Епанчинцев возглавит «Югру» («Чемпионат»)

Тренер Вадим Епанчинцев возвращается в «Югру»

Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее появилась информация о том, что Андрей Мартемьянов заменит Епанчинцева в должности главного тренера « ».

В текущем сезоне клуб занял 10-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф Кубка Гагарина.

По данным издания, 47-летний Епанчинцев возвращается в «Югру», где сменит Эдуарда Занковца на посту главного тренера.

В 2021 году команда из Ханты-Мансийска выиграла Кубок Петрова под руководством .

В нынешнем сезоне « » стала первым клубом в истории , вылетевшим в первом раунде плей-офф после победы в регулярке.