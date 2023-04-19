Семенов про 0:3 от ЦСКА: «Ак Барс» сам отдал игру. Будем сильнее, отступать некуда»

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Кирилл Семенов Чемпионат.com Хоккей

Кирилл Семенов подвел итоги матча плей-офф с ЦСКА (0:3).

«Сами отдали игру – и вот такой результат. Подготовка к матчу была хорошей. Мы дошли до финала, и здесь перед нами стоит хороший соперник, поэтому мы должны быть готовы на 100%. Даже если где-то мы себя неважно чувствуем, то надо отдать все на льду ради достижения той цели, которая перед нам стоит.

Никто не говорил, что в этой серии будет 4-0. Нужно готовиться и идти дальше.

Не скажу, что с нашей стороны был разгром в первом матче, а сегодня все изменилось. Сказать, что предыдущая игра была легкой, может только тот, кто не видел матч. Если вспоминать ту игру, то мы открыли счет, а потом они отыгрались, и дальше мы вышли вперед. Сегодня не получилось.

ЦСКА забил два гола, а мы не смогли вытащить матч как было в предыдущих сериях. Будем сильнее, отступать некуда.

В большинстве «пять на четыре» сегодня выглядели лучше, чем «пять на три»? Ничего страшного. У нас ребята – большие мастера. Да, случаются такие моменты, но это игра, «пять на три» нам надо было забивать, и тогда могли бы перевернуть игру. Но все бывает, надо готовиться, идем дальше», – сказал нападающий «Ак Барса» Семенов.

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6 комментариев

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*BG*
Сами отдали игру - это когда вели в несколько шайб, и затем пропустили больше шайб в свои ворота, чем забросили. Но при итоговом счете 3-0 это звучит странно, кмк.
+9
-3
+6
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Волк16
Ответ Vagner01
Ну скорее ЦСКА отдал вам первую игру после того как сравнял! Здесь же вас просто переиграли вот и все! Все по делу!
я болельщик Ак Барса, тут ты прав!!! всё по делу сказал
+7
-1
+6
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Волк16
мастера если Вы Кирилл, то 5 на 3 в финале должны хоть сборной канады были забивать!!! так что лучше готовься к матчам, а языком поменьше пожалуйста! Удачи!!!
+5
0
+5
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Vagner01
Ну скорее ЦСКА отдал вам первую игру после того как сравнял! Здесь же вас просто переиграли вот и все! Все по делу!
+4
-2
+2
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Vagner01
Ответ Волк16
я болельщик Ак Барса, тут ты прав!!! всё по делу сказал
Плюсик тебе за адекватность!
+1
0
+1
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