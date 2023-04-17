Ротенберг о СКА: «Берем пример с лучших команд мира – я лично изучал подготовку Канады на Кубке мира. Макдэвид, Кросби, Маршанд детально готовятся»

Теги СКА Сидни Кросби Сборная Канады по хоккею НХЛ Кубок мира КХЛ Брэд Маршанд Роман Ротенберг Коннор Макдэвид Хоккей

Роман Ротенберг рассказал об изучении подготовки сборной Канады на Кубке мира в 2016 году.

– Полевым игрокам физики хватило до конца сезона?

– По вратарям можно добавить, что всегда есть какие-то вещи, которые влияют.

У кого-то бывают травмы даже летом – и нет возможности тренироваться. Всегда много нюансов. По ходу сезона много травм, по ходу плей-офф много травм.

Не буду озвучивать все фамилии – это не нужно. Дай Бог, все ребята будут здоровы к нашему сбору.

Вы видели, что по статистике – по силовым приемам, по броскам, по голевым моментам у нас было тотальное преимущество. Всегда можно усилить.

Мы с прошлого года усилились и еще усилим. Это серьезная работа – питание, подготовка до предсезонки, режим, сон.

Мы сейчас каждому хоккеисту разошлем план индивидуальной подготовки. У нас серьезный тренерский штаб, берем пример с лучших команд мира.

Я уже рассказывал, как в 2016 году был на Кубке мира в качестве главы штаба сборной России и лично изучал, как готовится сборная Канады.

У них есть мастерство – Макдэвид, Кросби, Маршанд – но они детально готовятся к турнирам.

Современные хоккеисты – это атлеты. Тут нельзя допускать ничего лишнего: режим, питание, физподготовка, сон.

Мы в этих нюансах все усилим и будем еще лучше. У нашей команды огромный потенциал и большие резервы, – сказал главный тренер СКА.

46 комментариев

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Сергей Орлов
Сборная Канады обычно готовится так: собирается за четыре-пять дней до турнира, пара тренировок на большинство, и погнали всех крошить, побухивая между играми.
+150
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+149
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antineutrino
после прочтения его интервью у меня часто возникает ощущение, будто ответы генерирует нейросеть по заданным параметрам. какие-то шаблонные фразы, общеизвестные истины, частые отсылки к НХЛ и обязательно про развитие хоккея что-нибудь.

а по факту из этого интервью - ну как он опыт подготовки Кросби и МакДи изучал? на их закрытые тренировки ходил постоянно? с их тренерами, физиотерапевтами, массажистами, врачами общался? или разок на раскатке перед матчем у бортика постоял и уже можно формально не соврав сказать, что видел как они готовятся к матчам? журналист мог бы и прояснить такой интересный момент
+109
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+107
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Igo-go
НХЛ и уж тем более сборная Канады это лучшие из лучших!
Их система подготовки это выстроенная вертикаль от "А" до "Я". И те кто ещё выступают в юниорских лигах, AHL и хотят быть задрафтованы командами NHL уже с детского возраста знают требования и начинают работать в этой системе чётко осознавая, что при наличии таланта и соответствующем подходе можно сделать карьеру в лучшей лиге мира.
Какая вертикаль подготовки от детских команд до молодежной сборной в России известно многим, кто хоть раз с этим столкнулся. Блат, поборы и доплаты тренерам детских, юношеских, юниорских команд от родителей молодых хоккеистов зачастую обыденное дело. Сколько талантливых ребят отцепляли в последний момент из состава сборной России разных возрастов к удивлению многих экспертов? Хочешь, что бы ребенок прогрессировал и попадал в состав оплачивай дополнительные подкатки и.т.д. Хоккей это на сегодняшний день дорогой вид спорта для большинства российских семей и поэтому очень часто заниматься им могут далеко немногие дети и уж тем более не самые талантливые, а те чьи родители, как минимум могут всё это оплачивать. Если в былые времена хоккей был от части социальный лифт для талантливых ребят, то сейчас это больше выборочная селекция далеко не из самых лучших и талантливых ребят.
Посмотрите сколько талантливых ребят и даже уже зрелых мастеров уровня КХЛ пытались пробиться в НХЛ или начинали свой путь в AHL.
И у скольких это получилось? Да, многое зависит от команды, тренерского штаба, умения адаптироваться в чужой стране, знания языка и ещё многих факторов, но пробиваются далеко немногие, а начинают уверено играть на должном уровне это несколько игроков в год или несколько десятков игроков из целого поколения!
При всех прочих равных, система подготовки молодых игроков в Канаде и США на порядок сильней, как по уровню среднего мастерства игроков, так и по их количеству. О чём можно судить по их представительству в командах НХЛ.
В сезоне 2022/23 представительство полевых игроков было следующим: из Канады 406 , из США 278, из Швеции 95, из Финляндии 45, из Чехии 33, из России 49. Причем россиян сыгравших хотя бы больше 30% матчей в регулярке всего 36 игроков. Из них на ведущих ролях в своих командах от силы полтора, ну два десятка, остальные перспективные и подающие надежды в лучшем случае. Да, наших хороших вратарей в лиге достаточно, но в данном случае речь идёт именно о полевых игроках!
Начинать надо с массовости и доступности детского спорта, нормальной оплаты тренерского труда для всех возрастов, тогда будет правильная селекция и отдача в количестве и качестве игроков для всех возрастов.
Поэтому все разговоры "великого" менеджера и тренера про огромный потенциал и большие резервы это красивые "хотелки", которые ничего общего с реальностью не имеют.
Надеюсь, что разум рано или поздно победит!
Извините за много букв.
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+73
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Дэннис Молинарев
Ощущение, что старшие Ротенберги отправили Рому в СКА по принципу, пусть абы чем занимается, главное не лезет в семейный бизнес
+42
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+41
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PuRGeN
Ответ Сергей Орлов
Сборная Канады обычно готовится так: собирается за четыре-пять дней до турнира, пара тренировок на большинство, и погнали всех крошить, побухивая между играми.
А иногда и между периодами )
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ага. Макдэвида, который за сборную СА-23 играл он изучал в составе сборной Канады?)
+30
-2
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Alextuio
Блин, испанский стыд🤡
+27
-2
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KaizerSoze
Хорошо, что на кубке мира Макдевид играл не за сборную Канады 😁😁😁

