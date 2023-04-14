Морозов о Фазеле и КХЛ: «Он может помогать в плане судейства. Будем его привлекать»

Теги Авангард ИИХФ судьи Алексей Морозов Рене Фазель КХЛ Алексей Анисимов судья Матч ТВ Александр Крылов Хоккей

Алексей Морозов рассказал о формате сотрудничества КХЛ с экс-президентом ИИХФ Рене Фазелем.

73-летний швейцарец участвовал в заседании Совета директоров лиги в качестве почетного гостя. 

– Есть идеи как доработать взаимодействие главного арбитра с клубами, с советом директоров, с лигой. Мы это будем еще дорабатывать. Такого пункта по судейству не было, но он обратил на это внимание. Крылов хочет, чтобы было больше новых судей. Мы будем прорабатывать этот вопрос.

– Может ли Фазель заниматься судейством в КХЛ?

– Конечно, мы будем его привлекать. Сегодня было озвучено, что Фазель может помогать в плане судейства. Было поручение обсудить с клубами, кого они хотят видеть в комитете, кому они доверяют, – сказал президент КХЛ.

4 комментария

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Mechel**
Морозов, холуй, твой Фазель продажей фруктов занят
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Melnikov1968
Без Фазеля не разобраться? На ровном месте создаётся должность с приличной зарплатой. Очередная шляпа.
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Ебздрогыч
И яблок заодно принесет
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Иван Буренков
Дедушке обеспечивают хорошую пенсию)
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