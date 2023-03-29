отметил, что в ЦСКА не принято завершать сезон в марте.

Клуб из Москвы одержал победу в седьмом матче серии с « » (5:0) и вышел в финал Западной конференции , где встретится со СКА.

«Настоящие болельщики верили до конца. В соцсетях получал сообщения. Была классная атмосфера на трибунах, мы не имели права проиграть. В нашей команде не принято завершать сезон в марте, сыграли здорово.

5:0 в седьмой игре – это показатель класса команды. С хорошим настроением отдыхаем и готовимся дальше.

Мы не думали, какой будет счет, но не ожидали такого. Здорово, что так получилось. Всегда держали в голове, что счет как будто 1:0. Мы не играли на удержание.

Четыре семиматчевых серии – это опыт ребят, дух, который здесь годами нарабатывался. В совокупности это дает положительный результат в важных играх», – сказал нападающий .