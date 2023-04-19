Сергей Федоров: «Ак Барс» двигал шайбу, быстро реагировал на все ее движения, всегда игрок был в давлении. Но ЦСКА с таким хоккеем знаком»

Теги Ак Барс ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Максим Мамин Матч ТВ Андрей Светлаков Хоккей

Сергей Федоров оценил игру ЦСКА в матче плей-офф с «Ак Барсом» (3:0, 1-1).

– Как штаб ЦСКА реагирует на потери в составе?

– Мы играли в одном сочетании достаточно долго. Это хоккей, это плей‑офф, все возможно. Терять игроков такого калибра, как Мамин и Светлаков, тяжело. Но тем не менее, те ребята, которые играют на их местах, выполняют определенный объем работы, который дал нам результат.

– Осознанно отошли от бросковой активности? 36 бросков в первой игре, 19 сегодня.

– Я не думаю, что мы раньше бросали со всех позиций. Мы любим играть с шайбой в зоне атаки. Делаем все, чтобы создавать угрозы воротам с определенным трафиком. Мы нашли финальный пас и финальный бросок, повели 2:0. Ребята молодцы, нашли открытое пространство в зоне атаки и обороне соперника.

– Отмененный гол Шипачева. Можно ли сказать, что одна секунда повлияла на ход матча?

– Время кончилось. Если бы засчитали гол, это было бы ключевым моментом матча. Но много «если». Остановимся на том, что случилось.

– Какие элементы просматривали после прошлой игры?

– Да, мы показываем определенные видео ребятам. Но могу сказать, что концентрируемся на своих действиях, которые привели нас в финал. Да, мы определенные вещи учитываем в игре соперника, тенденции. Но больше внимания уделяем своей игре.

– Насколько ЦСКА сможет все матчи так сыграть?

– Хороший вопрос. Оракулом никогда не был и не буду, наверное. Сегодня ребята показали тот хоккей, на который мы рассчитывали в первой игре. Грубые ошибки не позволили нам двигаться дальше. Сегодня другая картина.

«Ак Барс» здорово играл – двигал шайбу, быстро реагировал на все движения шайбы, всегда игрок был в давлении. Но мы с таким хоккеем знакомы. Первая и вторая игра отличаются тем, что «Ак Барс» пассивнее сыграл в первой игре, сегодня немного активнее, – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Блин , какой же Федоров монстр в хорошем смысле слова . Редкий умняга с блестящим игровым интеллектом. Это не 800 матчей посмотреть.
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Гришин
Мало что получалось у Ак Барса сегодня. ЦСКА явно усвоил прошлые ошибки. Теперь ход за Билялетдиновым. Достойный финал двух больших тренеров!
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
крок 58
Федор не лыком шит… очень интересная серия предстоит
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bathedd
Федоров был большим игроком и звездой, надеюсь что будет таким же тренером. Второй год ГТ и второй финал КХЛ.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russel130013
Ответ Владимир Гришин
Мало что получалось у Ак Барса сегодня. ЦСКА явно усвоил прошлые ошибки. Теперь ход за Билялетдиновым. Достойный финал двух больших тренеров!
ход то он как раз в этом матче сделал! не получилось, так что следующая игра будет по другой(старой) схеме. думается!)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zakirshah
Ответ bathedd
Федоров был большим игроком и звездой, надеюсь что будет таким же тренером. Второй год ГТ и второй финал КХЛ.
Пусть попробует с ХК МВД..дойти до финала
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий