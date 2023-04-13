Максим Мамин: «У ЦСКА сил полно. Кто-то говорил, что две 7-матчевые серии могут нас прибить, но нет. Мы нормально восстанавливаемся»

Максим Мамин после победы над СКА (4-2 в серии) заявил, что у ЦСКА полно сил.

– Правильно ли я увидел, что ЦСКА в движении превзошел СКА в серии?

– Думаю, да. У нас сил полно. Кто-то говорил, что две семиматчевые серии могут прибить ЦСКА, но нет.

Мы нормально восстанавливаемся, отдыхаем и играем. До финала еще четыре дня – уйма времени для восстановления.

– Про «Ак Барс» уже владеете информацией или будет потом подробный разбор?

– Да, будет разбор, но сначала отдохнем. Надо разгрузить голову, а потом уже за пару дней начнем готовиться и разберем нюансы, – сказал нападающий Мамин.

СКА провалил финал Запада: не сдержал чужих лидеров, отказался от своих и был плох в большинстве