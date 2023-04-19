Сергей Федоров: «Ак Барс» двигал шайбу, быстро реагировал на все ее движения, всегда игрок был в давлении. Но ЦСКА с таким хоккеем знаком»

Сергей Федоров оценил игру ЦСКА в матче плей-офф с «Ак Барсом» (3:0, 1-1).

– Как штаб ЦСКА реагирует на потери в составе?

– Мы играли в одном сочетании достаточно долго. Это хоккей, это плей‑офф, все возможно. Терять игроков такого калибра, как Мамин и Светлаков, тяжело. Но тем не менее, те ребята, которые играют на их местах, выполняют определенный объем работы, который дал нам результат.

– Осознанно отошли от бросковой активности? 36 бросков в первой игре, 19 сегодня.

– Я не думаю, что мы раньше бросали со всех позиций. Мы любим играть с шайбой в зоне атаки. Делаем все, чтобы создавать угрозы воротам с определенным трафиком. Мы нашли финальный пас и финальный бросок, повели 2:0. Ребята молодцы, нашли открытое пространство в зоне атаки и обороне соперника.

– Отмененный гол Шипачева. Можно ли сказать, что одна секунда повлияла на ход матча?

– Время кончилось. Если бы засчитали гол, это было бы ключевым моментом матча. Но много «если». Остановимся на том, что случилось.

– Какие элементы просматривали после прошлой игры?

– Да, мы показываем определенные видео ребятам. Но могу сказать, что концентрируемся на своих действиях, которые привели нас в финал. Да, мы определенные вещи учитываем в игре соперника, тенденции. Но больше внимания уделяем своей игре.

– Насколько ЦСКА сможет все матчи так сыграть?

– Хороший вопрос. Оракулом никогда не был и не буду, наверное. Сегодня ребята показали тот хоккей, на который мы рассчитывали в первой игре. Грубые ошибки не позволили нам двигаться дальше. Сегодня другая картина.

«Ак Барс» здорово играл – двигал шайбу, быстро реагировал на все движения шайбы, всегда игрок был в давлении. Но мы с таким хоккеем знакомы. Первая и вторая игра отличаются тем, что «Ак Барс» пассивнее сыграл в первой игре, сегодня немного активнее, – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.