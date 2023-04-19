Билялетдинов про 0:3 от ЦСКА: «Не скажу, что это худший матч «Ак Барса». Они заставляют ошибаться нас, мы – их. Кто делает меньше ошибок, тот и выигрывает»

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Максим Мамин Андрей Светлаков Чемпионат.com Хоккей

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче плей-офф с ЦСКА (0:3, 1-1).

«Что стало ключевым моментом в сегодняшнем поражении – отмена гола Шипачева или упущенное большинство «пять на три»? Конечно, с таким соперником две шайбы – это многовато. «Пять на три» надо было использовать, но у нас не получилось.

Ключевым моментом сегодня стала наша игра. Если бы мы сыграли хорошо, то все было бы нормально.

Это был худший матч «Ак Барса» в плей-офф? Ну зачем так. Не скажу, что это был худший матч «Ак Барса». У соперника хорошие игроки. Они заставляют ошибаться нас, мы заставляем ошибаться их. Кто делает меньше ошибок, тот и выигрывает.

Удивлен ли тем, как ЦСКА сыграл после потери Мамина и Светлакова? Я изначально говорил перед матчем, когда мне задавали на интервью похожий вопрос про их отсутствие, что те люди, которые попадают в состав, они хорошо мотивированы и играют с большой отдачей. Это плей-офф, и тут кого не поставь, тот будет играть максимально», – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.

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18 комментариев

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*BG*
Как можно отменить гол, заброшенный после окончания игрового времени первого периода? Не засчитали, наверное, все-таки.
Странные какие-то вопросы задают игрокам и тренерам.
+16
-1
+15
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Владимир Гришин
Сегодня ЦСКА победил абсолютно по делу. Тренерскому штабу есть о чем подумать. Ни в одной игре плей-офф не было такого преимущества у соперников, как сегодня.
+12
0
+12
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sakho
Кстати, уважаемый ветеран и заслуженный тренер, не поздравил соперника с победой ни разу, в интервью! Выглядит не уважительно, по отношению к сопернику! Федоров же, всегда поздравляет. Это так, к слову.
+18
-12
+6
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Кеша
Кто делает меньше ошибок , тот и выигрывает . Это аксиома . Я такое предчувствовал после первого матча и писал , что все будет зависеть от того , как успеют восстановиться ветераны Ак барса . Сегодня они были мало заметны .
+4
-1
+3
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Vagner01
Нельзя отменить то чего не было! Гол после сирены что там отменили то?
+5
-2
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Russel130013
Ответ Vagner01
Нельзя отменить то чего не было! Гол после сирены что там отменили то?
тут журналюга набрасывает! вопросов по этому эпизоду нет ни у кого! всё после сирены. а этим надо шум создать на ровном месте. лучше бы спросил почему у наших 5 на 3 не идет. реальный шанс не реализовали сравнять или хоть шайбу забить.
+3
0
+3
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
как же приятно читать слова настоящего тренера, чем бы сейчас мы читали о том, что надо посмотреть ещё 500 матчей, в нашей системе собраны лучшие игроки и самые передовые методики, спасибо путину и миллеру
+7
-5
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Владимир Гришин
Ответ Сергей Бакин
теперь все увидят что барсик дно
Это ж кем тогда является Авангард?
+3
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marshal .masha
Ответ Сергей Бакин
теперь все увидят что барсик дно
Если Ак Барс дно, то даже страшно представить уровень Авангарда, которого Ак Барс даже не заметил
+3
-1
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Клюшкачел
Не лает, не кусает,
Голы не забивает!
Закрыто в будке окно,
Пёс - слабое звено!

Билл
+2
-1
+1
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Владимир Гришин
Ответ cheriarin
Авангард - литосферная плита! На ём всё держится! :)
Насколько я понял, Сергей Бакин является болельщиком Авангарда. Поэтому данный клуб и был приведён в пример.
На самом деле, меня вообще мало интересуют други команды. Но пытаясь унизить другой клуб, называя его "дном" получается унижение своего, который этому "дну" проиграл. И не имеет значение его название. Разве не так?
+1
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cheriarin
Ответ Владимир Гришин
Это ж кем тогда является Авангард?
Авангард - литосферная плита! На ём всё держится! :)
0
0
0
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cheriarin
Ответ Владимир Гришин
Насколько я понял, Сергей Бакин является болельщиком Авангарда. Поэтому данный клуб и был приведён в пример. На самом деле, меня вообще мало интересуют други команды. Но пытаясь унизить другой клуб, называя его "дном" получается унижение своего, который этому "дну" проиграл. И не имеет значение его название. Разве не так?
Да всё правильно, соперника надо уважать. Сам не люблю, когда в каментах оскорбления команд или игроков сыплются, а по поводу литосферной плиты - просто пошутил :) В принципе юмор у меня специфический, я жене, например, всегда говорю, когда шучу, что это юмор, а то бывает непонятно)))
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Сергей Богодухов
Ответ sakho
Кстати, уважаемый ветеран и заслуженный тренер, не поздравил соперника с победой ни разу, в интервью! Выглядит не уважительно, по отношению к сопернику! Федоров же, всегда поздравляет. Это так, к слову.
Да,да,кстати тоже заметил.
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