Роман Ротенберг: «Обещали Миллеру выиграть Кубок Гагарина. Надо добавить и победить. СКА усилится и вернется сильнее»
Роман Ротенберг высказался касательно выступления СКА в сезоне-2022/23.
Клуб проиграл ЦСКА со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина-2023.
«Сезон удачный. Когда мы закончили прошлый сезон, то были в тяжелой ситуации. 50% состава поменялось, ушли топовые иностранцы. Мы искали пути усиления команды. Работали с ребятами, которые были в обойме, и нашли игроков, которые достойны играть.
На нас не делали ставку, говорили, что команда развалилась, но мы доказали делом. Шли весь сезон на первом месте, это дорогого стоит. Против нас играют жестко, было много травм.
Выиграли Кубок Континента – это дорогого стоит. Мы обещали Миллеру выиграть Кубок Гагарина. Надо добавить и победить. Мы усилимся и вернемся сильнее.
Можно ли обыграть ЦСКА? Да, можно. Надо одному человеку забить пять голов. А если без шуток, то нужно реализовывать свои моменты, над этим надо всем работать летом. В реализации добавим – и победим», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.
Опять грабить будут....
Аркаша, усиль САКА - с**бись куда нибудь в Кирибати.
"Лесть никогда не исходит от великих душ, она — удел мелких душонок, умеющих становиться еще мельче, чтобы войти в жизненную сферу важной персоны, к которой они тяготеют."
Оноре де Бальзак