Люк Тардиф: «Самая ранняя дата рассмотрения вопроса участия России в соревнованиях – март 2024 года»
ИИХФ может вернуться к вопросу участия России в турнирах в марте 2024 года
Об этом сообщил президент организации Люк Тардиф.
Ранее Международная федерация хоккея приняла решение продлить отстранение сборных России на сезон-2023/24.
«Самая ранняя дата рассмотрения вопроса участия России в международных соревнованиях – март 2024 года», – сказал Тардиф.
Владислав Третьяк: «Мало общаемся с зарубежными коллегами. В ИИХФ ответили, что не рассматривают участие России в следующем сезоне»
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