Роман Ротенберг: «Обещали Миллеру выиграть Кубок Гагарина. Надо добавить и победить. СКА усилится и вернется сильнее»

Теги ЦСКА СКА Алексей Миллер КХЛ Кубок Гагарина Кубок Континента Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался касательно выступления СКА в сезоне-2022/23.

Клуб проиграл ЦСКА со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина-2023.

«Сезон удачный. Когда мы закончили прошлый сезон, то были в тяжелой ситуации. 50% состава поменялось, ушли топовые иностранцы. Мы искали пути усиления команды. Работали с ребятами, которые были в обойме, и нашли игроков, которые достойны играть.

На нас не делали ставку, говорили, что команда развалилась, но мы доказали делом. Шли весь сезон на первом месте, это дорогого стоит. Против нас играют жестко, было много травм.

Выиграли Кубок Континента – это дорогого стоит. Мы обещали Миллеру выиграть Кубок Гагарина. Надо добавить и победить. Мы усилимся и вернемся сильнее.

Можно ли обыграть ЦСКА? Да, можно. Надо одному человеку забить пять голов. А если без шуток, то нужно реализовывать свои моменты, над этим надо всем работать летом. В реализации добавим – и победим», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

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48 комментариев

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Bulat89
Ответ Виталий Кошкин
Тренера найти не пробовал?
Он уже нашел,человек 20))
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Anton Bagaev
йозе марино, помоги
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Talgat
Специально про ротена скидывают, чтобы активировать ветки)
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Ковид 07.10.52
Мы усилимся и вернемся сильнее...
Опять грабить будут....
+2
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mitos
Теперь мы поняли для кого играет СКА. Для Миллера. У меня нет вопросов.
+2
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Atsuktuvas
Ответ Даня Чебыкин
зато чей-то друг
)))
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Garrincha_the best
Ответ _Абырвалг_
Да когда же это трэш закончится! Неужели этот"мурзилка"не понимает, что без профессионального окружения,без огромных финансов и админ ресурса ничего бы этого не было ?
не кончится, покуда данный сайт будет набрасывать на "вентилятор", а это по ходу у них повинность такая, оброк.
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badr
Миллер не принимает эти пустые отговорки.
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Даня Чебыкин
Ответ Atsuktuvas
Язык мой - враг мой.
зато чей-то друг
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Даня Чебыкин
Ответ cahes
Это человек уже 10 лет обещает, что уж в следующий раз, да точно получится , просто надо еще годик.
там еще один катки строит нон-стоп. только построить не может. "нужно больше золота!"
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Даня Чебыкин
Ответ DYNAMOLEG
Второй Тарасов поговорить, прокачать, обозначиться, навязать мнение...
вот ты сейчас зря тарасова упомянул. обидно было!
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вован63
Не ему плакать что 50%состава потеряли, выдернули всех лучших игроков их команд, не проще сказать что ума не хватило. Заладил кубок континента, кубок континента, кому он нужен этот кубок.
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Zhenya Vishnevskiy
Putin Team уже вылетела из USA
+3
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Даня Чебыкин
Ответ Юрий Антонович
Продолжай Ромаха,на твои унижения приятно смотреть.
без регистрации и смс, заметьте!
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fatov65@mail.ru
Роман-уникален
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Даня Чебыкин
роман. как доктор могу порекомендовать ушить трещину оперативным путем, и в дальнейшем не давать таких обещаний.
+2
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AllenatoreFirenze
Он забыл о СИСТЕМЕ, с помощью который можно выиграть кубок Гагарина. Но он её точно знает! Просто никому раскрыть ее не хочет)))
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AERN
Вон зенит судей купил, они в его сторону боятся пенали ставить. Ты не такой что ли?
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_Абырвалг_
Да когда же это трэш закончится! Неужели этот"мурзилка"не понимает, что без профессионального окружения,без огромных финансов и админ ресурса ничего бы этого не было ?
0
0
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AERN
Ром, не можешь выиграть? Купи, хоспади.
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brig_Mercury
Он не успокоится пока не убъет остатки конкуренции в Лиге, как чемпионате по футболу, где должен быть только один чемпион и все его знают.
+6
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Sobachkin
Короче еще бабла освоят
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Anita_Goferdump
не фанатам а Миллеру. ясно так?
Аркаша, усиль САКА - с**бись куда нибудь в Кирибати.
+4
-1
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Evincive
Мы обещали Миллеру ....Заметьте не болельщикам...
"Лесть никогда не исходит от великих душ, она — удел мелких душонок, умеющих становиться еще мельче, чтобы войти в жизненную сферу важной персоны, к которой они тяготеют."
Оноре де Бальзак
+23
0
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Wolf1960
Ответ Дмитрий Валерьевич
Спортс создавайте отдельную ветку "Великий Тренер" уже.
"Великий тренер Йозе Марино"))))
+1
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