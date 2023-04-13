Максим Мамин: «У ЦСКА сил полно. Кто-то говорил, что две 7-матчевые серии могут нас прибить, но нет. Мы нормально восстанавливаемся»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Максим Мамин Матч ТВ Хоккей

Максим Мамин после победы над СКА (4-2 в серии) заявил, что у ЦСКА полно сил.

– Правильно ли я увидел, что ЦСКА в движении превзошел СКА в серии?

– Думаю, да. У нас сил полно. Кто-то говорил, что две семиматчевые серии могут прибить ЦСКА, но нет.

Мы нормально восстанавливаемся, отдыхаем и играем. До финала еще четыре дня – уйма времени для восстановления.

– Про «Ак Барс» уже владеете информацией или будет потом подробный разбор?

– Да, будет разбор, но сначала отдохнем. Надо разгрузить голову, а потом уже за пару дней начнем готовиться и разберем нюансы, – сказал нападающий ЦСКА Мамин.

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9 комментариев

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Vagner01
Ответ *BG*
С победой и выходом в финал КГ, камрад!
И тебя с победой браток! Главное не расслабляться! Финал будет тяжёлый АК барс это не Ромкин цирк!
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Алар
Правильно! И только Ротенберг Рома видит, что окно закрывается))
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Кеша
Ответ Айвенго
Первые две серии были тяжелее, а тут соперник без тренера, а с середины еще и без лучшего игрока. В финале будет другой хоккей.
Да, вы правы . Ак барс сильнее ска . Тем интереснее будет смотреть .
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Айвенго
Первые две серии были тяжелее, а тут соперник без тренера, а с середины еще и без лучшего игрока. В финале будет другой хоккей.
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Кеша
А вот это уже и есть система ! Система подготовки и реабилитации игроков ЦСКА ! Многие квакали и кудахтали , что ЦСКА , после 7 матчевый серий не хватит сил . 7:3 и 3:0 отличное доказательство мощи ЦСКА для всех . Что -то затихли все по норкам, кто нахваливал ска , после уничтожения ска на льду . Как там болельщики ска писали «хорошо отшкурили Динамо»? Отшкурили просто отлично с таким бюджетом СКА. Молодцы армейцы ! Запоминающиеся матчи .
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Ми Ша
Что курите?
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*BG*
Ответ Vagner01
Макс отдыхайте и с новыми силами за кубком!
С победой и выходом в финал КГ, камрад!
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*BG*
Хорошо, что сумели закрыть серию за 6 игр, не стали доводить до 7 матча. Есть время для отдыха и восстановления перед финалом. Все-таки 3 семиматчевые серии, наверняка, бы сказались на состоянии игроков.
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Vagner01
Макс отдыхайте и с новыми силами за кубком!
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