Кагарлицкий о 0:3 от ЦСКА: «Плохо отдавали передачи. Видимо, в голове что‑то неправильно было»

Дмитрий Кагарлицкий объяснил поражение «Ак Барса» от ЦСКА (0:3, 1-1).

Команды провели второй матч финальной серии Кубка Гагарина.

— Счет 0:3, плохо начали. Были всплески какие‑то. сегодня лучше играл. Надо реализовывать большинство.

— Второй матч подряд плохо начинаете. Почему не удается удачно начинать матчи?

— Завтра разберемся. Вроде разговаривали. Правда, плохо начали, завтра разберем, посмотрим. ЦСКА явно был активнее, надо перестроиться.

— Может, надо набрасывать побольше этому вратарю?

— Спасибо, что подсказали. Подумаю над этим. Надо было реализовывать большинство. Хороший шанс был перевернуть игру. Ребята здорово пластались у ЦСКА.

— Почувствовали, что ЦСКА перестроился?

— Не знаю. Мне кажется, они играли примерно как в первой игре. Да, добавили в каких‑то моментах. Надо будет разобрать игру, моменты, где мы плохо сыграли. Надо играть дисциплинированно, правильно, отталкиваться от этого.

— Игроки «Ак Барса» много падали. В чем причина?

— Не думаю, что у нас было какое‑то волнение. У нас опытная команда. Мы играем финал. Сложно сказать. Не помню, чтобы сильно падали. Может, что‑то на льду лежало. Не думаю, что народ волновался.

— У «Ак Барса» было много неточных передач в опасных ситуациях. В чем причина?

— Плохо отдавали передачи, сами виноваты. Никто не виноват — ни лед, ни клюшки. Видимо, в голове что‑то неправильно было.

— Есть ли шансы против такого ЦСКА?

— Если будем играть правильно, то у нас все шансы. У нас хорошая команда, правильная тактика. Тренерский штаб знает, как побеждать, — сказал нападающий «Ак Барса».

ЦСКА даже без двух игроков провел образцовый матч. У «Ак Барса» почти не было моментов и беда с большинством