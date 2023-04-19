Билялетдинов про 0:3 от ЦСКА: «Не скажу, что это худший матч «Ак Барса». Они заставляют ошибаться нас, мы – их. Кто делает меньше ошибок, тот и выигрывает»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче плей-офф с ЦСКА (0:3, 1-1).

«Что стало ключевым моментом в сегодняшнем поражении – отмена гола или упущенное большинство «пять на три»? Конечно, с таким соперником две шайбы – это многовато. «Пять на три» надо было использовать, но у нас не получилось.

Ключевым моментом сегодня стала наша игра. Если бы мы сыграли хорошо, то все было бы нормально.

Это был худший матч «Ак Барса» в плей-офф? Ну зачем так. Не скажу, что это был худший матч « ». У соперника хорошие игроки. Они заставляют ошибаться нас, мы заставляем ошибаться их. Кто делает меньше ошибок, тот и выигрывает.

Удивлен ли тем, как сыграл после потери и Светлакова? Я изначально говорил перед матчем, когда мне задавали на интервью похожий вопрос про их отсутствие, что те люди, которые попадают в состав, они хорошо мотивированы и играют с большой отдачей. Это плей-офф, и тут кого не поставь, тот будет играть максимально», – сказал главный тренер «Ак Барса» .