Какой же ротен ….
+20
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Амфитрион
Наваливаешь кучку банальностей, упоминаешь несколько имен крутых игроков, и постоянно твердишь про то что лично все изучил. Вот и весь рецепт как стать тренером сборной РФ. Ну, если ты из правильной семьи, конечно. Господи, какое позорище...
+13
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+13
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nik nik
Ответ antineutrino
после прочтения его интервью у меня часто возникает ощущение, будто ответы генерирует нейросеть по заданным параметрам. какие-то шаблонные фразы, общеизвестные истины, частые отсылки к НХЛ и обязательно про развитие хоккея что-нибудь. а по факту из этого интервью - ну как он опыт подготовки Кросби и МакДи изучал? на их закрытые тренировки ходил постоянно? с их тренерами, физиотерапевтами, массажистами, врачами общался? или разок на раскатке перед матчем у бортика постоял и уже можно формально не соврав сказать, что видел как они готовятся к матчам? журналист мог бы и прояснить такой интересный момент
Так он и тренером стал посмотрев 1000 матчей 🤣
Хочешь тоже можешь стать только тебе 2000 надо 😂😂
+13
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SadlerRG
Ответ Дэннис Молинарев
Ощущение, что старшие Ротенберги отправили Рому в СКА по принципу, пусть абы чем занимается, главное не лезет в семейный бизнес
Подарили ему "Хоккейный менеджер"
+12
-1
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Дмитрий Кутузов
Ответ nik nik
Так он и тренером стал посмотрев 1000 матчей 🤣 Хочешь тоже можешь стать только тебе 2000 надо 😂😂
У Ротана матч за два что-ли шёл?)
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Maxim Shumov
«Лично изучал, как готовится сборная Канады» - Йозе присутствовал на тренировках Канады? Или как это понимать?
Не удивлюсь, если Кросби тренировался по системе Романа.
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paha
https://images4.imagebam.com/6a/57/98/MEK87UL_o.jpg
+5
0
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Дмитрий Валерьевич
Ответ PuRGeN
А иногда и между периодами )
А у нас Гусеву не разрешают попить пивка для рывка:(
+4
0
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Bangal88
«Не так страшен дурак, как его амбиции. Еще страшнее, когда он приводит их в действие»
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diadiasasha59
Ответ PuRGeN
А иногда и между периодами )
И после каждой заброшенной шайбы!
+4
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Иван Шуткин
Может уже профессионала назначить, а не мучаться с этим менеджером
+5
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Дина Мусина
Мне кажется или Рома прикалывается про просмотры 800 матчей НХЛ ,про бразильскую систему Макдэвида ))
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Родион Горбачев
Ответ Дэннис Молинарев
Ощущение, что старшие Ротенберги отправили Рому в СКА по принципу, пусть абы чем занимается, главное не лезет в семейный бизнес
Судя по слухам, так все и было)
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Даня Чебыкин
а я то думал ты их лично тренировал.. ничего, еще 500 матчей посмотришь и начнешь!
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Igo-go
Ответ Дмитрий Береглазов
НХЛ -североамериканская лига, следовательно подавляющее большинство игроков естественно местные парни. А у финнов, чехов и шведов какой процент на ведущих ролях в клубах, посчитали, что то мне подсказывает что также или меньше. Так что краски тут нечего сгущать. У нас есть проблемные позиции ЦН и защитников для большинства, мало праворуких игроков особенно в обороне
