Морозов о Фазеле и КХЛ: «Он может помогать в плане судейства. Будем его привлекать»

Алексей Морозов рассказал о формате сотрудничества КХЛ с экс-президентом ИИХФ Рене Фазелем.

73-летний швейцарец участвовал в заседании Совета директоров лиги в качестве почетного гостя.

– Есть идеи как доработать взаимодействие главного арбитра с клубами, с советом директоров, с лигой. Мы это будем еще дорабатывать. Такого пункта по судейству не было, но он обратил на это внимание. Крылов хочет, чтобы было больше новых судей. Мы будем прорабатывать этот вопрос.

– Может ли Фазель заниматься судейством в КХЛ?

– Конечно, мы будем его привлекать. Сегодня было озвучено, что Фазель может помогать в плане судейства. Было поручение обсудить с клубами, кого они хотят видеть в комитете, кому они доверяют, – сказал президент КХЛ.