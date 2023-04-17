Евгений Артюхин: «Ротенберг доказал высокий уровень знаний. Его назначение в сборную принесет огромную пользу нашему хоккею»

Евгений Артюхин считает, что Роман Ротенберг доказал высокий уровень знаний в хоккее.

Ротенберг стал главным тренером команды «Россия 25».

«Своей работой в СКА Роман Борисович доказал свой высокий уровень знаний в хоккее, и уверен, что его назначение на этот пост принесет огромную пользу нашему хоккею, ребятам, которые будут привлекаться в эту команду.

Да, СКА не смог в этом сезоне выиграть Кубок Гагарина, но команда на равных боролась с ЦСКА, с действующим обладателем кубка и самым стабильным клубом за последнее пятилетие.

В СКА много перспективных ребят, которые еще будут прогрессировать, и их вызов на игры в Челябинск, Красноярск и Минск – отличный шанс посмотреть их на международной арене.

А к тому моменту, как нас вернут в крупнейшие международные соревнования, эти ребята окрепнут и проявят себя наилучшим образом, докажут, что в России много будущих звезд», – сказал бывший нападающий СКА.

💣 Ротенберг – главный тренер сборной (но есть нюанс!). Его выбрали Буре, Третьяк и Билялетдинов