Епанчинцев объявил об уходе из «Амура». Тренер может вернуться в «Югру»

Вадим Епанчинцев объявил об уходе из «Амура».

Срок действия контракта 47-летнего специалиста с хабаровским клубом истекает 30 апреля.

«В « » я не останусь», – сказал Епанчинцев.

Под его руководством «тигры» не сумели выйти в плей-офф, заняв 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Епанчинцев намерен вновь возглавить «Югру». Ожидается, что подписание документов пройдет в начале мая.

Такой шаг должен помочь клубу в следующем сезоне бороться за самые высокие награды, в том числе за Кубок Петрова», – приводит сообщение источника.

Ранее Епанчинцев уже выигрывал этот трофей с ханты-мансийцами в 2021 году.