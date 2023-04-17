Форвард «Омских Ястребов» Трикозов о 90-х: «Хотелось бы пожить в то время, прочувствовать весь этот криминал. Я бы выбрался в люди, полагаю. Нравятся «Бригада», «Бумер», оба «Брата»

Теги Авангард МХЛ Омские Ястребы Никита Холодилин Глеб Трикозов Хоккей

Нападающий «Омских Ястребов» Глеб Трикозов сообщил, что хотел бы пожить в 90-х.

– Любишь книжки почитать или кино посмотреть в переездах?

– Читать не люблю, в последний раз я этим занимался, когда мне было лет десять. А вот фильмы или сериалы посмотреть могу, чтобы отвлечься.

Мне нравятся вещи из 90-х – «Бригада», «Бумер», обе части «Брата». «Бригаду» ту же пересматривал раза три-четыре.

– То есть тебе нравится эстетика 90-х?

– Да, мне бы хотелось пожить в то время и прочувствовать весь этот криминал. У меня есть такая предрасположенность, мне это нравится.

– Думаешь, выжил бы в то время?

– Думаю, да. Но, к сожалению, мы это никак не проверим. Полагаю, я бы выбрался в люди.

– Ага, стал бы авторитетом!

– Да, наверное (улыбается).

– Я так понимаю, ты в команде лидер?

– У нас есть капитан Никита Холодилин, который дает нам моральный заряд. Я же больше стараюсь доказывать своей игрой и полезными действиями, – сказал 18-летний нападающий системы «Авангарда» Трикозов.

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45 комментариев

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Sobachkin
Какой ж уровень образования у человека. Наверное машина на тонирование, в колонках суровый пацанский рэп, ну и говор ауешный...
+45
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+44
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Ебздрогыч
Можно записаться добровольцем в СВО - тот же социальный лифт, как в 90-х!
+53
-17
+36
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Stop-D
В бригаде и бумере все печально закончилось для главных героев, видимо это его не смущает.
+28
0
+28
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Голуби в траве
Единственное, куда бы он выбрался, это в лес под Солнцево, на пару метро вниз) В районе Мещеры где то
+26
-2
+24
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ЧтоТамПроСпорт
Хоккейный брат Кокорина подъехал
+22
-3
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Onion
Парень, сходи на ближайшее кладбище, там обычно есть целая аллея таких, как ты.
+21
-2
+19
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GaasJT
Ахахах) Эталонный идиот
+20
-3
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Сергей Жарковский
Мальчик с интеллектом пятиклассника
+16
-1
+15
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Амфитрион
Читать не люблю, зато Бригада - топ. Пускай играет, нехорошо когда такие ребята без дела маются.
+17
-3
+14
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Сергей Орлов
Что за компост у него в голове?)
+15
-1
+14
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Руслан Х
Сдаётся мне,парень не совсем понимает,что значит «выбраться в люди»🤔.
+14
-1
+13
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jonnysilverhand01
ЧВК Вагнер ждёт тебя с распростертыми объятиями … романтик
+17
-6
+11
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несахар
это наверно самый тупой молодой хоккеист, интервью которого я прочитал
почувствовать криминал 90-х на себе он хотел бы...
+12
-1
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несахар
Ответ Stop-D
В бригаде и бумере все печально закончилось для главных героев, видимо это его не смущает.
в бригаде есть приличная доля романтизации криминала
и образ саши белого романтизирован
сильный саша белый? сильный
волевой? волевой
хороший организатор? хороший
своих не бросает? не бросает
дерзко себя ведет в ментовке? дерзко
естественно, закомплексованным тупым юнцам, горящим желанием доказать всему миру свою крутость, такая манера поведения бандита нравится
+10
-1
+9
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Габорик
В принципе удивляться нечему, у большинства пацанов в 18 лет кровь преимущественно не к мозгу приливает, тем более когда физическая нагрузка преобладает над умственной :)
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Михаил Черный
Ребята с таким складом мышления, вероятно, в бандитских войнах 90-х выживали плохо.
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Spartakovec navsegda
В 16-17 лет многие сверстники и я смотрели "Пуля" с М. Рурком, кому-то тоже казалось интересным попробовать и понять...но ни одного человека не знаю, кто рад оказался тому, что попробовал и понял.
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Сергей Орлов
Ответ Артём Стёпин
можно почитать цитату, на которую вы ссылаетесь?
Цитаты, конечно же, не будет, по причине её отсутствия)
+5
0
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viktorpavlov70
Ответ Ебздрогыч
Можно записаться добровольцем в СВО - тот же социальный лифт, как в 90-х!
И весь этот романтический флёр как рукой сдует!!!
+6
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Артём Стёпин
Ответ Evgeny Trifonov
я думаю просто фанат Дудя, который утверждает на полном серьёзе что 90ые это лучшее время в России,и таких очень много среди людей до 25.
можно почитать цитату, на которую вы ссылаетесь?
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Don_Krebs
Еще чуть-чуть осталось и увидит 90-е. Все к ним идет.
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Nomer22
Зачем ты заговорил?Все же нормально было.
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Артём Стёпин
такое чувство, что кино про бандитов он смотрел недостаточно внимательно.
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exaider
Ой как всё запущено то....
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BEER FAN #77
Ответ Голуби в траве
Единственное, куда бы он выбрался, это в лес под Солнцево, на пару метро вниз) В районе Мещеры где то
Ну зачем прекрасный лес Мещеры портить, рядом практичное Востряковское есть...
+3
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