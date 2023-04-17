Ротенберг о «России 25»: «Ребята были предупреждены, что не надо никуда улетать. Я сказал: «Подождите. Важно быть патриотами и сыграть за сборную»

Теги СКА травмы КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о составе сборной «России 25».

Ранее стало известно, что Ротенберг стал главным тренером команды. Тренерский совет ФХР утвердил его единогласно.

– Роман Борисович, почему в сборную «Россия 25» приглашены сразу 22 игрока СКА?

– Сейчас вызваны все возможные кандидаты, кто сейчас не играет. А ведь ситуация очень непростая. Многие ребята улетают куда-то в отпуск, кому-то нужно залечивать травмы. И не имеет значения, из какого клуба игрок.

– Почему?

– Потому что наш принцип – на каждой позиции должен играть лучший хоккеист из тех, кто есть. Нам нужно побеждать. И есть система, которую вы все видели, в которую мы играем. Ее улучшили в этом сезоне. А система для сборной очень важна, чтобы показывать лучший хоккей.

Я со всеми ребятами созвонился. Все приедут в Новогорск к 23 апреля. У нас максимально расширенный список. Лично поговорю с каждым, и по ситуации будем решать. Не стану называть фамилии, но кто-то из списка даже операцию себе сделал. Конечно, мы его не станем тревожить.

Но, слава богу, у нас есть ребята, которые были предупреждены, что не надо никуда улетать. Я им сказал: «Пока подождите. Важно быть патриотами и сыграть за сборную». Вы же сами понимаете, что такое май для хоккеиста.

– Обычно в этот месяц проходит чемпионат мира.

– Вот именно! Это окно в чемпионат мира и на Олимпиаду. Нам сейчас нужно всем собраться, показать свой лучший хоккей. И сыграть так, чтобы показать всем, что мы и сейчас – сборная № 1 в мире.

Нужен результат, и мы хотим порадовать болельщиков. Это новый уровень – уже не клубный, а международный, – сказал главный тренер сборной «России 25» и СКА Ротенберг.

💣 Ротенберг – главный тренер сборной (но есть нюанс!). Его выбрали Буре, Третьяк и Билялетдинов

Ротенберг придумал, запустил и возглавил «Россию 25». Но главным тренером такого проекта должен быть Ларионов

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29 комментариев

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Latenight Radio
Этот стендап когда-нибудь кончится?
+53
0
+53
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Фанат Сан-Марино
И это сказал патриот Финляндии
+25
-2
+23
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Белый офицер
И сыграть так, чтобы показать всем, что мы и сейчас – сборная № 1 в мире.

А когда это Россия успела быть номер один в хоккее???
+29
-6
+23
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Макс Смирнов
Ответ Голуби в траве
Ну вот выиграет он у Беларуси, и что, заявит что мы сборная номер один в мире?
Конечно ,у него свой мир в котором он живет
+19
0
+19
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Амфитрион
Мы - сборная №1, Белоруссия - сборная №2. Успехов Роман Борисович, при таких раскладах облажаться будет крайне непросто.
+12
-1
+11
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Ковид 07.10.52
Как же эти газовые любят везде патриутовать...надоели...
+8
-1
+7
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Голуби в траве
Ну вот выиграет он у Беларуси, и что, заявит что мы сборная номер один в мире?
+7
0
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Голуби в траве
Ответ Макс Смирнов
Конечно ,у него свой мир в котором он живет
Может быть найдётся хоть один журналист, который спросит.
1. Какое отношение игры с Беларусью имеют к международному турниру?
2. И как победа над ними, докажет всему миру, что мы сборная номер один?
+7
0
+7
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Russ Ivan
В сумасшедшем доме порядка и адекватных больше, чем в нашем хоккее...
+4
0
+4
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Serge Vendino
Системная система пересистемит несистемные системы, - добавил Ротенберг
+3
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АндрейАршавинЛучшийФутболистМира
Хотелось бы верить, когда мы снова сможем играть на олимпиадах и чемпионатах мира, никаких Третьяков и Ротенбергов рядом со сборной уже не будет...
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a-fon
а потом субботник и Артек для пацанов
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Savardus
Самый главный патриот - с Финнским паспортом, бизнесом и недвижимостью
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alwes
Уже давно вылетели ото всюду, лететь некуда.
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Макс Смирнов
Ответ Голуби в траве
Может быть найдётся хоть один журналист, который спросит. 1. Какое отношение игры с Беларусью имеют к международному турниру? 2. И как победа над ними, докажет всему миру, что мы сборная номер один?
Не принимай все серьезно , с этим чудиком без пол литра не разобраться , что он несет
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Ибн Хоттабыч
Ответ Голуби в траве
Ну вот выиграет он у Беларуси, и что, заявит что мы сборная номер один в мире?
И не сомневайтесь, заявит!
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Б.И.С.
Ответ Голуби в траве
Ну вот выиграет он у Беларуси, и что, заявит что мы сборная номер один в мире?
да пусть выиграет ещё сперва. рановато раскатываем губу-то))
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Мари Хуан
Ответ AK_Flash
Что такое "Россия 25"?
Россия 24 + 1
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k0ks
у мня такое чувство, что он завербован..
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Ибн Хоттабыч
Ну, блин, как же противно слушать о патриотизме от человека у которого помимо российского, ещё два гражданства!!!
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Даня Чебыкин
Плохая у тебя система, все увидели. Я бы даже сказал г-но.
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Алексей Венедиктов
Патриот - это ты что ль, Ромка?) скоммуниздил у страны все движимое и недвижимое..патриот, млин
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Zhenya Vishnevskiy
Либо в сборную, либо на флот служить
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jonnysilverhand01
Ротенберг тренер сборной России 🤣 нужно было только сделать Россия 23 ! Как раз с 2000 года, прям целое поколение 🤣
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ЧакЧак
попробуй не приехать...к Федотову уедешь
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