Епанчинцев объявил об уходе из «Амура». Тренер может вернуться в «Югру»
Вадим Епанчинцев объявил об уходе из «Амура».
Срок действия контракта 47-летнего специалиста с хабаровским клубом истекает 30 апреля.
«В «Амуре» я не останусь», – сказал Епанчинцев.
Под его руководством «тигры» не сумели выйти в плей-офф, заняв 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Епанчинцев намерен вновь возглавить «Югру». Ожидается, что подписание документов пройдет в начале мая.
Такой шаг должен помочь клубу в следующем сезоне бороться за самые высокие награды, в том числе за Кубок Петрова», – приводит ТАСС сообщение источника.
Ранее Епанчинцев уже выигрывал этот трофей с ханты-мансийцами в 2021 году.
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