Мамин, скорее всего, пропустит 3 матча серии против «Ак Барса» из-за сотрясения мозга

Форвард ЦСКА Максим Мамин пропустит три матча серии Кубка Гагарина против «Ак Барса».

Как сообщает «ТИ-Спорт», игрок пропустил раскатку перед второй игрой из-за травмы и с большой долей вероятности не сыграет в третьем и четвертом матчах в Москве.

В первой игре серии Мамин получил повреждение в результате столкновения с одноклубником Фредриком Клаэссоном в третьем периоде.

По информации издания, у игрока ЦСКА диагностировано сотрясение мозга.

В плей-офф-2023 на счету 16 (7+9) очков в 21 матче.