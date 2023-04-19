Мамин, скорее всего, пропустит 3 матча серии против «Ак Барса» из-за сотрясения мозга
Форвард ЦСКА Максим Мамин пропустит три матча серии Кубка Гагарина против «Ак Барса».
Как сообщает «ТИ-Спорт», игрок пропустил раскатку перед второй игрой из-за травмы и с большой долей вероятности не сыграет в третьем и четвертом матчах в Москве.
В первой игре серии Мамин получил повреждение в результате столкновения с одноклубником Фредриком Клаэссоном в третьем периоде.
По информации издания, у игрока ЦСКА диагностировано сотрясение мозга.
В плей-офф-2023 на счету Мамина 16 (7+9) очков в 21 матче.
Но, посмотрим.
P.S. Sidney Crosby, Тарасенко - это пара ребят у которых в карьере пошли проблемы после сотраяски.