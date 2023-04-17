Глава ИИХФ Тардиф: «Надеюсь, Россия и Беларусь вернутся как можно скорее – это будет означать, что боевые действия закончились»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Политика Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ высказался о возможном возвращении россиян на международные турниры.

Ранее Международная федерация хоккея приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.

«Я надеюсь, что Россия и Беларусь вернутся как можно скорее, потому что это будет означать, что боевые действия закончились.

Это вопрос безопасности для болельщиков, наших команд. В любом случае, виз нет, нет возможности путешествовать. И никто не знает, сколько времени это займет», – приводит слова Люка Тардифа Sportsnet.

Люк Тардиф: «Самая ранняя дата рассмотрения вопроса участия России в соревнованиях – март 2024 года»

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25 комментариев

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selso99
Вот уж кого-кого, а международную хоккейную федерацию после всего стоило бы нагнуть, и отказаться от возвращения. Самая бесполезная из всех федераций, стоит сделать длиннее КХЛ, не прерывать ее ни на что, вести себя как НХЛ, организовать с НХЛ суперсерии раз в два года, и совместно решать вопрос с участием игроков на Олимпиадах. Забыть про ИИХФ, которая быстро развалится, на одних финнах и шведах далеко не уедешь.
+25
-13
+12
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гилберт
Ответ selso99
Вот уж кого-кого, а международную хоккейную федерацию после всего стоило бы нагнуть, и отказаться от возвращения. Самая бесполезная из всех федераций, стоит сделать длиннее КХЛ, не прерывать ее ни на что, вести себя как НХЛ, организовать с НХЛ суперсерии раз в два года, и совместно решать вопрос с участием игроков на Олимпиадах. Забыть про ИИХФ, которая быстро развалится, на одних финнах и шведах далеко не уедешь.
А потом мы проснулись.
+19
-9
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Wasp 13
Ответ selso99
Вот уж кого-кого, а международную хоккейную федерацию после всего стоило бы нагнуть, и отказаться от возвращения. Самая бесполезная из всех федераций, стоит сделать длиннее КХЛ, не прерывать ее ни на что, вести себя как НХЛ, организовать с НХЛ суперсерии раз в два года, и совместно решать вопрос с участием игроков на Олимпиадах. Забыть про ИИХФ, которая быстро развалится, на одних финнах и шведах далеко не уедешь.
Это сарказм?)))
+10
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Евгений Мешков
надо отдохнуть ИИХФ от России немножко, год два норм вполне. может у нас и государство про хоккей немножко забудет
+7
-2
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gja
Ответ selso99
Вот уж кого-кого, а международную хоккейную федерацию после всего стоило бы нагнуть, и отказаться от возвращения. Самая бесполезная из всех федераций, стоит сделать длиннее КХЛ, не прерывать ее ни на что, вести себя как НХЛ, организовать с НХЛ суперсерии раз в два года, и совместно решать вопрос с участием игроков на Олимпиадах. Забыть про ИИХФ, которая быстро развалится, на одних финнах и шведах далеко не уедешь.
Добавить в методичку надо что после суперсерии RU25 - BLR ИИХФ и НХЛ будут наперебой предлагать сотрудничество, большие деньги и возможность ввести Йозе Роттенбергио в Зал Славы хоккея.
+4
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+3
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Jeff Lebowski
Ответ selso99
Вот уж кого-кого, а международную хоккейную федерацию после всего стоило бы нагнуть, и отказаться от возвращения. Самая бесполезная из всех федераций, стоит сделать длиннее КХЛ, не прерывать ее ни на что, вести себя как НХЛ, организовать с НХЛ суперсерии раз в два года, и совместно решать вопрос с участием игроков на Олимпиадах. Забыть про ИИХФ, которая быстро развалится, на одних финнах и шведах далеко не уедешь.
Матчи КХЛ с НХЛ нужно проводить непременно в Васюках - для большего резонанса.
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заводчанин
🤦‍♂️
Да как с войны придут, сразу пойдут в хоккей играть.
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Алексей Зуев
Ответ BeastI666I
вот именно, что в курсе! НИ ОДНА националистическая партия не прошла в Раду... ни одна... там 5% барьер всего, если не путаю. То есть украинский народ ДАЖЕ рпотив националистов, не то чтобы нацистов...
Так там только такие партии и шли на выборы. Оппозиционных там не было от слова совсем. Про тихий, мирный украинский народ не надо. Насмотрелись в последнее время, они и не стесняются показывать фашистские татухи, беснования вокруг Лавры. Про всякие Азовы и подавно, что речь вести, нацики самые и есть.
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BeastI666I
