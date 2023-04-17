Евгений Артюхин: «Ротенберг доказал высокий уровень знаний. Его назначение в сборную принесет огромную пользу нашему хоккею»

Теги СКА Сборная России по хоккею Евгений Артюхин КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Евгений Артюхин считает, что Роман Ротенберг доказал высокий уровень знаний в хоккее.

Ротенберг стал главным тренером команды «Россия 25».

«Своей работой в СКА Роман Борисович доказал свой высокий уровень знаний в хоккее, и уверен, что его назначение на этот пост принесет огромную пользу нашему хоккею, ребятам, которые будут привлекаться в эту команду.

Да, СКА не смог в этом сезоне выиграть Кубок Гагарина, но команда на равных боролась с ЦСКА, с действующим обладателем кубка и самым стабильным клубом за последнее пятилетие.

В СКА много перспективных ребят, которые еще будут прогрессировать, и их вызов на игры в Челябинск, Красноярск и Минск – отличный шанс посмотреть их на международной арене.

А к тому моменту, как нас вернут в крупнейшие международные соревнования, эти ребята окрепнут и проявят себя наилучшим образом, докажут, что в России много будущих звезд», – сказал бывший нападающий СКА.

💣 Ротенберг – главный тренер сборной (но есть нюанс!). Его выбрали Буре, Третьяк и Билялетдинов

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24 комментария

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ottomann
Начался чемпионат мира по нализываю з..
+57
-2
+55
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Сергей Орлов
Господи, как это работает? Что у них всех за наваждение?)
+27
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J-12
👅
+20
-2
+18
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Евгений Исаев
Эх, Жека... Свернул на скользкий путь, протореный языками Назарова и Юдина...
+18
0
+18
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ottomann
Ответ ottomann
Начался чемпионат мира по нализываю з..
Простите, пока внутрероссийский отбор ***
+17
-2
+15
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Sever12
Просто совсем недавно Евгений заявлял что очень хочет попробовать себя на тренерском поприще, а шоколадный глаз рта, один из путей достижения этой цели, Назаров этот лайфхак подтвердил)))
+14
0
+14
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Aleksandr Danilov
Даже не пользу, а огромную пользу. Артюхин молодец, лизнул так лизнул
+13
-1
+12
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Серый
Ответ Евгений Исаев
Эх, Жека... Свернул на скользкий путь, протореный языками Назарова и Юдина...
удел тафгаев, получается
+11
0
+11
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Savardus
"Сказал бывший нападающий СКА, похлопал себя по распухшему от пачки 100-долларовых купюр карману на пиджаке, и ушел в закат"
+10
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Fanil Mazitov
голову отморозил что ли
+6
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Андрей Кокотунов
ждем новый трофей в чемпионате Фонбет : золотую статую Ротенберга
как Оскар в Голливуде.
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Alextuio
АХАХАХАХАХАХА
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Юрий Байбурдин
Драки не проходят бесследно.
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ЧакЧак
вроде мужиком был Артюхин ...боец...а тут....тьфу на него
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каток Третьяка
ЖЭКа, тыж боец всегда был, и финов любил побивать... что ж ты сдал назад?
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вован63
Вот так у нас в России делается карьера😛
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Александр Черненко
Ещё один лизун не ожидал
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REK 66
Прогиб защитан !
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Uriah Heep
Зачтено. Культ личности Ротенберга?!
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Евгений Исаев
Ответ Серый
удел тафгаев, получается
Тафгайский рок)))
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иваныч
С таким карманом и с такими "друзьями" Он что хочет докажет.
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Nikolay_exp
Женя, ну ладно Назаров поехавший а кажэва скоро кони двинет от употребления огненной воды, но ты то куда? Всегда считал тебя адекватным хоккеистом и человеком
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mihany12
Ответ Евгений Исаев
Эх, Жека... Свернул на скользкий путь, протореный языками Назарова и Юдина...
И еще Зюзина…
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