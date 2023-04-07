Епанчинцев возглавит «Югру» («Чемпионат»)
Тренер Вадим Епанчинцев возвращается в «Югру»
Об этом сообщает «Чемпионат».
Ранее появилась информация о том, что Андрей Мартемьянов заменит Епанчинцева в должности главного тренера «Амура».
В текущем сезоне клуб занял 10-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф Кубка Гагарина.
По данным издания, 47-летний Епанчинцев возвращается в «Югру», где сменит Эдуарда Занковца на посту главного тренера.
В 2021 году команда из Ханты-Мансийска выиграла Кубок Петрова под руководством Епанчинцева.
В нынешнем сезоне «Югра» стала первым клубом в истории ВХЛ, вылетевшим в первом раунде плей-офф после победы в регулярке.
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