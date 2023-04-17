Роман Ротенберг: «Матчи с ЦСКА – это уровень НХЛ. Ребята, которые играли в Северной Америке, могут подтвердить»

Теги ЦСКА СКА НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Владислав Подъяпольский Дмитрий Николаев Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что матчи с ЦСКА – это уровень НХЛ.

СКА проиграл московскому клубу со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина-2023.

– Вы сказали, что костяк команды мы видим, но будет некая перестройка. Ждать новых лиц?

– Как я уже говорил, мы начали перестройку, когда у нас ушли 50 процентов состава. Сейчас эти ребята являются лидерами команд НХЛ, хоть в плей-офф они не попали.

Я не шучу, когда говорю, что матчи с ЦСКА – это уровень НХЛ. Это правда. Ребята, которые играли в Северной Америке, могут это подтвердить. Очень плотная игра.

Было непросто заменить тех, кто ушел. Команда возрождалась в прошлом сезоне. Сейчас мы работаем точечно. У нас 90 процентов игроков на контракте. Не как в прошлом году, когда на ужине в честь закрытия сезона, я понял, что команды уже нет. Сегодня она еще есть, а завтра – никого нет.

Непростая ситуация. Вы знаете, что такое начинать с нуля. По десять лет люди не выходят в финал конференции, хотя есть все возможности. Мы уже на правильном пути. Сейчас будем усиливаться точечно. Это большая работа – звонить хоккеистам, общаться с ними. Уже работаем.

В прошлом году, я утром после седьмого матча встал и начал звонить игрокам. Понял, что если я сейчас не начну это делать – не будет ничего. В этом году также – после финала я позвонил некоторым хоккеистам, которых знаю давно, пообщался с ними. Никаких новостей не буду озвучивать, ведь у всех действующие контракты до 30 апреля – это неэтично.

Уже есть хорошие варианты. Усилим все детально. Некоторые вещи надо усиливать нашим нынешним хоккеистам. По поводу вратарей скажу честно – нужно серьезно поработать над физикой. Честно могу сказать, я сам не смог охватить эту позицию. Вместе с тренерским штабом охватил всех, но не хватило времени на вратарей. Эту позицию мы максимально усилим. Наверное, в тренерском штабе будут изменения именно по вратарям. Эту позицию надо усилить – и есть понимание, как это сделать.

Над физикой с вратарями поработаем. Это проще, чем начать ставить технику и кого-то искать. У нас два сильнейших вратаря по реакции, куражу и технике. Максимально добавим физики и у нас будет железобетонная оборона и яркая атака, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

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47 комментариев

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Prokuror Prokurorov
Ответ посмотрел 801 игру нхл
а с Минским Динамо все ок было в плане судейства?)) Это тебе так на вскидку, хотя я тебе могу и другие примеры привести. Глупо отрицать, что СКА временами подсуживают. Вообще все Питерские команды славятся одним и тем же, Зенит такой же. У вас там че одна система У Всех?))
Ну, на счет сильнейшего состава и ручных судей вы погорячились. Того беспредела, что был лет 5-7 назад и близко нет, по мне так СКА даже построже судят в полярных эпизодах. Да и по уровню состава СКА сейчас в лучшем случае 3-4 команда, но уж никак не сильнейшая.
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Alexander Predeus
ну сыграйте какой-нибудь challenge cup, хехе. хотя, у кого глаза есть, все видят, фигле с вами играть.
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Men77
Все таки какого великого тренера вырастила матушка Россия☝️
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Melnikov1968
Что ему так сравнение с НХЛ покоя никак не даёт? Две абсолютно разные по классу лиги. Да дело даже не в этом. Люди смотрят конкретные матчи и серии,болеют за любимые команды,их в данный момент интересуют события,происходящие здесь и сейчас. А любое гипотетическое сравнение - это хуже гадания на картах. Все уже видели как играют лучшие составы сборных России,Канады,США,Финляндии, и какие места мы занимали.
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heivani
Перестройка,перестройка,... где-то мы это уже слышали.Я бы понял,если бы клуб с нуля создавался,а то ,если не ошибаюсь армейцы с берегов Невы участники первого чемпионата страны.И что-то еще строить собирается,/не строитель,а гл.тренер/,когда давно уж другими все построено.
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Egorushka56
Видимо, Гусев не согласился подтвердить, поэтому в опале сейчас))
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bes_na_tatami
Так, стоп. Это же Запад, там все ниже уровнем по определению, разве хоккей не исключение?
Он должен говорить, что НХЛ пытается догнать по качеству матчи ЦСКА. Вот так верно получается.
Или Роман не разделяет эту точку зрения?
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посмотрел 801 игру нхл
Ответ Pitbulbest
Минутку, если судьи ручные, то почему игроков СКА регулярно удаляют и почему СКА не в финале? И что это за лучший состав в РФ?)) На начало сезона в составе СКА не было ни одной звезды. Разве что Яшкина с Гусевым можно назвать звёздами, но то что это не лучший состав - это факт!
а с Минским Динамо все ок было в плане судейства?)) Это тебе так на вскидку, хотя я тебе могу и другие примеры привести. Глупо отрицать, что СКА временами подсуживают.

