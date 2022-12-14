Михаил Кравец: «Если легионеры наших переигрывают, извините, они будут играть. Тянуть игроков в КХЛ просто по возрасту – неправильно»

высказался о молодых хоккеистах на фоне нового лимита на легионеров в .

– В следующем году количество легионеров в заявке в приказном порядке сократится до трех человек. Кому вы отдадите освободившиеся места в команде? Агенты скажут: вот давайте ставьте наших перспективных молодых ребят.

– Мне не нравится это выражение: «Давайте, ставьте». Агенты пусть говорят, что хотят. Если будут такие молодые игроки, как Мирошниченко или , то мне и говорить ничего не надо, я их сам поставлю. Потому что я вижу, как ребята в нашей команде ВХЛ играют, как тренируются.

Тянуть игроков в команду КХЛ просто по возрасту – это неправильно. Молодежь в основной состав подтягивать надо, но она должна там играть, а не номер отбывать. Мы же тоже были молодыми, но нас никто по возрасту во взрослые команды не ставил. Я, к примеру, сто голов забил в высшей лиге, прежде чем попал в СКА.

То есть нужны конкретные показатели, чтобы попасть даже в четвертое звено команды КХЛ. И время в нем ты тоже должен использовать, чтобы доказать, что ты чем-то можешь помочь команде выигрывать. Тогда тренер тебя, естественно, оставит.

Вот хороший пример – наш 18-летний нападающий . У него хорошие показатели, поэтому он получил свой шанс в матче с «Салаватом Юлаевым». Потому что он и в МХЛ вытаскивал нашу команду, и в ВХЛ старается.

Это перспективный форвард, он заслужил шанс своей игрой. Опять же игроки, которых приглашают в молодежную сборную, – они же не просто так туда попали. Все должно быть логично. Возраст – не главный критерий, к нему должны прикрепляться голы, передачи, самоотверженность и все остальное.

– Вам больше нравится, когда в команде пять легионеров? Потому что «Авангард» в 2021 году стал чемпионом во многом благодаря иностранцам. Грубец, Каски, Покка, Найт, Буше – их вклад в победу трудно переоценить. Каждый из них – попадание в «яблочко».

– Играть просто должны сильнейшие.

Если наши ребята действуют лучше, или хотя бы на том же уровне, то почему они должны уступать свое место в составе иностранцам? Но если легионеры наших переигрывают, тогда извините, они и будут играть, – сказал главный тренер .