Думаю, что будет уместно Вам напомнить, что население всей Швеции 9,4 млн., а Финляндии 5,6 млн. человек, т.е. во всей Москве живёт больше, чем в Швеции и Финляндии вместе взятых, не говоря уже про Россию) И шведов в этой регулярке НХЛ сыграло 95 против 49 русских полевых игроков, это раз! Зимние Олимпиады единственный турнир, где в 21 веке выступали сборные в своих сильнейших составах. Если вы забыли какие были результаты на ОИ у сборной России со всеми звёздными участниками за последние лет двадцать, то советую вспомнить, это два! Основной смысловой посыл был в том, что систему подготовки молодёжи надо менять! Уходить от кумовства и поборов, а путём правильной селекции искать и развивать действительно талантов и самородков, чем был когда-то славен советский хоккей! Это три! Надеюсь, доходчиво объяснил?
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hottabich
Ответ Igo-go
НХЛ и уж тем более сборная Канады это лучшие из лучших! Их система подготовки это выстроенная вертикаль от "А" до "Я". И те кто ещё выступают в юниорских лигах, AHL и хотят быть задрафтованы командами NHL уже с детского возраста знают требования и начинают работать в этой системе чётко осознавая, что при наличии таланта и соответствующем подходе можно сделать карьеру в лучшей лиге мира. Какая вертикаль подготовки от детских команд до молодежной сборной в России известно многим, кто хоть раз с этим столкнулся. Блат, поборы и доплаты тренерам детских, юношеских, юниорских команд от родителей молодых хоккеистов зачастую обыденное дело. Сколько талантливых ребят отцепляли в последний момент из состава сборной России разных возрастов к удивлению многих экспертов? Хочешь, что бы ребенок прогрессировал и попадал в состав оплачивай дополнительные подкатки и.т.д. Хоккей это на сегодняшний день дорогой вид спорта для большинства российских семей и поэтому очень часто заниматься им могут далеко немногие дети и уж тем более не самые талантливые, а те чьи родители, как минимум могут всё это оплачивать. Если в былые времена хоккей был от части социальный лифт для талантливых ребят, то сейчас это больше выборочная селекция далеко не из самых лучших и талантливых ребят. Посмотрите сколько талантливых ребят и даже уже зрелых мастеров уровня КХЛ пытались пробиться в НХЛ или начинали свой путь в AHL. И у скольких это получилось? Да, многое зависит от команды, тренерского штаба, умения адаптироваться в чужой стране, знания языка и ещё многих факторов, но пробиваются далеко немногие, а начинают уверено играть на должном уровне это несколько игроков в год или несколько десятков игроков из целого поколения! При всех прочих равных, система подготовки молодых игроков в Канаде и США на порядок сильней, как по уровню среднего мастерства игроков, так и по их количеству. О чём можно судить по их представительству в командах НХЛ. В сезоне 2022/23 представительство полевых игроков было следующим: из Канады 406 , из США 278, из Швеции 95, из Финляндии 45, из Чехии 33, из России 49. Причем россиян сыгравших хотя бы больше 30% матчей в регулярке всего 36 игроков. Из них на ведущих ролях в своих командах от силы полтора, ну два десятка, остальные перспективные и подающие надежды в лучшем случае. Да, наших хороших вратарей в лиге достаточно, но в данном случае речь идёт именно о полевых игроках! Начинать надо с массовости и доступности детского спорта, нормальной оплаты тренерского труда для всех возрастов, тогда будет правильная селекция и отдача в количестве и качестве игроков для всех возрастов. Поэтому все разговоры "великого" менеджера и тренера про огромный потенциал и большие резервы это красивые "хотелки", которые ничего общего с реальностью не имеют. Надеюсь, что разум рано или поздно победит! Извините за много букв.
+. Причем Россия здесь вторая по численности населения, т.е. в процентном соотношении цифры будут куда более ужасными
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igor1962
Складно трындит
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0
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VladosParovoz
Папина деточка, все не наиграется игрушкой-СКА…
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