Вообще все Питерские команды славятся одним и тем же, Зенит такой же. У вас там че одна система У Всех?))
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Мистер Кафель
Он жгет конечно напалмом, кто там у него НХЛ уровень.
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Unnamed80
90 % ребят, которые играли в НХЛ и сейчас играют в кхл, за океаном оказались профнепригодны
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Евгений Исаев
"Ребята, которые играли в Северной Америке, могут это подтвердить."
А Ротан, который отыграл все версии NHL на приставке, может это подтвердить?
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Евгений Исаев
Ответ genowayy
Он - нейросеть. Система, яйца и пр.
и пр. понимание точечных усилений)))
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Евгений Исаев
Ромка позиционно усиливает позицию усиления... На утро после седьмого матча - чего только в кудрях не заведётся? ))))
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Pitbulbest
Ответ Григ77
скромность нынче не ценится наверно
Это факт. Но какое отношение это имеет к данному посту?
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Алехин
Интересно, что за ребята такие? Зыков с Волковым, которые не потянули НХЛ или Яшкин выше 3-го звена не игравший, они конечно качественно могут сравнение провести, ага.
Похоже Гусев про уровень сопоставимый с НХЛ высказался первым, а за ним и Воробьёв.
Хорошо хоть дядя Сережа Фёдоров не в СКА, а так тоже бы наверное на трибуну отправили, уровень высматривать, который он не увидел в серии.
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Pitbulbest
Ответ Bartez1986
Возник вопрос. Судя по всему, Йозе целыми днями раздает интервью. Потому что в день выходит по стопиццот новостей. А когда он тогда тренирует, если сей процесс можно так назвать?
Ты не заметил, что для СКА сезон уже закончился? Наверное отсюда и наличие свободного времени для интервью.
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Pitbulbest
Ответ посмотрел 801 игру нхл
Величайший, у Вас итак по именам лучший состав в РФ, у вас самый большой тренерский штаб, у Вас есть ручные Сочи и судьи и что-то все равно не идет никак. Может все таки в Вас дело?
Минутку, если судьи ручные, то почему игроков СКА регулярно удаляют и почему СКА не в финале? И что это за лучший состав в РФ?)) На начало сезона в составе СКА не было ни одной звезды. Разве что Яшкина с Гусевым можно назвать звёздами, но то что это не лучший состав - это факт!
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BeastI666I
Ответ Pitbulbest
Так не читай его, никто же не заставляет.
интересно. если его не читать, то он станет меньше говорить? потмоу что иначе он все также останется несолидным.
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Alexandr Tarakanoff
Ночной Хоккейной Лиги?
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BeastI666I
матч Ростов Зенит достоин финала лиги чемпионов :-))))))))
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BeastI666I
могут подтвердить, но не подтверждают, значит это ложь... разве нет?
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Сергей Орлов
Ответ Pitbulbest
А что собственно бредового он сказал? Или другие тренера как-то по-другому озвучивают планы на межсезонье?
"Тренера" 🤦🏻‍♂️
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Дмитрий Валерьевич
Следующая новость..... "Если я посмотрю ещё хотя бы 300 матчей, мы вполне осилим Кубок Стэнли"........
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Pitbulbest
Ответ Эдуард Тимашев
Угомонись пожалуйста. Тебя слишком много! Солидные люди столько не говорят!
Так не читай его, никто же не заставляет.
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Куприн
Еще бы ребята осмелились это оспорить.
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