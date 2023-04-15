Билялетдинов о сильных сторонах «Ак Барса»: «Вся команда работает дружно, с хорошей отдачей, с пониманием. Это самое главное»

Зинэтула Билялетдинов высказался перед стартом серии финала Кубка Гагарина против ЦСКА.

– ЦСКА – лидер плей-офф по заброшенным шайбам. Насколько большим будет преимущество команды за счет этого голевого чутья, высокой реализации?

– Это будет зависеть от того, как мы будем играть. Если они будут создавать, значит, мы где-то неправильно играем. Нужно постараться сыграть правильно, чтобы не дать им такую возможность.

– У ЦСКА практически все серии были затяжными. Это положительный фактор или отрицательный?

– Не знаю, по-моему, в финале это не имеет значения. Ребята умеют себя мобилизовывать, собирать все силы, что у них есть и выдавать на-гора.

– Пять лет назад ЦСКА был системной командой, таким же и остался. Насколько можно сравнивать тот финал с нынешним?

– Немного другая команда, очень техничные, мобильные игроки, хорошо играют в атаке, обороне. Серьезный соперник.

– Сегодня на тренировке не было , работал . В каком состоянии оба игрока?

– Никита немного приболел, мы его пожалели. Михаил тренируется, но сказать, что он в полном порядке пока сложно.

– Есть мнение, что в этой серии нет фаворита: обе команды сильные, играют в схожем стиле. Согласны?

– Не знаю, каждый по-разному воспринимает нашу игру, игру соперника. Мы играем в свою игру, которую показываем постоянно.

– Все игроки говорили, что финал – особые эмоции. Вы вспомнили эти эмоции пятилетней давности?

– Я готовлюсь к этому финалу, эмоции должны быть положительными. Надо готовиться. Финал это финал, команды не случайно сюда попадают. Они решают большие задачи и показывают то, что могут делать.

– Михаил Глухов в состонии не самых оптимальных кондиций нужен вам в финале? Вы долго с ним работали, где-то игроки третьего-четвертого звена приносят результат команде.

– Миша всегда был игроком, который отдается от игры к игре. И в плане подготовки он очень серьезен. У него есть сильные качества: меньшинство, сумасшедшая самоотдача. Любой игрок сейчас нужен, необходим.

– Планируете ли проводить персональные беседы с молодыми игроками?

– Думаю, все прошедшие игры, были непростыми. В последней игре было волнение. Мне показалось оно шло от того, что очень хотели победить. Но оно быстро проходит. Мы говорим об определенных вещах.

– Многие эксперты называют ЦСКА фаворитом финала, согласны с этим?

– Давайте посмотрим, начнем, там увидим.

– Какие сильные стороны можете выделить у своей команды?

– Вся команда работает дружно, с хорошей отдачей, с пониманием. Это самое главное.

– Как преодолеть сумасшедшую результативность ЦСКА?

– Мы не должны давать им такую возможность, – сказал главный тренер « » .