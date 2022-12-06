18-летний форвард «Авангарда» Трикозов дебютирует в КХЛ в матче с «Салаватом»

18-летний форвард Глеб Трикозов дебютирует в в матче с .

Главный тренер омского клуба Михаил Кравец сообщил, что он будет заявлен на игру 13-м нападающим.

Кроме того, в игре примут участие форвард и защитник Михаил Гуляев.

В текущем сезоне Трикозов провел 17 матчей за в «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» и набрал 8 (4+4) очков.

Также в его активе 5 матчей за «Омских Ястребов» в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге и 3 (2+1) балла.