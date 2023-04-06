Люк Тардиф: «Самая ранняя дата рассмотрения вопроса участия России в соревнованиях – март 2024 года»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

ИИХФ может вернуться к вопросу участия России в турнирах в марте 2024 года

Об этом сообщил президент организации Люк Тардиф.

Ранее Международная федерация хоккея приняла решение продлить отстранение сборных России на сезон-2023/24.

«Самая ранняя дата рассмотрения вопроса участия России в международных соревнованиях – март 2024 года», – сказал Тардиф.

Владислав Третьяк: «Мало общаемся с зарубежными коллегами. В ИИХФ ответили, что не рассматривают участие России в следующем сезоне»

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10 комментариев

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Евгений Мешков
Ответ Аркадий Аркадич
А оно нужно вообще, чтобы там что то рассматривали? Может по примеру НХЛ просто забить на эту организацию, сверстать календарь КХЛ без каких-либо пауз на ЧМ и спокойно играть. Ну а ИИХФ пусть гордо что то там рассматривает, проводя турнир, который до одного места трем из шести стран, которые играют в хоккей и на который не едут игроки из двух крупнейших лиг.
возможно, с выходом из ИИХФ будет невозможно подписывать легов. переходы в Европе по моему согласуются ИИХФ. то есть лег конечно может приехать, но будет получать дискву на международные турниры, возможно некоторые другие ограничения. но 100% я не уверен
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Crenk
Ответ nnp165
Так они и варятся сейчас, что поменяется если выйти?
Календарь составляем с учетом ЧМ
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La Gushka
Ответ Мозаика слов
Это через год. Даже если примут решение "допустить" - Чемпионат мира 2024 г. уже пропустим. Группы будут определены и они не станут их менять.
Группы на ЧМ 2024 будут определены в 2023. Сезон 2023-24 для российских отменен, в ЧМ не участвуем. , Следовательно, пропущен будет и ЧМ-2025, т.к. группы на него опять определятся без нас. А где-то в январе 2025 МОК определится с участием российских на ОИ-2026. Если такие же индивидунейтралы, то и ЧМ-2026, и 2027 мимо. Только на 2028 можно рассчитывать, и то, как поведет себя МОК.
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Аркадий Аркадич
А оно нужно вообще, чтобы там что то рассматривали? Может по примеру НХЛ просто забить на эту организацию, сверстать календарь КХЛ без каких-либо пауз на ЧМ и спокойно играть. Ну а ИИХФ пусть гордо что то там рассматривает, проводя турнир, который до одного места трем из шести стран, которые играют в хоккей и на который не едут игроки из двух крупнейших лиг.
+2
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+2
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nnp165
Ответ paster_bibo
Выйти из этой канторки - пусть поварятся в своем соку....
Так они и варятся сейчас, что поменяется если выйти?
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Мозаика слов
Это через год. Даже если примут решение "допустить" - Чемпионат мира 2024 г. уже пропустим. Группы будут определены и они не станут их менять.
+4
0
+4
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paster_bibo
Выйти из этой канторки - пусть поварятся в своем соку....
+7
-1
+6
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Сим Сим
А вдруг он летом уйдёт и СВО закончится?
+2
-1
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Al561
Ну и всё, можно расслабится и планировать календарь КХЛ с сентября по май включительно.
+17
0
+17
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Iuasamotu
Конкретно отфутболили хоккеистов
+3
-3
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