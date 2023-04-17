Ротенберг о «России 25»: «Ребята были предупреждены, что не надо никуда улетать. Я сказал: «Подождите. Важно быть патриотами и сыграть за сборную»

Роман Ротенберг высказался о составе сборной «России 25».

Ранее стало известно, что Ротенберг стал главным тренером команды. Тренерский совет ФХР утвердил его единогласно.

– Роман Борисович, почему в сборную «Россия 25» приглашены сразу 22 игрока СКА?

– Сейчас вызваны все возможные кандидаты, кто сейчас не играет. А ведь ситуация очень непростая. Многие ребята улетают куда-то в отпуск, кому-то нужно залечивать травмы. И не имеет значения, из какого клуба игрок.

– Почему?

– Потому что наш принцип – на каждой позиции должен играть лучший хоккеист из тех, кто есть. Нам нужно побеждать. И есть система, которую вы все видели, в которую мы играем. Ее улучшили в этом сезоне. А система для сборной очень важна, чтобы показывать лучший хоккей.

Я со всеми ребятами созвонился. Все приедут в Новогорск к 23 апреля. У нас максимально расширенный список. Лично поговорю с каждым, и по ситуации будем решать. Не стану называть фамилии, но кто-то из списка даже операцию себе сделал. Конечно, мы его не станем тревожить.

Но, слава богу, у нас есть ребята, которые были предупреждены, что не надо никуда улетать. Я им сказал: «Пока подождите. Важно быть патриотами и сыграть за сборную». Вы же сами понимаете, что такое май для хоккеиста.

– Обычно в этот месяц проходит чемпионат мира.

– Вот именно! Это окно в чемпионат мира и на Олимпиаду. Нам сейчас нужно всем собраться, показать свой лучший хоккей. И сыграть так, чтобы показать всем, что мы и сейчас – сборная № 1 в мире.

Нужен результат, и мы хотим порадовать болельщиков. Это новый уровень – уже не клубный, а международный, – сказал главный тренер сборной «России 25» и СКА Ротенберг.

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