Форвард «Омских Ястребов» Трикозов о 90-х: «Хотелось бы пожить в то время, прочувствовать весь этот криминал. Я бы выбрался в люди, полагаю. Нравятся «Бригада», «Бумер», оба «Брата»
Нападающий «Омских Ястребов» Глеб Трикозов сообщил, что хотел бы пожить в 90-х.
– Любишь книжки почитать или кино посмотреть в переездах?
– Читать не люблю, в последний раз я этим занимался, когда мне было лет десять. А вот фильмы или сериалы посмотреть могу, чтобы отвлечься.
Мне нравятся вещи из 90-х – «Бригада», «Бумер», обе части «Брата». «Бригаду» ту же пересматривал раза три-четыре.
– То есть тебе нравится эстетика 90-х?
– Да, мне бы хотелось пожить в то время и прочувствовать весь этот криминал. У меня есть такая предрасположенность, мне это нравится.
– Думаешь, выжил бы в то время?
– Думаю, да. Но, к сожалению, мы это никак не проверим. Полагаю, я бы выбрался в люди.
– Ага, стал бы авторитетом!
– Да, наверное (улыбается).
– Я так понимаю, ты в команде лидер?
– У нас есть капитан Никита Холодилин, который дает нам моральный заряд. Я же больше стараюсь доказывать своей игрой и полезными действиями, – сказал 18-летний нападающий системы «Авангарда» Трикозов.
почувствовать криминал 90-х на себе он хотел бы...
и образ саши белого романтизирован
сильный саша белый? сильный
волевой? волевой
хороший организатор? хороший
своих не бросает? не бросает
дерзко себя ведет в ментовке? дерзко
естественно, закомплексованным тупым юнцам, горящим желанием доказать всему миру свою крутость, такая манера поведения бандита нравится