Семенов про 0:3 от ЦСКА: «Ак Барс» сам отдал игру. Будем сильнее, отступать некуда»

Кирилл Семенов подвел итоги матча плей-офф с ЦСКА (0:3).

«Сами отдали игру – и вот такой результат. Подготовка к матчу была хорошей. Мы дошли до финала, и здесь перед нами стоит хороший соперник, поэтому мы должны быть готовы на 100%. Даже если где-то мы себя неважно чувствуем, то надо отдать все на льду ради достижения той цели, которая перед нам стоит.

Никто не говорил, что в этой серии будет 4-0. Нужно готовиться и идти дальше.

Не скажу, что с нашей стороны был разгром в первом матче, а сегодня все изменилось. Сказать, что предыдущая игра была легкой, может только тот, кто не видел матч. Если вспоминать ту игру, то мы открыли счет, а потом они отыгрались, и дальше мы вышли вперед. Сегодня не получилось.

забил два гола, а мы не смогли вытащить матч как было в предыдущих сериях. Будем сильнее, отступать некуда.

В большинстве «пять на четыре» сегодня выглядели лучше, чем «пять на три»? Ничего страшного. У нас ребята – большие мастера. Да, случаются такие моменты, но это игра, «пять на три» нам надо было забивать, и тогда могли бы перевернуть игру. Но все бывает, надо готовиться, идем дальше», – сказал нападающий « » .