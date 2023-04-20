Карнаухов о 3:0 с «Ак Барсом»: «Была спортивная злость. Выходили заряженные исключительно на победу»

Павел Карнаухов оценил победу ЦСКА над «Ак Барсом» (3:0, 1-1).

Команды провели второй матч финальной серии Кубка Гагарина.

– Насколько были злые после прошлого матча? Что поменяли в игре?

– Ничего не поменяли, готовились в штатном режиме. Естественно, когда горишь в серии, была спортивная злость. Это одна из составляющих, особенно в плей-офф и в финале. Выходили заряженные исключительно на победу.

– Ключевой момент в матче?

– Матч вышел боевой, достойный финала. Большие скорости, много борьбы, вязкий хоккей. В принципе, ожидалась хорошая серия.

– После 1:0 игра уже шла до гола?

– Нет, было много моментов у обеих команд. Но так получилось. Хорошо, что выиграли.

– В третьем периоде выстояли в меньшинстве «три на пять».

– Да, важнейший эпизод матча, который, конечно, мог повернуть игру в ту или иную сторону. Выстояли, молодцы.

– Можно сказать, что была идеальная игра на выезде? Матч на ноль, бешеная реализация.

– В первую очередь выиграли. Когда хорошо играешь, то это не означает, что обязательно выиграешь.

– Что не получается в большинстве? Сегодня было пятиминутное удаление у Казани.

– Разберем, поработаем.

– Какие ожидания от московских матчей? Плюс-минус тот же хоккей или будет больше игры в атаку?

– Я думаю, первые две игры показали, что будет плотный, жесткий, скоростной хоккей с обилием силовой борьбы, поэтому, наверное, такой и будет, – сказал нападающий ЦСКА.

ЦСКА даже без двух игроков провел образцовый матч. У «Ак Барса» почти не было моментов и беда с большинством