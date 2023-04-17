Роман Ротенберг: «Матчи с ЦСКА – это уровень НХЛ. Ребята, которые играли в Северной Америке, могут подтвердить»

Роман Ротенберг заявил, что матчи с ЦСКА – это уровень НХЛ.

СКА проиграл московскому клубу со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина-2023.

– Вы сказали, что костяк команды мы видим, но будет некая перестройка. Ждать новых лиц?

– Как я уже говорил, мы начали перестройку, когда у нас ушли 50 процентов состава. Сейчас эти ребята являются лидерами команд , хоть в плей-офф они не попали.

Я не шучу, когда говорю, что матчи с – это уровень НХЛ. Это правда. Ребята, которые играли в Северной Америке, могут это подтвердить. Очень плотная игра.

Было непросто заменить тех, кто ушел. Команда возрождалась в прошлом сезоне. Сейчас мы работаем точечно. У нас 90 процентов игроков на контракте. Не как в прошлом году, когда на ужине в честь закрытия сезона, я понял, что команды уже нет. Сегодня она еще есть, а завтра – никого нет.

Непростая ситуация. Вы знаете, что такое начинать с нуля. По десять лет люди не выходят в финал конференции, хотя есть все возможности. Мы уже на правильном пути. Сейчас будем усиливаться точечно. Это большая работа – звонить хоккеистам, общаться с ними. Уже работаем.

В прошлом году, я утром после седьмого матча встал и начал звонить игрокам. Понял, что если я сейчас не начну это делать – не будет ничего. В этом году также – после финала я позвонил некоторым хоккеистам, которых знаю давно, пообщался с ними. Никаких новостей не буду озвучивать, ведь у всех действующие контракты до 30 апреля – это неэтично.

Уже есть хорошие варианты. Усилим все детально. Некоторые вещи надо усиливать нашим нынешним хоккеистам. По поводу вратарей скажу честно – нужно серьезно поработать над физикой. Честно могу сказать, я сам не смог охватить эту позицию. Вместе с тренерским штабом охватил всех, но не хватило времени на вратарей. Эту позицию мы максимально усилим. Наверное, в тренерском штабе будут изменения именно по вратарям. Эту позицию надо усилить – и есть понимание, как это сделать.

Над физикой с вратарями поработаем. Это проще, чем начать ставить технику и кого-то искать. У нас два сильнейших вратаря по реакции, куражу и технике. Максимально добавим физики и у нас будет железобетонная оборона и яркая атака, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

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