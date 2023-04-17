Глава ИИХФ Тардиф: «Надеюсь, Россия и Беларусь вернутся как можно скорее – это будет означать, что боевые действия закончились»

Глава ИИХФ высказался о возможном возвращении россиян на международные турниры.

Ранее Международная федерация хоккея приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.

«Я надеюсь, что Россия и Беларусь вернутся как можно скорее, потому что это будет означать, что боевые действия закончились.

Это вопрос безопасности для болельщиков, наших команд. В любом случае, виз нет, нет возможности путешествовать. И никто не знает, сколько времени это займет», – приводит слова Люка Тардифа Sportsnet.

Люк Тардиф: «Самая ранняя дата рассмотрения вопроса участия России в соревнованиях – март 2024 года»