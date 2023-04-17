Глава ИИХФ Тардиф: «Надеюсь, Россия и Беларусь вернутся как можно скорее – это будет означать, что боевые действия закончились»
Глава ИИХФ высказался о возможном возвращении россиян на международные турниры.
Ранее Международная федерация хоккея приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.
«Я надеюсь, что Россия и Беларусь вернутся как можно скорее, потому что это будет означать, что боевые действия закончились.
Это вопрос безопасности для болельщиков, наших команд. В любом случае, виз нет, нет возможности путешествовать. И никто не знает, сколько времени это займет», – приводит слова Люка Тардифа Sportsnet.
Люк Тардиф: «Самая ранняя дата рассмотрения вопроса участия России в соревнованиях – март 2024 года»
Да как с войны придут, сразу пойдут в хоккей играть.
НХЛ коммерческий проект, который зарабатывает на матчах, трансляциях, атрибутике и проч.
КХЛ содержат бюджеты, ибо болельщик в РФ в своём большинстве беден и на нем не заработаешь.
Уж сколько раз писали о нерентабельности и вот опять
При такой политике хоккей просто перестанет быть олимпийским видом. Либо там будут молодежки играть, как в футболе.
----------вся суть росс политики в миниатюре