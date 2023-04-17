Форвард «Омских Ястребов» Трикозов о 90-х: «Хотелось бы пожить в то время, прочувствовать весь этот криминал. Я бы выбрался в люди, полагаю. Нравятся «Бригада», «Бумер», оба «Брата»

Нападающий «Омских Ястребов» Глеб Трикозов сообщил, что хотел бы пожить в 90-х.

– Любишь книжки почитать или кино посмотреть в переездах?

– Читать не люблю, в последний раз я этим занимался, когда мне было лет десять. А вот фильмы или сериалы посмотреть могу, чтобы отвлечься.

Мне нравятся вещи из 90-х – «Бригада», «Бумер», обе части «Брата». «Бригаду» ту же пересматривал раза три-четыре.

– То есть тебе нравится эстетика 90-х?

– Да, мне бы хотелось пожить в то время и прочувствовать весь этот криминал. У меня есть такая предрасположенность, мне это нравится.

– Думаешь, выжил бы в то время?

– Думаю, да. Но, к сожалению, мы это никак не проверим. Полагаю, я бы выбрался в люди.

– Ага, стал бы авторитетом!

– Да, наверное (улыбается).

– Я так понимаю, ты в команде лидер?

– У нас есть капитан , который дает нам моральный заряд. Я же больше стараюсь доказывать своей игрой и полезными действиями, – сказал 18-летний нападающий системы «Авангарда» Трикозов.