Люк Тардиф: «Самая ранняя дата рассмотрения вопроса участия России в соревнованиях – март 2024 года»

ИИХФ может вернуться к вопросу участия России в турнирах в марте 2024 года

Об этом сообщил президент организации Люк Тардиф.

Ранее Международная федерация хоккея приняла решение продлить отстранение сборных России на сезон-2023/24.

«Самая ранняя дата рассмотрения вопроса участия России в международных соревнованиях – март 2024 года», – сказал Тардиф.

Владислав Третьяк: «Мало общаемся с зарубежными коллегами. В ИИХФ ответили, что не рассматривают участие России в следующем сезоне»