Билялетдинов о сильных сторонах «Ак Барса»: «Вся команда работает дружно, с хорошей отдачей, с пониманием. Это самое главное»
Зинэтула Билялетдинов высказался перед стартом серии финала Кубка Гагарина против ЦСКА.
– ЦСКА – лидер плей-офф по заброшенным шайбам. Насколько большим будет преимущество команды за счет этого голевого чутья, высокой реализации?
– Это будет зависеть от того, как мы будем играть. Если они будут создавать, значит, мы где-то неправильно играем. Нужно постараться сыграть правильно, чтобы не дать им такую возможность.
– У ЦСКА практически все серии были затяжными. Это положительный фактор или отрицательный?
– Не знаю, по-моему, в финале это не имеет значения. Ребята умеют себя мобилизовывать, собирать все силы, что у них есть и выдавать на-гора.
– Пять лет назад ЦСКА был системной командой, таким же и остался. Насколько можно сравнивать тот финал с нынешним?
– Немного другая команда, очень техничные, мобильные игроки, хорошо играют в атаке, обороне. Серьезный соперник.
– Сегодня на тренировке не было Никиты Дыняка, работал Михаил Глухов. В каком состоянии оба игрока?
– Никита немного приболел, мы его пожалели. Михаил тренируется, но сказать, что он в полном порядке пока сложно.
– Есть мнение, что в этой серии нет фаворита: обе команды сильные, играют в схожем стиле. Согласны?
– Не знаю, каждый по-разному воспринимает нашу игру, игру соперника. Мы играем в свою игру, которую показываем постоянно.
– Все игроки говорили, что финал – особые эмоции. Вы вспомнили эти эмоции пятилетней давности?
– Я готовлюсь к этому финалу, эмоции должны быть положительными. Надо готовиться. Финал это финал, команды не случайно сюда попадают. Они решают большие задачи и показывают то, что могут делать.
– Михаил Глухов в состонии не самых оптимальных кондиций нужен вам в финале? Вы долго с ним работали, где-то игроки третьего-четвертого звена приносят результат команде.
– Миша всегда был игроком, который отдается от игры к игре. И в плане подготовки он очень серьезен. У него есть сильные качества: меньшинство, сумасшедшая самоотдача. Любой игрок сейчас нужен, необходим.
– Планируете ли проводить персональные беседы с молодыми игроками?
– Думаю, все прошедшие игры, были непростыми. В последней игре было волнение. Мне показалось оно шло от того, что очень хотели победить. Но оно быстро проходит. Мы говорим об определенных вещах.
– Многие эксперты называют ЦСКА фаворитом финала, согласны с этим?
– Давайте посмотрим, начнем, там увидим.
– Какие сильные стороны можете выделить у своей команды?
– Вся команда работает дружно, с хорошей отдачей, с пониманием. Это самое главное.
– Как преодолеть сумасшедшую результативность ЦСКА?
– Мы не должны давать им такую возможность, – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.
Когда игроки Ак Барса доверяют тренеру на все 100% и играют по его установкам - только тогда приходят финалы и кубки Гагарина. Жду финала с нетерпением, ведь у ЦСКА тоже все в порядке с дисциплиной и опытом - будет интересная серия