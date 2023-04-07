Епанчинцев возглавит «Югру» («Чемпионат»)

Теги Амур Вадим Епанчинцев КХЛ Югра Эдуард Занковец ВХЛ Чемпионат.com Хоккей

Тренер Вадим Епанчинцев возвращается в «Югру»

Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее появилась информация о том, что Андрей Мартемьянов заменит Епанчинцева в должности главного тренера «Амура».

В текущем сезоне клуб занял 10-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф Кубка Гагарина.

По данным издания, 47-летний Епанчинцев возвращается в «Югру», где сменит Эдуарда Занковца на посту главного тренера.

В 2021 году команда из Ханты-Мансийска выиграла Кубок Петрова под руководством Епанчинцева.

В нынешнем сезоне «Югра» стала первым клубом в истории ВХЛ, вылетевшим в первом раунде плей-офф после победы в регулярке.

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1 комментарий

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Дина Мусина
Епанчинцев в Амуре не плохой сезон провёл с тем составом который имеет Амур и зачем его увольнять ? Мартемьянова из Сибири уволили ?
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