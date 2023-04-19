Мамин, скорее всего, пропустит 3 матча серии против «Ак Барса» из-за сотрясения мозга

Теги ЦСКА травмы КХЛ Кубок Гагарина Максим Мамин Хоккей

Форвард ЦСКА Максим Мамин пропустит три матча серии Кубка Гагарина против «Ак Барса».

Как сообщает «ТИ-Спорт», игрок пропустил раскатку перед второй игрой из-за травмы и с большой долей вероятности не сыграет в третьем и четвертом матчах в Москве. 

В первой игре серии Мамин получил повреждение в результате столкновения с одноклубником Фредриком Клаэссоном в третьем периоде. 

По информации издания, у игрока ЦСКА диагностировано сотрясение мозга.

В плей-офф-2023 на счету Мамина 16 (7+9) очков в 21 матче.

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17 комментариев

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*BG*
Еперный театр. Это - потеря и большая проблема. Вот Классон Максу вломил бэкфистом, зараза. Максу - здоровья! Еще и Светлаков болеет. Час от часу не легче.
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Б.И.С.
если не враки, то сезон для него закончен. ибо сотряс, это 2 недели ми-ни-мум.
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Игорь Иванов
При таком раскладе, должны сегодня сыграть за себя и за тех парней.
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pokazun
Мдяяя... Сами себе поднагадили... Обидно.
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Melnikov1968
Там не столкновение было, а удар в челюсть на отмашь, случайно, конечно. Мамину здоровья.
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*BG*
Ответ Игорь Иванов
Слепышев-Григоренко-Карнаухов играли уже так, хороший вариант. Полтапов,Абрамов,Соркин в третье, в четвёртом есть варианты, Панкратов, Брюквин, Мингачёв, Гуськов, что то из них слепить.
Грига со Слепышевым в одном звене - это потеря потенциала Миши. У них слабовато получается вместе.
Но, посмотрим.
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Игорь Иванов
Ответ *BG*
Вряд ли, у них с Абрамовым неплохая связка получилась. Вероятно, перетасуют тройки. Поднимут Слепышева. Возможно, Брюквину дадут сыграть, все-таки.
Слепышев-Григоренко-Карнаухов играли уже так, хороший вариант. Полтапов,Абрамов,Соркин в третье, в четвёртом есть варианты, Панкратов, Брюквин, Мингачёв, Гуськов, что то из них слепить.
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Игорь Иванов
Ответ *BG*
Вряд ли, у них с Абрамовым неплохая связка получилась. Вероятно, перетасуют тройки. Поднимут Слепышева. Возможно, Брюквину дадут сыграть, все-таки.
Скоро узнаем, но вариантов не так много, остаётся надеяться что не всё так серьёзно, и дома сыграют.
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*BG*
Ответ Игорь Иванов
Прохора поднимут?
Вряд ли, у них с Абрамовым неплохая связка получилась. Вероятно, перетасуют тройки. Поднимут Слепышева. Возможно, Брюквину дадут сыграть, все-таки.
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Игорь Иванов
Ответ *BG*
Да, и с Григой у них классная связка сложилась (с поддержкой Соркина). Они немало очков набрали в ПО.
Прохора поднимут?
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*BG*
Ответ Игорь Иванов
А ведь оба в меньшинстве выходили, с тем запасом который у нас есть, заменить их не возможно.
Да, и с Григой у них классная связка сложилась (с поддержкой Соркина). Они немало очков набрали в ПО.
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Игорь Иванов
Ответ *BG*
Еперный театр. Это - потеря и большая проблема. Вот Классон Максу вломил бэкфистом, зараза. Максу - здоровья! Еще и Светлаков болеет. Час от часу не легче.
А ведь оба в меньшинстве выходили, с тем запасом который у нас есть, заменить их не возможно.
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music35930
Так себе новость для ЦСКА. Максиму лучше вылежать сотрясение пару, надеемся что врачи уговорят его. Впереди ещё долгая карьера.
P.S. Sidney Crosby, Тарасенко - это пара ребят у которых в карьере пошли проблемы после сотраяски.
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Алексей Сидоров
Как жаль, скорейшего выздоровления!!!
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Vagner01
Большая потеря для нас! Здрровья!
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утиный пляжик
Здоровья, очень жаль.
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Dr Gonzo
Жаль. Здоровья.
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