Ответ Алексей Зуев
Так голосования же были, не в курсе?
вот именно, что в курсе! НИ ОДНА националистическая партия не прошла в Раду... ни одна... там 5% барьер всего, если не путаю. То есть украинский народ ДАЖЕ рпотив националистов, не то чтобы нацистов...
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АндрейАршавинЛучшийФутболистМира
Ответ PolarBear
Победы не только в окопах добываются. Победы и в борьбе с пятой колонной и либероснёй в СМИ нужны не меньше
Ну, продолжай с божьей помощью. На тебя вся надежда.
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PolarBear
Ответ АндрейАршавинЛучшийФутболистМира
Очередной комментатор прямо из окопов, уважение таким парням
Победы не только в окопах добываются. Победы и в борьбе с пятой колонной и либероснёй в СМИ нужны не меньше
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Алексей Зуев
Ответ BeastI666I
ты от чьего имени говоришь? и сможешь пояснить кто такие бандровцы? где они зарегистрированы, официально представлены? ссылочку дашь на их официальный сайт? их программу можешь обозначить? или ты просто слышал звон , но не знаешь где он? и ок, денацификация, но зачем тогда присоединять новые территории к РФ... это такое освобождение? почему не дать им независимость?
Так голосования же были, не в курсе?
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АндрейАршавинЛучшийФутболистМира
Ответ PolarBear
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Очередной комментатор прямо из окопов, уважение таким парням
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ЗА АТЛАНТ
Ответ selso99
Вот уж кого-кого, а международную хоккейную федерацию после всего стоило бы нагнуть, и отказаться от возвращения. Самая бесполезная из всех федераций, стоит сделать длиннее КХЛ, не прерывать ее ни на что, вести себя как НХЛ, организовать с НХЛ суперсерии раз в два года, и совместно решать вопрос с участием игроков на Олимпиадах. Забыть про ИИХФ, которая быстро развалится, на одних финнах и шведах далеко не уедешь.
Только один момент, а именно коммерческий не даст этого сделать.
НХЛ коммерческий проект, который зарабатывает на матчах, трансляциях, атрибутике и проч.
КХЛ содержат бюджеты, ибо болельщик в РФ в своём большинстве беден и на нем не заработаешь.
Уж сколько раз писали о нерентабельности и вот опять
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Жэд Кэлэд
Ответ selso99
Вот уж кого-кого, а международную хоккейную федерацию после всего стоило бы нагнуть, и отказаться от возвращения. Самая бесполезная из всех федераций, стоит сделать длиннее КХЛ, не прерывать ее ни на что, вести себя как НХЛ, организовать с НХЛ суперсерии раз в два года, и совместно решать вопрос с участием игроков на Олимпиадах. Забыть про ИИХФ, которая быстро развалится, на одних финнах и шведах далеко не уедешь.
Да-да, ведь МОК будет разговаривать именно с коммерческими лигами, а не с международной федерацией, ага.
При такой политике хоккей просто перестанет быть олимпийским видом. Либо там будут молодежки играть, как в футболе.
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catcher69
Ответ selso99
Вот уж кого-кого, а международную хоккейную федерацию после всего стоило бы нагнуть, и отказаться от возвращения. Самая бесполезная из всех федераций, стоит сделать длиннее КХЛ, не прерывать ее ни на что, вести себя как НХЛ, организовать с НХЛ суперсерии раз в два года, и совместно решать вопрос с участием игроков на Олимпиадах. Забыть про ИИХФ, которая быстро развалится, на одних финнах и шведах далеко не уедешь.
да, но нет...
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Dr.aydar
Ответ selso99
Вот уж кого-кого, а международную хоккейную федерацию после всего стоило бы нагнуть, и отказаться от возвращения. Самая бесполезная из всех федераций, стоит сделать длиннее КХЛ, не прерывать ее ни на что, вести себя как НХЛ, организовать с НХЛ суперсерии раз в два года, и совместно решать вопрос с участием игроков на Олимпиадах. Забыть про ИИХФ, которая быстро развалится, на одних финнах и шведах далеко не уедешь.
Вот вот, душат КХЛ из за этого недотурнира
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BeastI666I
Ответ заводчанин
🤦‍♂️ Да как с войны придут, сразу пойдут в хоккей играть.
ЦСКА особенно ))) и СКА
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Сибирский литовец
Разгоняй зраду Тардиф
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PolarBear
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Евгений Мешков
Кстати, так круто получилось. КХЛ с первых сезонов постоянно и настойчиво декларировала, что она - не как НХЛ - КХЛ обожает олимпиады и чемпионаты миры, она такой партнер ИИХФ, и все окна и календарь под сборные планирует. и че? влупили бан моментом, несмотря на все)
----------вся суть росс политики в миниатюре
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