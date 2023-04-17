Ротенберг о СКА: «Берем пример с лучших команд мира – я лично изучал подготовку Канады на Кубке мира. Макдэвид, Кросби, Маршанд детально готовятся»
Роман Ротенберг рассказал об изучении подготовки сборной Канады на Кубке мира в 2016 году.
– Полевым игрокам физики хватило до конца сезона?
– По вратарям можно добавить, что всегда есть какие-то вещи, которые влияют.
У кого-то бывают травмы даже летом – и нет возможности тренироваться. Всегда много нюансов. По ходу сезона много травм, по ходу плей-офф много травм.
Не буду озвучивать все фамилии – это не нужно. Дай Бог, все ребята будут здоровы к нашему сбору.
Вы видели, что по статистике – по силовым приемам, по броскам, по голевым моментам у нас было тотальное преимущество. Всегда можно усилить.
Мы с прошлого года усилились и еще усилим. Это серьезная работа – питание, подготовка до предсезонки, режим, сон.
Мы сейчас каждому хоккеисту разошлем план индивидуальной подготовки. У нас серьезный тренерский штаб, берем пример с лучших команд мира.
Я уже рассказывал, как в 2016 году был на Кубке мира в качестве главы штаба сборной России и лично изучал, как готовится сборная Канады.
У них есть мастерство – Макдэвид, Кросби, Маршанд – но они детально готовятся к турнирам.
Современные хоккеисты – это атлеты. Тут нельзя допускать ничего лишнего: режим, питание, физподготовка, сон.
Мы в этих нюансах все усилим и будем еще лучше. У нашей команды огромный потенциал и большие резервы, – сказал главный тренер СКА.
а по факту из этого интервью - ну как он опыт подготовки Кросби и МакДи изучал? на их закрытые тренировки ходил постоянно? с их тренерами, физиотерапевтами, массажистами, врачами общался? или разок на раскатке перед матчем у бортика постоял и уже можно формально не соврав сказать, что видел как они готовятся к матчам? журналист мог бы и прояснить такой интересный момент
Их система подготовки это выстроенная вертикаль от "А" до "Я". И те кто ещё выступают в юниорских лигах, AHL и хотят быть задрафтованы командами NHL уже с детского возраста знают требования и начинают работать в этой системе чётко осознавая, что при наличии таланта и соответствующем подходе можно сделать карьеру в лучшей лиге мира.
Какая вертикаль подготовки от детских команд до молодежной сборной в России известно многим, кто хоть раз с этим столкнулся. Блат, поборы и доплаты тренерам детских, юношеских, юниорских команд от родителей молодых хоккеистов зачастую обыденное дело. Сколько талантливых ребят отцепляли в последний момент из состава сборной России разных возрастов к удивлению многих экспертов? Хочешь, что бы ребенок прогрессировал и попадал в состав оплачивай дополнительные подкатки и.т.д. Хоккей это на сегодняшний день дорогой вид спорта для большинства российских семей и поэтому очень часто заниматься им могут далеко немногие дети и уж тем более не самые талантливые, а те чьи родители, как минимум могут всё это оплачивать. Если в былые времена хоккей был от части социальный лифт для талантливых ребят, то сейчас это больше выборочная селекция далеко не из самых лучших и талантливых ребят.
Посмотрите сколько талантливых ребят и даже уже зрелых мастеров уровня КХЛ пытались пробиться в НХЛ или начинали свой путь в AHL.
И у скольких это получилось? Да, многое зависит от команды, тренерского штаба, умения адаптироваться в чужой стране, знания языка и ещё многих факторов, но пробиваются далеко немногие, а начинают уверено играть на должном уровне это несколько игроков в год или несколько десятков игроков из целого поколения!
При всех прочих равных, система подготовки молодых игроков в Канаде и США на порядок сильней, как по уровню среднего мастерства игроков, так и по их количеству. О чём можно судить по их представительству в командах НХЛ.
В сезоне 2022/23 представительство полевых игроков было следующим: из Канады 406 , из США 278, из Швеции 95, из Финляндии 45, из Чехии 33, из России 49. Причем россиян сыгравших хотя бы больше 30% матчей в регулярке всего 36 игроков. Из них на ведущих ролях в своих командах от силы полтора, ну два десятка, остальные перспективные и подающие надежды в лучшем случае. Да, наших хороших вратарей в лиге достаточно, но в данном случае речь идёт именно о полевых игроках!
Начинать надо с массовости и доступности детского спорта, нормальной оплаты тренерского труда для всех возрастов, тогда будет правильная селекция и отдача в количестве и качестве игроков для всех возрастов.
Поэтому все разговоры "великого" менеджера и тренера про огромный потенциал и большие резервы это красивые "хотелки", которые ничего общего с реальностью не имеют.
Надеюсь, что разум рано или поздно победит!
Извините за много букв.
Какой же ротен ….
Хочешь тоже можешь стать только тебе 2000 надо 😂😂
Не удивлюсь, если Кросби тренировался по системе Романа.