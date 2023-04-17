Ротенберг о СКА: «Берем пример с лучших команд мира – я лично изучал подготовку Канады на Кубке мира. Макдэвид, Кросби, Маршанд детально готовятся»

Роман Ротенберг рассказал об изучении подготовки сборной Канады на Кубке мира в 2016 году.

– Полевым игрокам физики хватило до конца сезона?

– По вратарям можно добавить, что всегда есть какие-то вещи, которые влияют.

У кого-то бывают травмы даже летом – и нет возможности тренироваться. Всегда много нюансов. По ходу сезона много травм, по ходу плей-офф много травм.

Не буду озвучивать все фамилии – это не нужно. Дай Бог, все ребята будут здоровы к нашему сбору.

Вы видели, что по статистике – по силовым приемам, по броскам, по голевым моментам у нас было тотальное преимущество. Всегда можно усилить.

Мы с прошлого года усилились и еще усилим. Это серьезная работа – питание, подготовка до предсезонки, режим, сон.

Мы сейчас каждому хоккеисту разошлем план индивидуальной подготовки. У нас серьезный тренерский штаб, берем пример с лучших команд мира.

Я уже рассказывал, как в 2016 году был на Кубке мира в качестве главы штаба сборной России и лично изучал, как готовится сборная Канады.

У них есть мастерство – Макдэвид, Кросби, Маршанд – но они детально готовятся к турнирам.

Современные хоккеисты – это атлеты. Тут нельзя допускать ничего лишнего: режим, питание, физподготовка, сон.

Мы в этих нюансах все усилим и будем еще лучше. У нашей команды огромный потенциал и большие резервы, – сказал главный тренер СКА.