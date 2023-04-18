Епанчинцев объявил об уходе из «Амура». Тренер может вернуться в «Югру»

Теги Амур возможные переходы Вадим Епанчинцев отставки КХЛ Югра ВХЛ ТАСС Хоккей

Вадим Епанчинцев объявил об уходе из «Амура».

Срок действия контракта 47-летнего специалиста с хабаровским клубом истекает 30 апреля. 

«В «Амуре» я не останусь», – сказал Епанчинцев.

Под его руководством «тигры» не сумели выйти в плей-офф, заняв 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Епанчинцев намерен вновь возглавить «Югру». Ожидается, что подписание документов пройдет в начале мая.

Такой шаг должен помочь клубу в следующем сезоне бороться за самые высокие награды, в том числе за Кубок Петрова», – приводит ТАСС сообщение источника. 

Ранее Епанчинцев уже выигрывал этот трофей с ханты-мансийцами в 2021 году.

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4 комментария

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Серый
Жаль, что в лиге хотя бы не остается
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Артем Арсеньев
Что-то не понял. О назначении Мартемьянова в Амур с неделю назад объявили же? Почему эта новость только сейчас?
+1
0
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KRAN
Его ж сразу после окончания регулярки убрали.
+1
0
+1
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Дмитрий Нехорошков
Ответ Артем Арсеньев
Что-то не понял. О назначении Мартемьянова в Амур с неделю назад объявили же? Почему эта новость только сейчас?
Только СМИ сообщили, официального объявления не было
0
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0
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