все, ЦСКА уже ничего не светит». Вам это помогало?

– Нам еще с первого раунда против Череповца ничего не светило! Мы уже в финале играем, а нам до сих пор ничего не светит. А мы просто выходим и играем, не обращая внимания на комментарии каких-то непонятных людей. Про нас говорят плохо? Мы это откидываем в сторону.

– После первого матча в рядах ЦСКА была хоть какая-то растерянность? Игра шла вообще не по вашему сценарию.

– Да какая растерянность? У нас команда психологически устойчивая во всех аспектах. С этим вообще нет проблемы. Мы спокойно все переварили, да и все забыли. Вышли, спокойно выиграли, да и все.

– Ключевой момент – игра «3 на 5». Армейцы не пропустили ничего. Есть в этом элемент героизма.

– Всегда приходится в таких матчах проявлять героизм. Ребята очень хорошо отыграли. И это была моя ошибка, что я оставил команду втроем. Молодцы ребята. И молодец [Рейдеборн], выручал нас в очень важных моментах.

– Вы подбадриваете своего голкипера?

– Конечно, мы его чуть-чуть хвалим. Но в основном его не трогаем. Пусть занимается своей работой!

– Лично для вас это первый финал в карьере. Есть какая-то нервозность?

– Да не, все нормально. Пацаны пару раз подкололи, да и все.

– Какие у вас ожидания от матчей в Москве?

– Конечно, команда «Ак Барс» злая. Да против нас вообще каждый соперник выходит, пытаясь нас убить! Перебегать, перетолкать нас, перебросать. Все, что возможно. Настраиваются на нас все, а мы держим удар, – сказал защитник ЦСКА Дыбленко.

ЦСКА даже без двух игроков провел образцовый матч. У «Ак Барса» почти не было моментов и беда с большинством