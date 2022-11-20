«Югра» выглядит сильнее «Амура» и еще пары клубов КХЛ по составу, условиям и амбициям». Защитник Васильев о лидере ВХЛ

Защитник «Югры» Валерий Васильев считает, что клуб сильнее «Амура» и еще пары клубов КХЛ.

Ханты-мансийская команда лидирует в таблице ВХЛ, набрав 41 очко в 25 матчах.

– Валерий, вы были лидером обороны , почему решили сменить клуб?

– В «Соколе» провел отличный этап в карьере, получал много игрового времени – в равных составах, большинстве, меньшинстве. Но карьера продолжается. С «Соколом» у меня была договоренность, что в случае приглашения из других лиг или клубов на определенных условиях меня отпустят. Так и произошло. Благодарен Красноярску за профессиональный подход.

– Почему «Югра»?

– До последнего рассчитывал на варианты из КХЛ, но все время что-то не срасталось. А предложение генерального менеджера «Югры» Сергея Гусева меня сразу заинтересовало. Все-таки в плане карьеры – это новый шаг вперед.

– «Сокол» – дочерний клуб «Амура». Не удивились, что Хабаровск, где много травм, так и не вернул вас в свой состав?

– В провел хорошие годы, в межсезонье тоже был в Хабаровске, но возвращение так и не состоялось. В этой ситуации вижу только лучшее – с «Югрой» намерен бороться за Кубок Петрова, тогда как уровень задач «Амура» при всем уважении немного другой.

Вообще не нужно недооценивать , здесь очень плотный и конкурентный турнир. А «Югра» по составу, условиям и амбициям выглядит сильнее, чем «Амур» и еще пара клубов . И это не только мое мнение, но и многих хоккеистов, – сказал Васильев.