18-летний форвард «Авангарда» Трикозов дебютирует в КХЛ в матче с «Салаватом»

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18-летний форвард «Авангарда» Глеб Трикозов дебютирует в КХЛ в матче с «Салаватом».

Главный тренер омского клуба Михаил Кравец сообщил, что он будет заявлен на игру 13-м нападающим. 

Кроме того, в игре примут участие форвард Иван Мирошниченко и защитник Михаил Гуляев.

В текущем сезоне Трикозов провел 17 матчей за «Омские Крылья» в «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» и набрал 8 (4+4) очков. 

Также в его активе 5 матчей за «Омских Ястребов» в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге и 3 (2+1) балла. 

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